В Перми мужчина убил женщину и открыл стрельбу по прохожим

УФА, 4 дек — РИА Новости. В Перми мужчина открыл стрельбу на улице, погиб один человек, сообщили в В Перми мужчина открыл стрельбу на улице, погиб один человек, сообщили в краевом СК

Инцидент произошел рано утром в Орджоникидзевском районе. Нападавший — пятидесятилетний ранее судимый местный житель. Будучи в состоянии наркотического опьянения, он вооружился охотничьим ружьем и сначала стрелял из окна своей квартиры.

Потом он вышел на улицу, где ранил прохожего и убил женщину. Кроме того, при задержании он выстрелил в водителя автомобиля Росгвардии . Разрешения на хранение оружия у мужчины не было.

Местные СМИ пишут, что погибшая была поваром и в момент нападения шла на работу, а пострадавший живет в одном подъезде со "стрелком".

Возбуждены уголовные дела об убийстве из хулиганских побуждений, покушении на убийство двух человек, а также о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Стрелявший находится под стражей, раненых госпитализировали, их жизни ничто не угрожает.