Дело о похищении картины Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи

27 января 2019 года с выставки картин Архипа Куинджи, которая проходила в Третьяковской галерее, была похищена картина "Ай-Петри. Крым" из коллекции Русского музея. Ее пропажу заметили лишь через 30 минут, так как на мероприятии было много людей, а картина висела в углу, вне зоны прямой видимости.
Выставка располагалась на двух этажах: один зал на втором этаже и три – на третьем. Картина "Ай-Петри. Крым" висела на третьем этаже в маленьком зале; за перегородкой в этом помещении позднее нашли раму от полотна. После просмотра камеры наблюдения обнаружили, что кражу совершил мужчина в черном свитере и потертых джинсах.
На следующее утро МВД РФ объявило о задержании подозреваемого в хищении. Им оказался уроженец Феодосии Денис Чуприков, до ареста проживавший с гражданской женой и ребенком в квартире в Московской области. Само полотно нашли в подвальном помещении в Одинцовском районе Подмосковья, оно было завернуто в куртку.
В результате похищения картина получила несколько царапин. По словам эксперта Русского музея, эти повреждения не представляют опасности.
По факту кражи картины было возбуждено уголовное дело по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность". Стоимость картины, представляющей собой особую историческую, художественную и культурную ценность, оценивается в 20 миллионов рублей.
Сам задержанный вскоре после задержания заявил, что "ничего противозаконного не совершал". При этом, по данным полиции, на момент преступления он уже был фигурантом уголовного дела о хранении наркотиков. Также выяснилось, что он имеет инвалидность второй группы.
В ходе следствия Чуприков признал себя виновным и заявил, что этой кражей хотел "привлечь внимание к себе".
В конце июня 2019 года предварительное расследование уголовного дела о хищении из Третьяковской галереи картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" было окончено. Оно с утвержденным прокурором обвинительным заключением было направлено в Замоскворецкий районный суд города Москвы для рассмотрения по существу.
22 июля 2019 года суд приступил к рассмотрению дела. Потерпевшими по нему признано министерство культуры в части имущественного вреда, а также Третьяковская галерея – ущерб деловой репутации.
На суде Чуприков сообщил, что когда был на выставке у него "возникла мысль взять картину и вернуть ее на следующий день". Он вынул картину из рамы и последовал с ней в сторону выхода, после чего сел в машину и поехал домой. Чуприков также заявил, что пока он шел с третьего этажа галереи до выхода его никто не остановил. По его словам, если хоть кто-то бы задал вопрос, куда, мол, вы несете картину, он бы ее сразу же отдал.
По словам адвоката обвиняемого, его подзащитный возместил стоимость восстановительных работ – 13 тысяч рублей.
24 сентября 2019 года прокурор попросила суд приговорить Дениса Чуприкова к четырем годам колонии строгого режима. Настаивая на таком сроке, она учла, что у Чуприкова на иждивении малолетний ребенок, гражданская жена и пожилая мать, он также является социально ориентированным гражданином и предпринимателем. Тем не менее, несмотря на то, что обвиняемый страдает от заболевания и является инвалидом второй группы, он совершил преступление особой тяжести, поэтому его исправление возможно только при назначении ему реального срока, добавила прокурор.
Представители признанной потерпевшей Третьяковской галереи в суде сообщали, что пока не определились с подачей иска о возмещении ущерба, в Минкульте в свою очередь отметили, что не планируют готовить какое-либо заявление в суд.
После кражи картины с выставки во всех музеях прошли проверки безопасности. Минкультуры РФ по итогам проверки предписало Третьяковской галерее принять до середины ноября 2019 года "исчерпывающий комплекс мер" по защите своих музейных экспонатов. В июле в галерее была установлена новая система охраны, разработанная специалистами российской атомной отрасли. Она поможет предотвращать новые попытки кражи предметов искусства.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости