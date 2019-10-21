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РИА Новости

В Екатеринбурге при стрельбе в ночном клубе пострадали четыре человека

08:05 21.10.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский автомобиль. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Четыре человека пострадали при стрельбе в ночном клубе HOPS в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах региона.
"Пострадали четыре человека", - сказал собеседник агентства.
Полиция
16 октября, 11:30РИА Новости
В Севастополе мужчина устроил стрельбу в баре
Руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых в понедельник подтвердил РИА Новости информацию об инциденте. По его словам, ЧП произошло в клубе на улице Библиотечная, 43.
"Из четырех пострадавших мужчин лишь один написал заявление в органы внутренних дел", - сказал Горелых.
Он уточнил, что пострадавшие не получили серьезных травм. Их осмотрели врачи, госпитализировать никого не стали. Установлено, что стрельбу из травматического оружия открыл мужчина примерно 30-35 лет, славянской внешности, худощавый, небритый, одетый в темную куртку. По одной из отрабатываемых версий, ему сделали замечание за поведение. В ответ он начал стрелять.
Сейчас полицейские опрашивают персонал бара и очевидцев, а также анализируют съемки с камер наблюдения. По предварительным данным, мужчина ранее неоднократно посещал этот клуб, уточнил Горелых.
"Сыщики доставили в территориальный ОВД знакомого подозреваемого, с которым сейчас работают на предмет установления точного мотива произошедшего", - отметил руководитель пресс-службы.
Самого подозреваемого разыскивают, добавил Горелых.
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14 октября, 10:23РИА Новости
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Свердловская областьЕкатеринбургПроисшествия
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