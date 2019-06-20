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РИА Новости

В Псковской области мужчину арестовали после стрельбы по детской площадке

Вчера, 15:36
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Мужчину, ранившего подростка из пневматического оружия на детской площадке в городе Великие Луки Псковской области, арестовали, сообщает СУСК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что 16-летний подросток был госпитализирован с пулевым ранением грудной клетки после того, как неизвестный обстрелял из пневматики детскую площадку в Великих Луках.
По версии следствия, вечером 16 июня местный житель открыл стрельбу из пневматического оружия по несовершеннолетним, которые играли в футбол на детской площадке. В результате один подросток был ранен. Было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".
"В настоящее время следователи предъявили мужчине обвинение в покушении на убийство. По ходатайству следствия Великолукским городским судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в следственном изоляторе", - говорится в сообщении.
18 июня, 13:05
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