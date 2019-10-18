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РИА Новости

"Марш за свободу" в Барселоне

18:58 18.10.2019
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Сторонники независимости Каталонии независимости блокируют дороги и устраивают митинги. В центре Барселоны собрались протестующие из разных городов. Кадры всеобщей забастовки — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанк

Участники так называемого "Марша за свободу" дошли до Барселоны.

Акция протеста в Барселоне
1 из 10

Участники так называемого "Марша за свободу" дошли до Барселоны.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Emilio Morenatti

Пять колонн из Жироны, Вика, Берги, Тарреги, Таррагоны начали движение в среду.

Акция протеста в Барселоне
2 из 10

Пять колонн из Жироны, Вика, Берги, Тарреги, Таррагоны начали движение в среду.

© AP Photo / Emilio Morenatti
© REUTERS / Jon Nazca

По дороге к ним присоединялись манифестанты из других городов и поселков.

Акция протеста в Барселоне
3 из 10

По дороге к ним присоединялись манифестанты из других городов и поселков.

© REUTERS / Jon Nazca
© AP Photo / Bernat Armangue

Участники шествия считают политзаключенными политиков, получивших сроки до 13 лет за участие в организации референдума о независимости.

Полиция на акции протеста в Барселоне
4 из 10

Участники шествия считают политзаключенными политиков, получивших сроки до 13 лет за участие в организации референдума о независимости.

© AP Photo / Bernat Armangue
© AP Photo / Manu Fernandez

Колонны расположились на четырех улицах Барселоны.

Акция протеста в Барселоне
5 из 10

Колонны расположились на четырех улицах Барселоны.

© AP Photo / Manu Fernandez
© AP Photo / Bernat Armangue

Митингующие скандировали: "Независимость!" и "Улицы всегда будут нашими!".

Акция протеста в Барселоне
6 из 10

Митингующие скандировали: "Независимость!" и "Улицы всегда будут нашими!".

© AP Photo / Bernat Armangue
© REUTERS / Albert Gea

Многие улицы в центре города перекрыты, не работают некоторые станции метро, движение автобусов ограничено.

Акция протеста в Барселоне
7 из 10

Многие улицы в центре города перекрыты, не работают некоторые станции метро, движение автобусов ограничено.

© REUTERS / Albert Gea
© AP Photo / Manu Fernandez

Митинги и беспорядки не прекращаются с 14 октября.

Акция протеста в Барселоне
8 из 10

Митинги и беспорядки не прекращаются с 14 октября.

© AP Photo / Manu Fernandez
© AFP 2019 / Josep Lago

В ходе столкновений в разных городах с начала недели пострадали 550 человек.

Акция протеста в Барселоне
9 из 10

В ходе столкновений в разных городах с начала недели пострадали 550 человек.

© AFP 2019 / Josep Lago
© AFP 2019 / Josep Lago

Участники акции протеста в Барселоне.

Акция протеста в Барселоне
10 из 10

Участники акции протеста в Барселоне.

© AFP 2019 / Josep Lago
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