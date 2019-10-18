В Барселоне туристы смогли покинуть собор Саграда Фамилия

Les càmeres dels turistes, des de dins del recinte de la Sagrada Família, avui no enfoquen al temple. Graven la protesta de @PicnicxRep que ha ocupat les portes d'accés al Temple expiatori de la Sagrada Família. De moment, ambient festiu. pic.twitter.com/w3Aos3AYeU— David Cobo (@davidcobo_) October 18, 2019
#Barcelona’s Sagrada Familia cathedral shut down by #Catalan ‘Picnic for the Republic’ protesters https://t.co/G0dkNLwvJJ pic.twitter.com/dhtohPQzP6— RT (@RT_com) October 18, 2019
Cojonuts els de PícnicxlaRep I els treballadors de la Sagrada Família! pic.twitter.com/rgyZnghfzm— Sor Isa 💪 (@martisa27) October 18, 2019
Беспорядки начались сразу после объявления приговора каталонским политикам.
Беспорядки начались сразу после объявления приговора каталонским политикам.
Радикалы блокировали дороги, устраивали митинги и шествия, протестовали около государственных учреждений.
Радикалы блокировали дороги, устраивали митинги и шествия, протестовали около государственных учреждений.
Радикальная организация "Демократическое цунами" призвала сторонников независимости направляться в аэропорт.
Радикальная организация "Демократическое цунами" призвала сторонников независимости направляться в аэропорт.
Несмотря на оцепление, несколько десятков человек проникли в здание.
Несмотря на оцепление, несколько десятков человек проникли в здание.
Полицейские были вынуждены применить дубинки и резиновые пули.
Полицейские были вынуждены применить дубинки и резиновые пули.
В течение всего дня к аэропорту подходили все новые протестующие, они заблокировали дорогу.
В течение всего дня к аэропорту подходили все новые протестующие, они заблокировали дорогу.
Вечером в понедельник обострилась ситуация и у здания Национальной полиции в центре Барселоне.
Вечером в понедельник обострилась ситуация и у здания Национальной полиции в центре Барселоне.
В первый день беспорядков пострадали более 130 протестующих и около 70 правоохранителей.
В первый день беспорядков пострадали более 130 протестующих и около 70 правоохранителей.
Сторонники независимости Каталонии отправились из различных городов в Барселону, чтобы в пятницу принять участие во всеобщей забастовке.
Сторонники независимости Каталонии отправились из различных городов в Барселону, чтобы в пятницу принять участие во всеобщей забастовке.
Закрыты некоторые станции метро, частично прервано железнодорожное сообщение.
Закрыты некоторые станции метро, частично прервано железнодорожное сообщение.
Сотрудники полиции во время беспорядков в Барселоне.
Сотрудники полиции во время беспорядков в Барселоне.
Беспорядки начались сразу после объявления приговора каталонским политикам.
Радикалы блокировали дороги, устраивали митинги и шествия, протестовали около государственных учреждений.
Радикальная организация "Демократическое цунами" призвала сторонников независимости направляться в аэропорт.
Несмотря на оцепление, несколько десятков человек проникли в здание.
Полицейские были вынуждены применить дубинки и резиновые пули.
В течение всего дня к аэропорту подходили все новые протестующие, они заблокировали дорогу.
Вечером в понедельник обострилась ситуация и у здания Национальной полиции в центре Барселоне.
В первый день беспорядков пострадали более 130 протестующих и около 70 правоохранителей.
Сторонники независимости Каталонии отправились из различных городов в Барселону, чтобы в пятницу принять участие во всеобщей забастовке.
Закрыты некоторые станции метро, частично прервано железнодорожное сообщение.
Сотрудники полиции во время беспорядков в Барселоне.