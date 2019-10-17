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РИА Новости
Туризм

В Барселоне россияне не хотят менять планы на отдых из-за акций протеста

20:57 17.10.2019
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© REUTERS / Jon NazcaГраффити в аэропорту Барселоны
Граффити в аэропорту Барселоны
© REUTERS / Jon Nazca
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Российские туристы, находящиеся в Барселоне, рассказали РИА Новости, что знают о протестах, однако не считают их опасными для себя.
"Мы приехали в Барселону сегодня, до этого были во Франции. Нам не советовали ехать друзья, но ничего не происходит, на улицах сейчас тихо. Магазины и кафе работают", - рассказала Анна, приехавшая из Москвы.
Ее подруга была в Барселоне год назад, и тогда тоже проходили митинги – 12 октября в Национальный день Испании на улицы вышли сторонники сохранения автономного сообщества в составе страны. "Тогда шла огромная толпа, но мы даже спокойно смогли проехать на машине, полиция нас пропустила. Может, по европейским меркам это протесты, но не по нашим", — говорит девушка.
Двум туристкам, которые приехали 16 октября, друзья также не рекомендовали лететь в Барселону: в понедельник в аэропорту проходили столкновения, пострадали 200 человек, в том числе 70 стражей правопорядка. Десятки рейсов были отложены. Пассажиры прилетевшего из Москвы самолета несколько часов не могли покинуть здание. Однако, по словам туристок, "все было спокойно, аэропорт был пустой". Отменять отпуск они не планируют.

"Мы сами все бронировали, это стоило немалых денег, думаю, что нормально все будет", — заявила Анна. По ее словам, несмотря на акцию протеста, они собираются гулять по городу.

Акции протеста в Барселоне
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Как признался один из сотрудников отеля, некоторые туристы все же отменяют брони, "но не массово". Другие, напротив, продлевают пребывание в гостинице - в преддверии запланированной на пятницу всеобщей забастовки. Они опасаются, что не смогут добраться до вокзалов и аэропорта. "Есть трудности с вызовом такси. Компания, с которой мы работаем, отказывается отправлять машины в центр города из-за того, что улицы постоянно перекрывают", -— рассказал он.
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