Похититель картины Куинджи из Третьяковки возместил ущерб в 13 тысяч рублей

Картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" на выставке в Третьяковской галерее в Москве. Архивное фото

Картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" на выставке в Третьяковской галерее в Москве

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Обвиняемый в краже картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи Денис Чуприков возместил причиненный ущерб в 13 тысяч рублей, сообщила в Замоскворецком суде столицы его адвокат

"Это стоимость восстановительных работ", - сказала адвокат Светлана Горбунова.

Суд в понедельник приступил к рассмотрению дела по существу. Чуприков ранее признал себя виновным и объяснил свой мотив - он хотел "привлечь внимание к себе". Потерпевшими по делу признано министерство культуры в части имущественного вреда, а также Третьяковская галерея - ущерб деловой репутации.