В Барселоне начались беспорядки

БАРСЕЛОНА, 18 окт — РИА Новости. В центре Барселоны недалеко от здания Национальной полиции начались беспорядки, сообщает корреспондент РИА Новости.

Участники акции студентов и радикалов под крики "Ни шагу назад!" направились к полицейскому управлению, перед которым были выставлены несколько автофургонов.

Силовики попытались остановить протестующих резиновыми пулями и дубинками. Радикалы начали в ответ бросать металлические шарики, камни и бутылки.

Они переворачивают и поджигают мусорные контейнеры, вырывают дорожные указатели, громят витрины и строят баррикады. Над центром города поднимается дым и барражирует вертолет.

Одновременно в каталонской столице идет мирная акция, в которой, по официальным данным, участвуют 525 тысяч человек.

В пятницу в Каталонии проходит всеобщая забастовка. Сейчас центр Барселоны полностью блокирован. Дороги перекрыты, не работают некоторые станции метро, общественный транспорт не ходит, добраться на такси в центр города также невозможно.

Митинги, беспорядки, перекрытия дорог и железнодорожных путей начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры 12 каталонским политикам по обвинению в причастности к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году.

Девять человек приговорили к срокам заключения от девяти до тринадцати лет за мятеж, трех человек признали виновными в неподчинении и приговорили к штрафу.