В Екатеринбурге при стрельбе в ночном клубе пострадали четыре человека

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Четыре человека пострадали при стрельбе в ночном клубе HOPS в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах региона.

"Пострадали четыре человека", - сказал собеседник агентства.

Руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых в понедельник подтвердил РИА Новости информацию об инциденте. По его словам, ЧП произошло в клубе на улице Библиотечная, 43.

"Из четырех пострадавших мужчин лишь один написал заявление в органы внутренних дел", - сказал Горелых.

Он уточнил, что пострадавшие не получили серьезных травм. Их осмотрели врачи, госпитализировать никого не стали. Установлено, что стрельбу из травматического оружия открыл мужчина примерно 30-35 лет, славянской внешности, худощавый, небритый, одетый в темную куртку. По одной из отрабатываемых версий, ему сделали замечание за поведение. В ответ он начал стрелять.

Сейчас полицейские опрашивают персонал бара и очевидцев, а также анализируют съемки с камер наблюдения. По предварительным данным, мужчина ранее неоднократно посещал этот клуб, уточнил Горелых.

"Сыщики доставили в территориальный ОВД знакомого подозреваемого, с которым сейчас работают на предмет установления точного мотива произошедшего", - отметил руководитель пресс-службы.