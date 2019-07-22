Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-22T13:34Z
https://ria.ru/20190722/1556762830.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155025/38/1550253827_0:240:3026:1942_1036x0_80_0_0_5fe4db52bc6a54ba6383b2511513c344.jpg
РИА Новости

Похититель картины Куинджи из Третьяковки возместил ущерб в 13 тысяч рублей

Вчера, 13:34
282
© РИА Новости / Пресс-служба Третьяковской галереиКартина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" на выставке в Третьяковской галерее в Москве
Картина Архипа Куинджи Ай-Петри. Крым на выставке в Третьяковской галерее в Москве
© РИА Новости / Пресс-служба Третьяковской галереи
Картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" на выставке в Третьяковской галерее в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Обвиняемый в краже картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи Денис Чуприков возместил причиненный ущерб в 13 тысяч рублей, сообщила в Замоскворецком суде столицы его адвокат
"Это стоимость восстановительных работ", - сказала адвокат Светлана Горбунова.
Суд в понедельник приступил к рассмотрению дела по существу. Чуприков ранее признал себя виновным и объяснил свой мотив - он хотел "привлечь внимание к себе". Потерпевшими по делу признано министерство культуры в части имущественного вреда, а также Третьяковская галерея - ущерб деловой репутации.
Картина Архипа Куинджи Ай-Петри. Крым на выставке в Третьяковской галерее в Москве
22 марта, 11:49
В Петербурге показали поврежденную при похищении картину Куинджи
Громкое преступление произошло 27 января: картину знаменитого пейзажиста "Ай-Петри. Крым" вынес молодой человек в черном прямо с выставки, и никто ему не помешал. На следующее утро МВД РФ объявило о задержании подозреваемого, само полотно нашли в Одинцовском районе Подмосковья.
421001
Обсудить 0
Похищение картины из ТретьяковкиАрхип КуинджиТретьяковская галереяПроисшествия
Рекомендуем
Денис Чуприков, обвиняемый в краже картины художника Архипа Куинджи Ай-Петри. Крым из Третьяковской галереи, в Замоскворецком суде города Москвы. 22 июля 2019
Похититель картины Куинджи из Третьяковки отказался пояснить свои мотивы
РИА
Новости
Вид на Телецкое озеро
На Телецком озере на Алтае катер врезался в баржу
Задержание сотрудника МЧС в Чите
Опубликовано видео задержания сотрудника МЧС на планерке в читинской мэрии
В Москве у мужчины украли сумку со 150 тысячами евро
Лента
новостей
Российские рубли
Росстат назвал самую распространенную зарплату в России
Заседание Совета Федерации РФ. 10 июля 2019
Комитет Совфеда одобрил законы о выборе работником зарплатного банка
На северо-востоке Москвы нашли тело женщины
Прямая трансляция запуска второй лунной миссии Индии Чандраян-2. 22 июля 2019
Индийский космический аппарат "Чандраян-2" вывели на нерасчетную орбиту
Ксения Туленкова-Мецгер
Жителя Урала осудили за убийство финалистки конкурса красоты
Жителя Кузбасса, убившего знакомого за отказ извиниться, осудили на 12 лет
Певица Кристина Агилера на церемонии вручения премии Грэмми. 11 февраля 2007 года
Не только блестки и шпильки. Что скрывает Кристина Агилера
Саранча
Эксперты назвали опасности новых биодобавок из панциря саранчи
Старт ракеты Протон-М с космодрома Байконур
"НПО Энергомаш" прекратило производство двигателей для ракет "Протон-М"
После ДТП под Калининградом с пятью пострадавшими детьми завели дело
Сторожевой катер ВМС Великобритании
Британский флот не способен защищать интересы страны, заявили в Лондоне
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:38В новосибирском троллейбусном депо женщину убило бетонной плитой
10:34Росстат назвал самую распространенную зарплату в России
10:29Синоптики обещают новые ливни в Приморье, где прошел шторм "Данас"
10:29"Спектр-РГ" скорректировал орбиту на пути к рабочей точке
10:27Приглашенного в Израиль саудовского блогера оплевали местные арабы
10:27В Калининградской области женщина подала в суд из-за пропавшей могилы брата
10:25Дело о пожаре в лагере под Хабаровском передадут в центральный аппарат СК
10:25Россиянам напомнили, сколько овощей и фруктов надо есть каждый день
10:20Приток мигрантов в Россию обновил десятилетний максимум
10:17В Алтайском крае семь человек пострадали при столкновении двух легковушек
10:17Умер актер из бондианы и сериала "Она написала убийство" Дэвид Хедисон
10:08В Совфеде назвали высказывания Помпео о России политическим цинизмом
10:08В Сиднее грузовик с 270 кг наркотиков врезался в полицейские машины
10:03В Крыму объявили штормовое предупреждение
09:59СМИ назвали возможного кандидата в премьеры Украины
09:55Железнодорожники подняли все сошедшие с рельсов вагоны в Коми
09:53Мальчик, спасавший девочек из горящей палатки в лагере, впал в кому
09:49Минобороны ответило на обвинения Сеула в нарушении воздушного пространства
09:39СК завел шесть дел после обстрелов украинскими силовиками жителей Донбасса
09:37В благовещенском парке из озера выловили десятикилограммовый пельмень
Лента новостейМолния