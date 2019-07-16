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РИА Новости
Культура

Третьяковка установила новую систему охраны, разработанную "Росатомом"

03:07
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© РИА Новости / Александр Поляков / Перейти в фотобанкГосударственная Третьяковская галерея. Архивное фото
Государственная Третьяковская галерея. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Поляков
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Государственная Третьяковская галерея. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Третьяковская галерея установила у себя новую систему охраны, разработанную специалистами российской атомной отрасли, она поможет предотвращать новые попытки кражи предметов искусства наподобие похищения картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" в начале нынешнего года, сообщило официальное корпоративное отраслевое издание газета "Страна Росатом".
Новая охранная система создана компанией "Росатома" "Элерон", производящей технические средства охраны и системы безопасности для объектов различного назначения.
"После кражи картины Куинджи в январе этого года Третьяковская галерея заказала систему третьего рубежа охраны (защиту самого предмета, а не только периметра) для выставочных помещений на Крымском Валу и в Инженерном корпусе", - пишет "Страна Росатом". Для Третьяковки "Элерон" предложил разработанные у себя датчики серии "Яхонт", которые были созданы в середине 2000-х годов для ряда стратегических объектов.
"Когда речь зашла об оснащении культурного объекта, на первый план выдвинулась компактность и эстетика. Изначально датчик вместе с системами автономного питания и другой начинкой представлял собой блок 300×200×150 миллиметров. Нам нужно было в короткий срок изменить габариты, а все свойства сохранить. Потребовались новые инженерные и алгоритмические решения", - рассказал начальник отделения "Элерона" Алексей Руднев, которого цитирует издание.
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В итоге в залах Третьяковки установили датчики "Яхонта" размером с банковскую карту, только толщиной около 4 миллиметров. Благодаря компактности датчики можно размещать на обратной стороне картинной рамы. "Их использовали на выставках Ильи Репина, Бориса Голополосова, Федора Захарова в галерее на Крымском Валу, Эдварда Мунка в Инженерном корпусе, в зале главного корпуса Третьяковки, где выставлена Библия Пискатора", - пишет "Страна Росатом".
Прямо с выставки в Третьяковке 27 января была похищена картина "Ай-Петри. Крым" Архипа Куинджи из коллекции Русского музея. На следующее утро МВД РФ объявило о задержании подозреваемого, само полотно нашли в Одинцовском районе Подмосковья. Минкультуры РФ по итогам проверки предписало галерее принять до середины ноября "исчерпывающий комплекс мер" по защите своих музейных экспонатов.
Федеральный центр науки и высоких технологий "Специальное научно-производственное объединение "Элерон" (Москва) - крупнейшее в России научно-исследовательское, проектно-конструкторское и монтажно-наладочное предприятие по созданию технических средств охраны, систем безопасности и оснащению ими объектов различного назначения. Продукция "Элерона" востребована министерствами, ведомствами и иными структурами, чья деятельность связана с обеспечением государственной и общественной безопасности РФ.
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КультураПохищение картины из ТретьяковкиАрхип КуинджиРосатомТретьяковская галерея
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