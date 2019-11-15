Благовещенский колледж после стрельбы охраняют сотрудники прежнего ЧОП

Сотрудник правоохранительных органов у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 ноя - РИА Новости. Колледж в Колледж в Благовещенске , где в четверг один из студентов беспрепятственно прошел мимо поста охраны и открыл стрельбу, работает с прежней охранной фирмой "Сириус-А", сообщила РИА Новости сотрудница ЧОП, охраняющая главный корпус учебного заведения.

Директор Росгвардии Виктор Золотов после трагедии поручил проверить работу "Сириус-А". Охранника, который пропустил нападавшего, а также гендиректора ЧОП задержали. По данным следователей, охранник работал без разрешения и не был должным образом оформлен.

"Договор с нашим ЧОП заключен 18 февраля. Охранник, который дежурил вчера в корпусе "К" (где произошла трагедия), также работал с февраля", - сказала женщина, отказавшись назвать свою имя и фамилию.

На дверях корпусов колледжа по-прежнему висят таблички "Объект находится под охраной ЧОП "Сириус-А", осуществляется пропускной и внутриобъектовый режим".

Охрана корпуса "К" разговаривать с корреспондентом РИА Новости отказалась.

В четверг в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске 19-летний студент устроил стрельбу, погиб его ровесник, еще пять человек пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным регионального УМВД, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками.