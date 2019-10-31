Катастрофа российского самолета Airbus A321 "Когалымавиа" в Египте

В самолете летели в основном петербуржцы. В Россию также возвращались жители соседних регионов – Ленинградской области, Великого Новгорода, Пскова, Карелии, несколько человек из других субъектов РФ. Все находившиеся на борту погибли. Катастрофа стала крупнейшей в истории российской и советской авиации.

Обломки А321 обнаружили в центре Синайского полуострова в горах между районами Эль-Кантала и Эль-Лаксима близ города Эль-Хасна. Для идентификации самолета на место обнаружения были отправлены экстренные службы Египта, где проводилась масштабная поисково-спасательная операция.

По согласованию с Каиром к ликвидации последствий крушения лайнера была привлечена группировка сил и средств Российской единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в количестве более одной тысячи человек и 250 единиц техники, из них от МЧС России – более 660 человек и 100 единиц техники. На месте были организованы поисковые работы с применением беспилотных летательных аппаратов и данных космического мониторинга, обследовано более 40 квадратных километров территории.