В Псковской области мужчину арестовали после стрельбы по детской площадке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Мужчину, ранившего подростка из пневматического оружия на детской площадке в городе Великие Луки Псковской области, арестовали, сообщает СУСК РФ по региону.

Ранее сообщалось, что 16-летний подросток был госпитализирован с пулевым ранением грудной клетки после того, как неизвестный обстрелял из пневматики детскую площадку в Великих Луках.

По версии следствия, вечером 16 июня местный житель открыл стрельбу из пневматического оружия по несовершеннолетним, которые играли в футбол на детской площадке. В результате один подросток был ранен. Было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".