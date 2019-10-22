Египет надеется на скорое возобновление полетов из России в Шарм-эш-Шейх

КАИР, 22 окт — РИА Новости. Египет надеется, что российские власти в скором времени примут решение о возобновлении полетов в Шарм-эш-Шейх, заявил РИА Новости глава комитета туризма и гражданской авиации парламента Египта Амро Сыдки.

Ранее министерство транспорта Великобритании объявило о снятии ограничений на коммерческие рейсы в Шарм-эш-Шейх после четырехлетнего запрета, который был введен после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа".

"Мы надеемся, что Россия ускорится с принятием решения о возобновлении авиарейсов в Шарм-эш-Шейх. Мы уже разговаривали с депутатами российского парламента, результаты были положительными, в правительстве также не возражали, — сообщил Сыдки. — В ближайшее время мы усилим кампанию по привлечению туристов, готовясь к возобновлению авиасообщения между Россией и Шарм-эш-Шейхом, которое мы скоро ожидаем".

Парламентарий подчеркнул, что турсектор Египта готов к увеличению числа гостей на фоне решения Великобритании о возобновлении полетов в Шарм-эш-Шейх.

"На уровне гостиниц, услуг и инфраструктуры мы способны принять большее число туристов, у нас полная готовность на всех уровнях", — отметил Сыдки.