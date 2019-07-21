В Тверской области мужчина открыл стрельбу у гостиницы

БРЯНСК, 21 июл – РИА Новости. Полиция задержала мужчину, открывшего стрельбу из травматического пистолета и ранившего двух человек в Тверской области, сообщил РИА Новости представитель УМВД региона
По данным полиции, конфликт произошел в субботу в городе Осташков Тверской области.
"Вчера произошел конфликт у гостиницы "Наутилус", причина конфликта неизвестна, мужчина 1982 года рождения в ходе конфликта стрельнул из травматического оружия, ранил двух мужчин, мужчины доставлены в медучреждение. Сам стрелявший задержан", - сказал представитель полиции.
Решение о возбуждении уголовного дела будет принято после определения тяжести ранений. По предварительной информации, ранения не тяжелые, сообщил представитель полиции.