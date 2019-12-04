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2019-12-04T15:09+0300
https://ria.ru/20191204/1561939704.html
В Перми мужчина убил женщину и открыл стрельбу по прохожим
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РИА Новости

В Перми мужчина убил женщину и открыл стрельбу по прохожим

08:22 04.12.2019 (обновлено: 15:09 04.12.2019)
135900
УФА, 4 дек — РИА Новости. В Перми мужчина открыл стрельбу на улице, погиб один человек, сообщили в краевом СК.
Инцидент произошел рано утром в Орджоникидзевском районе. Нападавший — пятидесятилетний ранее судимый местный житель. Будучи в состоянии наркотического опьянения, он вооружился охотничьим ружьем и сначала стрелял из окна своей квартиры.
СК показал видео с оружием, изъятым у стрелявшего в людей пермяка
Вчера, 09:50
СК опубликовал видео с оружием, изъятым у стрелявшего в людей в Перми
Потом он вышел на улицу, где ранил прохожего и убил женщину. Кроме того, при задержании он выстрелил в водителя автомобиля Росгвардии. Разрешения на хранение оружия у мужчины не было.
Местные СМИ пишут, что погибшая была поваром и в момент нападения шла на работу, а пострадавший живет в одном подъезде со "стрелком".
Полиция
29 ноября, 08:34
В Хабаровском крае мужчина открыл стрельбу в подъезде
Возбуждены уголовные дела об убийстве из хулиганских побуждений, покушении на убийство двух человек, а также о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
Стрелявший находится под стражей, раненых госпитализировали, их жизни ничто не угрожает.
На месте происшествия и в квартире подозреваемого работают криминалисты.
Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Вчера, 10:35
Случаи стрельбы по людям в общественных местах в России
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ПермьПроисшествия
Популярные комментарии
Преступниками не рождаются, преступниками становится. Государство и общество сама воспитывает и делает преступников. Загоняя в патовые ситуации, из дня в день, из года в год. Потом раз и человек сломался.
4 декабря, 09:21
Jack Fil
1362180114
Дело не в этом... просто если у вас, к примеру, будут в голове звучать голоса и говорить возьми ружье и убей - вы тоже можете не выдержать... и здесь два варианта - убить себя или убить другого... сами понимаете, какой вариант чаще срабатывает...((
4 декабря, 08:53
Aмон Ра
58255437
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