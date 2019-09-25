Дело о похищении картины Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи

27 января 2019 года с выставки картин Архипа Куинджи, которая проходила в Третьяковской галерее, была похищена картина "Ай-Петри. Крым" из коллекции Русского музея. Ее пропажу заметили лишь через 30 минут, так как на мероприятии было много людей, а картина висела в углу, вне зоны прямой видимости.

Выставка располагалась на двух этажах: один зал на втором этаже и три – на третьем. Картина "Ай-Петри. Крым" висела на третьем этаже в маленьком зале; за перегородкой в этом помещении позднее нашли раму от полотна. После просмотра камеры наблюдения обнаружили , что кражу совершил мужчина в черном свитере и потертых джинсах.

На следующее утро МВД РФ объявило о задержании подозреваемого в хищении. Им оказался уроженец Феодосии Денис Чуприков, до ареста проживавший с гражданской женой и ребенком в квартире в Московской области. Само полотно нашли в подвальном помещении в Одинцовском районе Подмосковья, оно было завернуто в куртку

В результате похищения картина получила несколько царапин. По словам эксперта Русского музея, эти повреждения не представляют опасности

В ходе следствия Чуприков признал себя виновным и заявил, что этой кражей хотел "привлечь внимание к себе".

В конце июня 2019 года предварительное расследование уголовного дела о хищении из Третьяковской галереи картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" было окончено. Оно с утвержденным прокурором обвинительным заключением было направлено в Замоскворецкий районный суд города Москвы для рассмотрения по существу.

22 июля 2019 года суд приступил к рассмотрению дела . Потерпевшими по нему признано министерство культуры в части имущественного вреда, а также Третьяковская галерея – ущерб деловой репутации.

На суде Чуприков сообщил, что когда был на выставке у него "возникла мысль взять картину и вернуть ее на следующий день". Он вынул картину из рамы и последовал с ней в сторону выхода, после чего сел в машину и поехал домой. Чуприков также заявил, что пока он шел с третьего этажа галереи до выхода его никто не остановил. По его словам, если хоть кто-то бы задал вопрос, куда, мол, вы несете картину, он бы ее сразу же отдал.

По словам адвоката обвиняемого, его подзащитный возместил стоимость восстановительных работ – 13 тысяч рублей.

24 сентября 2019 года прокурор попросила суд приговорить Дениса Чуприкова к четырем годам колонии строгого режима. Настаивая на таком сроке, она учла, что у Чуприкова на иждивении малолетний ребенок, гражданская жена и пожилая мать, он также является социально ориентированным гражданином и предпринимателем. Тем не менее, несмотря на то, что обвиняемый страдает от заболевания и является инвалидом второй группы, он совершил преступление особой тяжести, поэтому его исправление возможно только при назначении ему реального срока, добавила прокурор.

Представители признанной потерпевшей Третьяковской галереи в суде сообщали, что пока не определились с подачей иска о возмещении ущерба, в Минкульте в свою очередь отметили, что не планируют готовить какое-либо заявление в суд.

После кражи картины с выставки во всех музеях прошли проверки безопасности . Минкультуры РФ по итогам проверки предписало Третьяковской галерее принять до середины ноября 2019 года "исчерпывающий комплекс мер" по защите своих музейных экспонатов. В июле в галерее была установлена новая система охраны, разработанная специалистами российской атомной отрасли. Она поможет предотвращать новые попытки кражи предметов искусства.