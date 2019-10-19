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РИА Новости
Туризм

"Еду купили накануне": Барселона вчера и завтра — что делать туристам

08:00 19.10.2019 (обновлено: 08:16 19.10.2019)
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© AP Photo / Manu FernandezАкция протеста в Барселоне
Акция протеста в Барселоне
© AP Photo / Manu Fernandez
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости, Светлана Баева. Два часа в заблокированной Саграда Фамилия, зоопарк вместо школы, транспорт по урезанному расписанию — вчера в Каталонии прошла всеобщая забастовка. Следующая масштабная акция намечена на воскресенье, однако не стоит ожидать, что сегодня будет спокойно. МИД России попросил учитывать сложившиеся обстоятельства, в том числе возможные ограничения в передвижении и использовании туристической инфраструктуры. Опасно только в местах столкновений протестующих и полиции, успокаивают местные гиды. О том, как беспорядки в Барселоне сказываются на туристах, что делать тем, кто там находится или собирается туда поехать, — в материале РИА Новости.

Что творится в Барселоне

"Еду мы купили вчера, сегодня дети вместо школы пошли в зоопарк (он открыт), а я — на работу, — рассказала в пятницу экономист Мария Петрова, живущая в Барслеоне. — Вечером в понедельник дети не смогли добраться до дома на машине, так как поехали через центр. Мы живем в спальном районе, у нас довольно спокойно. Один раз сожгли несколько баков, светофор оплавился, но уже все восстановили".
"На эти дни не стоит планировать экскурсии, — предупреждает гид по Барселоне Виталий. — Единственно, где опасно, — места стычек радикалов с полицией. Эти места всегда видно издалека. Больше пресса накручивает, все хорошо! Гулять и отдыхать можно везде в городе".
Саграда Фамилия в Барселоне
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В Барселоне протестующие перекрыли проход в храм Святого Семейства
Тем туристам, которые на пятницу все же запланировали экскурсию в храм Святого Семейства, пришлось поволноваться. Днем возле Саграда Фамилия собрались несколько сотен протестующих. "Мы пытаемся заблокировать всю Каталонию, а конкретно сюда пришли, чтобы привлечь внимание мировой общественности к происходящему. Это одно из самых известных мест в Барселоне", — сказал РИА Новости один из участников акции. В это время внутри находились туристы, покинуть собор они смогли лишь спустя два часа.
В начале беспорядков турист из Франции скончался в одной из больниц Барселоны из-за инфаркта. Ему пришлось три километра идти пешком с чемоданами в руках до аэропорта, откуда он должен был улететь на родину.

Сколько там российских туристов

Российских туристов в Барселоне, по данным АТОР, сейчас примерно 1000 человек. Пляжный сезон заканчивается, многие туроператоры уже остановили чартерные программы в Испанию. В нескольких фирмах, специализирующихся на экскурсионных поездках, сообщили, что ближайшие вылеты запланированы на конец октября — к ноябрьским праздникам. По данным одного из билетных агрегаторов, на рейсы в Барселону в данный период приходится примерно 0,2 процента от всех бронирований зарубежных направлений.
Акция протеста в Барселоне
17 октября, 16:26Туризм
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В сервисе аренды жилья уточняют, что есть просьбы аннулировать бронирование гостиниц именно из-за беспорядков, — отменили много авиарейсов, и туристы просто не вылетели в Барселону. Речь идет, как правило, о ближайших датах, то есть с заселением на этой и следующей неделе. Некоторые туристы, наоборот, продлевают проживание, так как не могут покинуть город.

Вернут ли деньги

Большая часть гостей из России планируют продолжать отпуск. "Мы сами все бронировали, это стоило немало, думаю, что нормально все будет", — говорит россиянка Анна, на днях приехавшая в Барселону. По ее словам, несмотря на акции протеста, они с подругой собираются гулять по городу.
Адвокат Клуба защиты прав туриста Федор Коробков пояснил: ни отели, ни авиакомпании, ни туроператоры не обязаны возвращать 100 процентов средств туристу без учета правил тарифа или фактически понесенных расходов.
Девушка с немецким паспортом
17 августа 2018, 08:00РИА Новости
Можно ли отказаться от оплаченного тура и вернуть все деньги?
Некоторые авиакомпании по собственной инициативе разрешают обмен или возврат билетов с перелетом в/из Барселоны с 17 по 19 октября, не взимая за это плату.

Есть ли экскурсии

Экскурсии на больших автобусах с посещением основных достопримечательностей Барселоны сейчас не проводятся: перекрыты некоторые дороги. Трансферы в аэропорт El Prat выполняются по расписанию, выезды из отелей организуют с учетом актуального состояния дорожного трафика.
Начальник клиентского отдела онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Дарья Торопова уточнила, что туроператоры "держат руку на пульсе" и в крайнем случае скорректируют экскурсионные программы, чтобы туристы не попадали на перекрытые улицы.
Акция протеста в Барселоне
Вчера, 18:44Туризм
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"Отмен нет, переносов нет, — подтвердили вчера в пресс-службе международного туроператора. — Экскурсий не проводилось, но и звонков от путешественников в офис принимающей компании не поступало". Уточнили, что в ближайшие дни ожидаются повторные манифестации, в связи с чем приняты повышенные меры безопасности и возможно ограничение движения транспорта.

Что будет завтра и что делать

Министерство иностранных дел России предупредило россиян о возможных столкновениях манифестантов и сил правопорядка в Барселоне в воскресенье: "20 октября в городе ожидаются дальнейшие акции протеста; в 12:00 (местного времени) запланирован митинг на площади Св. Иакова; повышенные меры безопасности; ограничение дорожного движения; не исключены столкновения манифестантов с силами правопорядка".
Тем, кто в дни волнений находится в городе, советуют избегать слишком людных мест, не гулять по центру в момент столкновений, а также ночью и поздно вечером. В воскресенье не стоит посещать площади Св. Иакова и надо быть предельно аккуратными в других районах города. Кроме того, внимательно следите за расписанием городского транспорта. В пятницу метро, автобусы, трамваи Барселоны выполняли лишь половину рейсов в часы пик и 25 процентов в остальное время, а вечером, когда начались беспорядки, наземный транспорт в центре вовсе не ходил.
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