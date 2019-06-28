Дело обвиняемого в краже картины Куинджи из Третьяковки направили в суд

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Обвиняемый в краже картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи пойдет под суд, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Oкончено предварительное расследование уголовного дела о хищении из Третьяковской галереи картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым"... В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Замоскворецкий районный суд города Москвы для рассмотрения по существу", - сказала она.

Ранее сообщалось, что Таганский суд Москвы продлил срок ареста Денису Чуприкову - предполагаемому похитителю картины из Третьяковской галереи.

Громкое преступление произошло 27 января: картину знаменитого пейзажиста "Ай-Петри. Крым" вынес молодой человек в черном прямо с выставки, и никто ему не помешал. На следующее утро МВД РФ объявило о задержании подозреваемого, само полотно нашли в Одинцовском районе Подмосковья.