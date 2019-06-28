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РИА Новости

Дело обвиняемого в краже картины Куинджи из Третьяковки направили в суд

08:13
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОбвиняемый в краже картины художника Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи Денис Чуприков
Обвиняемый в краже картины художника Архипа Куинджи Ай-Петри. Крым из Третьяковской галереи Денис Чуприков
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Обвиняемый в краже картины художника Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи Денис Чуприков. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Обвиняемый в краже картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи пойдет под суд, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Oкончено предварительное расследование уголовного дела о хищении из Третьяковской галереи картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым"... В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Замоскворецкий районный суд города Москвы для рассмотрения по существу", - сказала она.
Ранее сообщалось, что Таганский суд Москвы продлил срок ареста Денису Чуприкову - предполагаемому похитителю картины из Третьяковской галереи.
Обвиняемый в краже картины художника Архипа Куинджи Ай-Петри. Крым из Третьяковской галереи Денис Чуприков в зале суда. 25 марта 2019
25 марта, 18:40
Обвиняемый в краже картины Куинджи заявил, что раскаялся в содеянном
Громкое преступление произошло 27 января: картину знаменитого пейзажиста "Ай-Петри. Крым" вынес молодой человек в черном прямо с выставки, и никто ему не помешал. На следующее утро МВД РФ объявило о задержании подозреваемого, само полотно нашли в Одинцовском районе Подмосковья.
Сам задержанный вскоре после задержания заявил, что "ничего противозаконного не совершал". При этом, по данным полиции, на момент преступления он уже был фигурантом уголовного дела о хранении наркотиков.
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Похищение картины из ТретьяковкиАрхип КуинджиМоскваТретьяковская галереяПроисшествия
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