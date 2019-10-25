Храм в память о жертвах авиакатастрофы над Синаем откроют в 2020 году

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Храм святого великомученика Димитрия Солунского в память о жертвах катастрофы российского лайнера А321 над Синайским полуостровом в Египте, а также социальный центр поддержки потерявших близких людей планируется открыть в октябре 2020 года к пятой годовщине трагедии, сообщил настоятель будущего храма, иерей Сергий Кубышкин.
"Уже забиты сваи, уже готов фундамент, и даст Бог мы на пятую годовщину (авиакатастрофы А321 над Синаем – ред.) будем освящать социальный центр и храм", - сказал он журналистам.
Кубышкин пояснил, что в социальном центре, который вместе с храмом Димитрия Солунского разместится на берегу Матисова канала в Красносельском районе Петербурга, будет оказываться психологическая и социальная помощь всем желающим. "Если человек нуждается в духовной поддержке, он сам придет в храм", - отметил священнослужитель.
При этом, согласно материалам на официальной странице будущего храма в соцсети "ВКонтакте", здесь будет совершаться "особая молитва за каждого из 224 погибших в теракте".
Как сообщил председатель городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков, 31 октября, спустя четыре года со дня авиакатастрофы, пройдет панихида в Троице-Измайловском соборе Санкт-Петербурга, которая начнется в 07.14 мск, когда и произошла трагедия. Также на Серафимовское кладбище близкие и друзья погибших, представители властей возложат цветы и венки к памятнику пассажирам рейса 9268. Памятник "Сложенные крылья" был установлен на Серафимовском кладбище в 2017 году на месте захоронения неидентифицированных останков жертв катастрофы российского лайнера.
"Мы рассчитываем, что Следственный комитет и соответствующие структуры доведут до конца вопрос, связанный с расследованием (теракта)", - добавил глава комитета по социальной политике.
Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх - Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. Расследование продолжается до сих пор, ФСБ РФ квалифицирует случившееся как теракт.
31 октября 2018, 10:49РИА НовостиАкция "Свеча памяти" пройдет в память жертв авиакатастрофы над Синаем