В Барселоне туристы смогли покинуть собор Саграда Фамилия

БАРСЕЛОНА, 18 окт - РИА Новости. Храм Святого Семейства в Барселоне, заблокированный протестующими сторонниками независимости, смогли покинуть туристы, находившиеся в нем в течение двух часов, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Сейчас собор закрыт из-за акции протеста, проходящей около одной из главных достопримечательностей каталонской столицы.

Около собора собрались несколько сот человек, среди них есть несовершеннолетние, у многих на плечах эстелады - неофициальные флаги независимой Каталонии. Инициатором акции выступила организация "Пикник для республики".

Les càmeres dels turistes, des de dins del recinte de la Sagrada Família, avui no enfoquen al temple. Graven la protesta de @PicnicxRep que ha ocupat les portes d'accés al Temple expiatori de la Sagrada Família. De moment, ambient festiu. pic.twitter.com/w3Aos3AYeU — David Cobo (@davidcobo_) October 18, 2019

Толпа окружила собор со всех сторон и скандирует: "Независимость!" и "Свобода политическим заключённым!". "Политическими заключёнными" они считают девять человек, которые получили реальные уголовные сроки от девяти до тринадцати лет заключения за участие в проведении незаконного референдума независимости в 2017 году, ещё три человека приговорены к штрафу.

"Сегодня всеобщая забастовка, мы пытаемся заблокировать всю Каталонию, а конкретно сюда пришли, чтобы привлечь внимание мировой общественности к происходящему. Это одно из самых известных мест в Барселоне", - сказал РИА Новости один из участников акции.

Ранее корреспонденту РИА Новости в храме заявили, что Саграда Фамилия закрыта из-за акции протеста, внутри находятся люди. Сколько точно там находилось туристов, сотрудница храма не смогла уточнить.

Cojonuts els de PícnicxlaRep I els treballadors de la Sagrada Família! pic.twitter.com/rgyZnghfzm — Sor Isa 💪 (@martisa27) October 18, 2019

Митинги, перекрытия дорог, железнодорожных путей и беспорядки начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры двенадцати каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году.

В ходе столкновений в различных городах автономного сообщества с начала недели пострадали 550 человек, в том числе 200 представителей правоохранительных органов. Задержаны более ста человек.