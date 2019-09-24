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РИА Новости

Для обвиняемого в краже картины Куинджи попросили четыре года колонии

16:55 24.09.2019 (обновлено: 16:58 24.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкДенис Чуприков, обвиняемый в краже картины художника Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи, на заседании Замоскворецкого суда города Москвы. 16 июля 2019
Денис Чуприков, обвиняемый в краже картины художника Архипа Куинджи Ай-Петри. Крым из Третьяковской галереи, на заседании Замоскворецкого суда города Москвы. 16 июля 2019
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Прокурор попросила суд приговорить к четырем годам колонии строгого режима уроженца Крыма Дениса Чуприкова, обвиняемого в похищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы.
"Прошу признать Чуприкова виновным в хищении представляющего особую ценность предмета, которое повлекло порчу предмета, и назначить ему наказание в виде четырех лет колонии строгого режима", - заявила прокурор в ходе прений сторон.
Настаивая на таком сроке, прокурор учла, что у Чуприкова на иждивении малолетний ребенок, гражданская жена и пожилая мама, он также является социально ориентированным гражданином и предпринимателем. Тем не менее, несмотря на то, что обвиняемый страдает от заболевания и является инвалидом второй группы, он совершил преступление особой тяжести, поэтому его исправление возможно только при назначении ему реального срока, добавила прокурор.
Громкое преступление произошло 27 января: картину знаменитого пейзажиста "Ай-Петри. Крым" вынес с выставки молодой человек в черном, ему никто не помешал. На следующее утро МВД РФ объявило о задержании подозреваемого в хищении, само полотно нашли в подвальном помещении в Одинцовском районе Подмосковья, оно было завернуто в куртку. Уроженец Феодосии Денис Чуприков, до ареста проживавший с гражданской женой и ребенком в квартире в Московской области, в ходе следствия признал себя виновным и заявил, что хотел "привлечь внимание к себе".
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По словам адвоката обвиняемого, его подзащитный возместил стоимость восстановительных работ - 13 тысяч рублей. Ранее прокурор обращала внимание суда на то, что на картине после действий Чуприкова остались царапины, местами наблюдается утрата слоя краски до основы. Стоимость картины, представляющей собой особую историческую, художественную и культурную ценность, оценивается в 20 миллионов рублей.
Представители признанной потерпевшей Третьяковской галереи в суде сообщали, что пока не определились с подачей иска о возмещении ущерба, в Минкульте в свою очередь отметили, что не планируют готовить какое-либо заявление в суд.
Обвиняемый в краже картины художника Архипа Куинджи Ай-Петри. Крым из Третьяковской галереи Денис Чуприков
26 августа, 14:59РИА Новости
Свидетель: обвиняемый в краже картины Куинджи хранил ее вместе с шинами
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Похищение картины из ТретьяковкиАрхип КуинджиМВД РФРоссияТретьяковская галереяПроисшествия
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