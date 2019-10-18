Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-18T12:27Z
https://ria.ru/20191018/1559932527.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155987/78/1559877860_0:100:3072:1828_1036x0_80_0_0_ab8d7e785463e3d93504010c4a29cfb1.jpg
РИА Новости

МИД предупредил россиян о возможных столкновениях в Барселоне в воскресенье

12:01 18.10.2019 (обновлено: 12:27 18.10.2019)
992
© AP Photo / Bernat ArmangueПолиция на улице Барселоны в ночь с 16 на 17 октября
Полиция на улице Барселоны в ночь с 16 на 17 октября
© AP Photo / Bernat Armangue
Полиция на улице Барселоны в ночь с 16 на 17 октября. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел России предупредило россиян о возможных столкновениях манифестантов и сил правопорядка в Барселоне в воскресенье из-за протестного митинга.
"Испания, Барселона – 20 октября в городе ожидаются дальнейшие акции протеста; в 12:00 (местного времени) запланирован митинг на площади Св. Иакова; повышенные меры безопасности; ограничение дорожного движения; не исключены столкновения манифестантов с силами правопорядка", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter.
Всеобщая забастовка в Каталонии. 18 октября 2019
Вчера, 11:44РИА Новости
В Каталонии началась всеобщая забастовка
В пятницу в Каталонии также проходит всеобщая забастовка. Ряд трасс в автономном сообществе перекрыты, проходят митинги, из аэропорта Барселоны отменены более пятидесяти рейсов, общественный транспорт ходит с увеличенными интервалами. Забастовка была созвана двумя профсоюзами CSC и Альтернатива для Каталонии в связи с приговором, вынесенным в понедельник Верховным судом двенадцати политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Крупнейшие профсоюзы страны "Рабочие комиссии" и "Всеобщий союз трудящихся" ее не поддержали.
Отменены 55 рейсов, намеченных на пятницу, из аэропорта Барселоны Эль-Прат, большинство авиакомпаний Vueling и Iberia, которые оповестили об этом заранее.
Акция протеста в Барселоне. 17 октября 2019
Вчера, 09:38РИА Новости
В Каталонии на четвертый день протестов задержали почти 20 человек
Митинги, перекрытия дорог, железнодорожных путей и беспорядки начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры двенадцати каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения, три человека были признаны виновными в неподчинении и приговорены к штрафу. В ходе столкновений в различных городах автономного сообщества с начала недели пострадали 500 человек, в том числе 200 представителей правоохранительных органов. Задержаны около ста человек.
В результате беспорядков в ночь на пятницу в Барселоне, Жироне, Льейде и Таррагоне восемнадцать человек пострадали, девятнадцать задержаны.
Участники акции протеста на одной из улиц Барселоны. 15 октября 2019
17 октября, 15:20РИА Новости
На вокзале в Барселоне ввели повышенные меры безопасности
000002
Обсудить 0
ТуризмтуристыНовости - ТуризмТаррагонаМИД РФИспанияВ мире
Рекомендуем
Страны мира. Испания
В Барселоне туристы смогли покинуть собор Саграда Фамилия
РИА
Новости
Всеобщая забастовка в Каталонии. 18 октября 2019
В Каталонии началась всеобщая забастовка
Акция протеста в Барселоне. 18 октября 2019
В Барселоне "Марш за свободу" достиг финальной точки маршрута
Всеобщая забастовка в Каталонии. 18 октября 2019
До Барселоны дошли колонны сторонников независимости Каталонии
Лента
новостей
Столкновения протестующих с полицейскими в Барселоне
В центре Барселоны митингующие устроили беспорядки
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
Горбачев рассказал о своем обращении к Путину
Беспорядки в Барселоне. 18 октября 2019
В Барселоне начались беспорядки
Мужчина с флагом Китая
Китай призвал США прекратить вмешиваться во внутренние дела других стран
Акция протеста в Барселоне
"Еду купили накануне": Барселона вчера и завтра — что делать туристам
Теракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке
Во Франции задержали мужчину, готовившего теракт, аналогичный 11 сентября
Церковь Святого Семейства
В Испании храм Святого Семейства временно закрыли из-за акции протеста
Акция протеста в Барселоне
В Барселоне полиция начала впервые применять водомет против радикалов
Граффити в аэропорту Барселоны
В Барселоне россияне не хотят менять планы на отдых из-за акций протеста
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:46Финская журналистка рассказала об особой атмосфере в российском плацкарте
10:42Летевший из Казани в Анталью самолет вернулся в аэропорт вылета
10:39Рейс Улан-Удэ – Москва запросил экстренную посадку в Красноярске
10:30Правительство разрешило иностранцам регистрировать приезжих в своем жилье
10:20Опергруппа центрального аппарата МЧС выехала к месту прорыва дамбы
10:19Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу
10:15В Новокузнецке пропали два подростка
10:15В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ
10:10Названы лучшие фестивали выходных
10:04Число жертв пожара в Ярославской области увеличилось до семи человек
10:00В Красноярском крае после прорыва дамбы пропали без вести 15 человек
09:56Глава МЧС выразил соболезнования родным погибших при разрушении дамбы
09:54Появились фотографии с места прорыва дамбы в Красноярском крае
09:53Глава МЧС приказал расширить площадь поиска пропавших после прорыва дамбы
09:51Группировку МЧС в районе разрушения дамбы увеличат до 300 человек
09:40Силовики 38 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:30МЧС: затопленные из-за прорыва дамбы общежития строили с нарушениями
09:28В Ярославской области завели дело после гибели пяти детей на пожаре
09:28В здание Рады пробралась куница
09:25Власти Сахалина заявили, что не выделяли деньги на поролоновых русалок
Лента новостейМолния