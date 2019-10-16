В Барселоне француз умер от инфаркта, пешком дойдя до аэропорта

Участники акции протеста на одной из улиц Барселоны. 15 октября 2019

Участники акции протеста на одной из улиц Барселоны. 15 октября 2019

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Гражданин Франции скончался в одной из больниц Барселоны из-за инфаркта, который, предположительно, произошел после того, как он пешком шёл до аэропорта "Эль-Прат" в связи с перекрытием дороги после начала протестов, сообщает газета Гражданин Франции скончался в одной из больниц Барселоны из-за инфаркта, который, предположительно, произошел после того, как он пешком шёл до аэропорта "Эль-Прат" в связи с перекрытием дороги после начала протестов, сообщает газета Diari de Tarragona

Инцидент произошел в понедельник. По данным издания, 62-летнему французу, имеющему проблемы с сердцем, пришлось пешком с чемоданами в руках добираться до аэропорта, откуда он должен был улететь на родину. По данным СМИ, мужчина прошел около трех километров.

Мужчине удалось дойти до одного из терминалов аэропорта, однако в зоне парковки он упал в обморок. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб оказали французу первую помощь, после чего было принято решение о его госпитализации на вертолете в одну из больниц. Позднее мужчина скончался.

Как отмечает издание, служба спасения и компания Aena, в ведении которой находится работа всех аэропортов Испании, утверждают, что смерть пассажира никак не связана с блокировкой аэропорта.

Посольство Франции в Испании подтвердило изданию Periodico, что у мужчины случился инфаркт.