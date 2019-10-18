МИД предупредил россиян о возможных столкновениях в Барселоне в воскресенье

Полиция на улице Барселоны в ночь с 16 на 17 октября. Архивное фото

Полиция на улице Барселоны в ночь с 16 на 17 октября

© AP Photo / Bernat Armangue Полиция на улице Барселоны в ночь с 16 на 17 октября

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел России предупредило россиян о возможных столкновениях манифестантов и сил правопорядка в Барселоне в воскресенье из-за протестного митинга.

"Испания, Барселона – 20 октября в городе ожидаются дальнейшие акции протеста; в 12:00 (местного времени) запланирован митинг на площади Св. Иакова; повышенные меры безопасности; ограничение дорожного движения; не исключены столкновения манифестантов с силами правопорядка", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter

В пятницу в Каталонии также проходит всеобщая забастовка. Ряд трасс в автономном сообществе перекрыты, проходят митинги, из аэропорта Барселоны отменены более пятидесяти рейсов, общественный транспорт ходит с увеличенными интервалами. Забастовка была созвана двумя профсоюзами CSC и Альтернатива для Каталонии в связи с приговором, вынесенным в понедельник Верховным судом двенадцати политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Крупнейшие профсоюзы страны "Рабочие комиссии" и "Всеобщий союз трудящихся" ее не поддержали.

Отменены 55 рейсов, намеченных на пятницу, из аэропорта Барселоны Эль-Прат, большинство авиакомпаний Vueling и Iberia, которые оповестили об этом заранее.

Митинги, перекрытия дорог, железнодорожных путей и беспорядки начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры двенадцати каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения, три человека были признаны виновными в неподчинении и приговорены к штрафу. В ходе столкновений в различных городах автономного сообщества с начала недели пострадали 500 человек, в том числе 200 представителей правоохранительных органов. Задержаны около ста человек.