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РИА Новости

В Барселоне начались беспорядки

19:46 18.10.2019 (обновлено: 21:13 18.10.2019)
7710
© REUTERS / Albert GeaБеспорядки в Барселоне. 18 октября 2019
Беспорядки в Барселоне. 18 октября 2019
© REUTERS / Albert Gea
БАРСЕЛОНА, 18 окт — РИА Новости. В центре Барселоны недалеко от здания Национальной полиции начались беспорядки, сообщает корреспондент РИА Новости.
Участники акции студентов и радикалов под крики "Ни шагу назад!" направились к полицейскому управлению, перед которым были выставлены несколько автофургонов.
Силовики попытались остановить протестующих резиновыми пулями и дубинками. Радикалы начали в ответ бросать металлические шарики, камни и бутылки.
Они переворачивают и поджигают мусорные контейнеры, вырывают дорожные указатели, громят витрины и строят баррикады. Над центром города поднимается дым и барражирует вертолет.
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Одновременно в каталонской столице идет мирная акция, в которой, по официальным данным, участвуют 525 тысяч человек.
В пятницу в Каталонии проходит всеобщая забастовка. Сейчас центр Барселоны полностью блокирован. Дороги перекрыты, не работают некоторые станции метро, общественный транспорт не ходит, добраться на такси в центр города также невозможно.
Митинги, беспорядки, перекрытия дорог и железнодорожных путей начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры 12 каталонским политикам по обвинению в причастности к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году.
Девять человек приговорили к срокам заключения от девяти до тринадцати лет за мятеж, трех человек признали виновными в неподчинении и приговорили к штрафу.
В ходе столкновений в разных городах автономного сообщества с начала недели пострадали 550 человек, в том числе 200 представителей правоохранительных органов. Задержаны более ста человек.
"Марш за свободу" в Барселоне
© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанк

Участники так называемого "Марша за свободу" дошли до Барселоны.

Акция протеста в Барселоне
1 из 10

Участники так называемого "Марша за свободу" дошли до Барселоны.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Emilio Morenatti

Пять колонн из Жироны, Вика, Берги, Тарреги, Таррагоны начали движение в среду.

Акция протеста в Барселоне
2 из 10

Пять колонн из Жироны, Вика, Берги, Тарреги, Таррагоны начали движение в среду.

© AP Photo / Emilio Morenatti
© REUTERS / Jon Nazca

По дороге к ним присоединялись манифестанты из других городов и поселков.

Акция протеста в Барселоне
3 из 10

По дороге к ним присоединялись манифестанты из других городов и поселков.

© REUTERS / Jon Nazca
© AP Photo / Bernat Armangue

Участники шествия считают политзаключенными политиков, получивших сроки до 13 лет за участие в организации референдума о независимости.

Полиция на акции протеста в Барселоне
4 из 10

Участники шествия считают политзаключенными политиков, получивших сроки до 13 лет за участие в организации референдума о независимости.

© AP Photo / Bernat Armangue
© AP Photo / Manu Fernandez

Колонны расположились на четырех улицах Барселоны.

Акция протеста в Барселоне
5 из 10

Колонны расположились на четырех улицах Барселоны.

© AP Photo / Manu Fernandez
© AP Photo / Bernat Armangue

Митингующие скандировали: "Независимость!" и "Улицы всегда будут нашими!".

Акция протеста в Барселоне
6 из 10

Митингующие скандировали: "Независимость!" и "Улицы всегда будут нашими!".

© AP Photo / Bernat Armangue
© REUTERS / Albert Gea

Многие улицы в центре города перекрыты, не работают некоторые станции метро, движение автобусов ограничено.

Акция протеста в Барселоне
7 из 10

Многие улицы в центре города перекрыты, не работают некоторые станции метро, движение автобусов ограничено.

© REUTERS / Albert Gea
© AP Photo / Manu Fernandez

Митинги и беспорядки не прекращаются с 14 октября.

Акция протеста в Барселоне
8 из 10

Митинги и беспорядки не прекращаются с 14 октября.

© AP Photo / Manu Fernandez
© AFP 2019 / Josep Lago

В ходе столкновений в разных городах с начала недели пострадали 550 человек.

Акция протеста в Барселоне
9 из 10

В ходе столкновений в разных городах с начала недели пострадали 550 человек.

© AFP 2019 / Josep Lago
© AFP 2019 / Josep Lago

Участники акции протеста в Барселоне.

Акция протеста в Барселоне
10 из 10

Участники акции протеста в Барселоне.

© AFP 2019 / Josep Lago
1 из 10

Участники так называемого "Марша за свободу" дошли до Барселоны.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
2 из 10

Пять колонн из Жироны, Вика, Берги, Тарреги, Таррагоны начали движение в среду.

© AP Photo / Emilio Morenatti
3 из 10

По дороге к ним присоединялись манифестанты из других городов и поселков.

© REUTERS / Jon Nazca
4 из 10

Участники шествия считают политзаключенными политиков, получивших сроки до 13 лет за участие в организации референдума о независимости.

© AP Photo / Bernat Armangue
5 из 10

Колонны расположились на четырех улицах Барселоны.

© AP Photo / Manu Fernandez
6 из 10

Митингующие скандировали: "Независимость!" и "Улицы всегда будут нашими!".

© AP Photo / Bernat Armangue
7 из 10

Многие улицы в центре города перекрыты, не работают некоторые станции метро, движение автобусов ограничено.

© REUTERS / Albert Gea
8 из 10

Митинги и беспорядки не прекращаются с 14 октября.

© AP Photo / Manu Fernandez
9 из 10

В ходе столкновений в разных городах с начала недели пострадали 550 человек.

© AFP 2019 / Josep Lago
10 из 10

Участники акции протеста в Барселоне.

© AFP 2019 / Josep Lago
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