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РИА Новости
Туризм

Египет надеется на скорое возобновление полетов из России в Шарм-эш-Шейх

17:24 22.10.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСитуация в Египте
Ситуация в Египте
© РИА Новости / Валерий Мельников
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КАИР, 22 окт — РИА Новости. Египет надеется, что российские власти в скором времени примут решение о возобновлении полетов в Шарм-эш-Шейх, заявил РИА Новости глава комитета туризма и гражданской авиации парламента Египта Амро Сыдки.
Ранее министерство транспорта Великобритании объявило о снятии ограничений на коммерческие рейсы в Шарм-эш-Шейх после четырехлетнего запрета, который был введен после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа".
"Мы надеемся, что Россия ускорится с принятием решения о возобновлении авиарейсов в Шарм-эш-Шейх. Мы уже разговаривали с депутатами российского парламента, результаты были положительными, в правительстве также не возражали, — сообщил Сыдки. — В ближайшее время мы усилим кампанию по привлечению туристов, готовясь к возобновлению авиасообщения между Россией и Шарм-эш-Шейхом, которое мы скоро ожидаем".
Парламентарий подчеркнул, что турсектор Египта готов к увеличению числа гостей на фоне решения Великобритании о возобновлении полетов в Шарм-эш-Шейх.
"На уровне гостиниц, услуг и инфраструктуры мы способны принять большее число туристов, у нас полная готовность на всех уровнях", — отметил Сыдки.
Авиасообщение между двумя странами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского пассажирского лайнера над Синайским полуостровом. В апреле 2018 года было восстановлено регулярное авиасообщение. Чартерных рейсов на курорты Красного моря по-прежнему нет. За последнее время египетские аэропорты, в том числе в Каире, Хургаде и Шарм-эш-Шейхе, проинспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности. Они внесли ряд предложений по улучшению системы безопасности, которые египетская сторона частично выполнила.
Международный аэропорт в Шарм-эш-Шейх
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ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмШарм-эш-ШейхВеликобританияРоссияЕгипет
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