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РИА Новости

Благовещенский колледж после стрельбы охраняют сотрудники прежнего ЧОП

04:42 15.11.2019 (обновлено: 04:56 15.11.2019)
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© РИА Новости / Эдуард Глок / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Сотрудник правоохранительных органов у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
© РИА Новости / Эдуард Глок
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 ноя - РИА Новости. Колледж в Благовещенске, где в четверг один из студентов беспрепятственно прошел мимо поста охраны и открыл стрельбу, работает с прежней охранной фирмой "Сириус-А", сообщила РИА Новости сотрудница ЧОП, охраняющая главный корпус учебного заведения.
Директор Росгвардии Виктор Золотов после трагедии поручил проверить работу "Сириус-А". Охранника, который пропустил нападавшего, а также гендиректора ЧОП задержали. По данным следователей, охранник работал без разрешения и не был должным образом оформлен.
"Договор с нашим ЧОП заключен 18 февраля. Охранник, который дежурил вчера в корпусе "К" (где произошла трагедия), также работал с февраля", - сказала женщина, отказавшись назвать свою имя и фамилию.
На дверях корпусов колледжа по-прежнему висят таблички "Объект находится под охраной ЧОП "Сириус-А", осуществляется пропускной и внутриобъектовый режим".
Охрана корпуса "К" разговаривать с корреспондентом РИА Новости отказалась.
В четверг в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске 19-летний студент устроил стрельбу, погиб его ровесник, еще пять человек пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным регионального УМВД, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками.
Занятия в колледже прекращены до понедельника, но в главном корпусе находятся преподаватели, руководства колледжа и сотрудники Росгвардии. В остальных учебных заведениях Приамурье ужесточен пропускной режим.
Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
04:22
В Приамурье ужесточили пропускной режим во всех учебных заведениях
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Стрельба в благовещенском колледжеБлаговещенскПроисшествия
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