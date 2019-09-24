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РИА Новости
Культура

Похититель картины Куинджи из Третьяковки хотел "хайпануть"

16:20 24.09.2019 (обновлено: 18:10 24.09.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДенис Чуприков
Денис Чуприков
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Денис Чуприков. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Уроженец Крыма Денис Чуприков, обвиняемый в хищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи, объяснил свои действия желанием "хайпануть", передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы.
"У меня появилась идея привлечь внимание, "хайпануть", начал обдумывать различные варианты… По радио я услышал о выставке в Третьяковской галерее, приехал, зашел в порядке очереди. Я зашел в зал, увидел картину и направился к ней, после начал за ней наблюдать, возникло желание привлечь внимание", — рассказал молодой человек во вторник в зале суда.
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По его словам, в этот момент у него "возникла мысль взять картину и вернуть ее на следующий день".
"Я взялся за рамку, почувствовал, что холст отходит от рамки, я вынул картину из рамы и последовал в сторону выхода, после чего сел в машину и поехал домой… Я хотел временно позаимствовать картину, вернуть на следующий день на место. Цель хищения — "хайпануть", — заявил Чуприков.
Он добавил, что решил полностью признать вину, хотя ситуация могла закончится для него благополучней.
"Правильно было бы признать вину в полном объеме и взять ответственность за свои действия. Я раскаиваюсь, сегодня я публично извинился перед галереей и Минкультом... Я лишь хочу сказать, что с третьего этажа галереи до выхода мимо меня прошла вся экспозиция, я нес картину, и меня никто не остановил. Если хоть кто-то задал вопрос, куда, мол, вы несете картину, я бы ее сразу же отдал", — добавил он.
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Громкое преступление произошло 27 января: картину знаменитого пейзажиста "Ай-Петри. Крым" вынес с выставки молодой человек в черном, ему никто не помешал. На следующее утро МВД России объявило о задержании подозреваемого в хищении, само полотно нашли в подвальном помещении в Одинцовском районе Подмосковья, оно было завернуто в куртку.
Уроженец Феодосии Денис Чуприков, до ареста проживавший с гражданской женой и ребенком в квартире в Московской области, в ходе следствия признал себя виновным и заявил, что хотел "привлечь внимание к себе".
По словам адвоката обвиняемого, его подзащитный возместил стоимость восстановительных работ — 13 тысяч рублей. Ранее прокурор обращала внимание суда на то, что на картине после действий Чуприкова остались царапины, местами наблюдается "утрата слоя краски до основы". Стоимость картины, представляющей собой особую историческую, художественную и культурную ценность, оценивается в 20 миллионов рублей.
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Представители признанной потерпевшей Третьяковской галереи в суде сообщали, что пока не определились с подачей иска о возмещении ущерба, в Минкульте, в свою очередь, отметили, что не планируют готовить какое-либо заявление в суд.
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КультураПохищение картины из ТретьяковкиАрхип КуинджиРоссияТретьяковская галереяПроисшествия
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Денис Чуприков, обвиняемый в краже картины художника Архипа Куинджи Ай-Петри. Крым из Третьяковской галереи, на заседании Замоскворецкого суда города Москвы. 16 июля 2019
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