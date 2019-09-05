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РИА Новости

Межгосударственные отношения России и Японии

01:31 05.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции по итогам встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции по итогам встречи в Москве
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Двусторонние дипломатические и консульские отношения между Советским Союзом и Японией были установлены Конвенцией об основных принципах взаимоотношений между СССР и Японией, подписанной 20 января 1925 года в Пекине. Дипотношения были прерваны 9 августа 1945 года, когда СССР объявил Японии войну.
19 октября 1956 года Москва и Токио подписали декларацию, предусматривавшую прекращение состояния войны и восстановление дипломатических отношений.
27 января 1992 года правительство Японии признало Российскую Федерацию в качестве государства-продолжателя СССР.
Российско-японские отношения развиваются поступательно, при этом отягощающим фактором двусторонних отношений является продолжающееся со стороны Токио выдвижение необоснованных территориальных претензий на южные Курильские острова (остров Итуруп, остров Кунашир и Малая Курильская гряда). Ввиду этого между двумя странами по-прежнему не заключен мирный договор.
В настоящее время российско-японские связи развиваются по широкому спектру областей. Своего рода "дорожной картой" служит Совместное заявление, принятое лидерами двух стран в ходе официального визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию в апреле 2013 года, где зафиксированы важнейшие направления продвижения двусторонних отношений: активизация межгосударственного диалога, расширение торгово-экономического сотрудничества, уплотнение связей по линии военных и пограничных ведомств, развитие межпарламентских обменов, углубление координации двух стран на международной арене и др.
В последние годы активизировались контакты на высшем уровне. В 2016 году лидеры России и Японии провели четыре встречи, в том числе, 15-16 декабря состоялся первый за одиннадцать лет официальный визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Японию, который стал прорывным событием для двусторонних отношений. Итоги поездки беспрецедентны по охвату сфер сотрудничества и количеству подписанных документов – 12 межправительственных и межведомственных, а также 68 коммерческих.
27-28 апреля 2017 года Синдзо Абэ посетил Россию с ответным визитом. В последующем Владимир Путин и Синдзо Абэ провели встречи 7 июля "на полях" саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге (Германия), 7 сентября в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке и 10 ноября "на полях" саммита АТЭС в Дананге (Вьетнам).
В 2018 году Владимир Путин и Синдзо Абэ провели четыре встречи: в рамках официального визита в Россию премьер-министра Японии в мае 2018 года и "на полях" многосторонних мероприятий – Четвертого Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре, Восточноазиатского саммита в Сингапуре в ноябре и саммита "Группы двадцати" в Буэнос-Айресе в декабре.
22 января 2019 года премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетил Москву с рабочим визитом по приглашению президента России. В ходе переговоров на высшем уровне обсуждались состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях.
29 июня 2019 года Владимир Путин и Синдзо Абэ провели встречу по завершении саммита "Большой двадцатки" в Осаке. Путин и Абэ также приняли участие в церемонии закрытия перекрестных годов России и Японии.
В последние годы все больший вес приобретает взаимодействие в сфере безопасности. В соответствии с договоренностями лидеров, был возобновлен диалог с Японией в формате "2+2".
Очередная встреча глав внешнеполитических и оборонных ведомств прошла 30 мая 2019 года в Токио.
Регулярный характер носят встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран.
Сергей Ларов и Таро Коно провели двустороннюю встречу 31 мая 2019 года в Токио.
В русле достигнутой на высшем уровне договоренности осуществляются переговоры о заключении мирного договора. Третий раунд российско-японских переговоров по проблеме мирного договора с участием глав внешнеполитических ведомств двух стран состоялся 10 мая 2019 года в Москве.
Российская сторона твердо придерживается позиции, что продвижение в данном вопросе возможно лишь при условии признания японской стороной в полном объеме итогов Второй мировой войны, включая статью 107 Устава ООН.
Ведется полезный и содержательный обмен мнениями по линии руководства советов безопасности двух стран. В плотном взаимодействии находятся оборонные ведомства.
Осуществляются межпарламентские и межпартийные обмены. В декабре 2018 года Токио посетил первый заместитель председателя Государственной Думы Александр Жуков. В мае 2019 года состоялся визит в Японию делегации во главе с заместителем председателя Совета Федерации, секретарем генерального совета партии "Единая Россия" Андреем Турчаком.
В ходе визита президента России в Японию в декабре 2016 года лидеры согласовали заявления о начале переговоров по налаживанию на южных Курильских островах совместной хозяйственной деятельности, а также об упрощении процедур осуществления поездок на южные Курилы бывших японских жителей островов для посещения могил предков. Речь идет о совместном разведении морепродуктов, выращивании овощей в теплицах, развитии туризма в соответствии с особенностями островов, внедрении ветряных электростанций и о мерах по сокращению объемов мусора.
Первая группа представителей правительства и бизнеса Японии посетила Курилы с 27 июня по 1 июля 2017 года и ознакомилась с территориями и инфраструктурой, связанными с планируемыми японо-российскими проектами в области рыболовства, туризма, медицины, экологии.
В конце октября 2017 года для конкретизации пяти проектов совместной хозяйственной деятельности состоялась вторая поездка японской делегации на оспариваемые Токио острова. Более 50 специалистов правительства и бизнеса Японии осмотрели различные объекты вместе с местными жителями.
Третья японская бизнес-миссия посетила Курилы в октябре 2018 года.
По данным Федеральной таможенной службы РФ, в 2018 году внешнеторговый оборот России с Японией вырос на 17% до 21,3 миллиарда долларов. Объем российского экспорта по итогам года составил 12,5 миллиарда долларов, объем импорта – 8,8 миллиарда долларов.
По итогам первого полугодия 2019 года объем внешней торговли России и Японии составил 9,9 миллиарда долларов, в том числе российского экспорта – 5,6 миллиарда долларов и импорта – 4,3 миллиарда долларов.
Основу российского экспорта составляют минеральные продукты, также в числе экспортируемых товаров – металлы и изделия из них, драгоценные металлы и камни, древесина и целлюлозно-бумажные изделия и др.
Российской импорт, в основном, представлен машинами, оборудованием и транспортными средствами, продукцией химической промышленности и др.
Японские корпорации активно вкладывают капиталы в самые разные секторы российской промышленности и сельского хозяйства. Накопленные инвестиции в российскую экономику составляют порядка 2,2 миллиарда долларов. Успешно реализуется порядка 100 взаимовыгодных совместных проектов.
Тесное взаимодействие налажено между Российским фондом прямых инвестиций и Японским банком международного развития. Стороны учредили Российско-японский инвестфонд объемом 1 миллиард долларов для совместного поиска привлекательных проектов в области российско-японского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Приоритетные области сотрудничества фонда – применение передовых технологий, в том числе в финансовой сфере, создание умных городов, экологически чистые технологии, здравоохранение, энергетика, развитие промышленности и наращивание экспортной базы Дальнего Востока РФ, а также прочие инициативы, способствующие укреплению торгово-экономических отношений двух стран.
Магистральным направлением двустороннего сотрудничества является энергетика. При участии японских компаний в рамках проекта "Ямал СПГ" в июле 2018 года была запущена вторая технологическая линия завода по производству сжиженного природного газа. Ведется строительство третьей очереди общей мощностью 16,5 миллиона тонн.
Прорабатываются возможности подключения японских партнеров к проектам "Сахалин-2", "Арктик СПГ-2", "Балтийский СПГ", сооружению перегрузочного комплекса СПГ в Камчатском крае. Российские и японские фирмы ведут совместную деятельность по освоению Ичёдинского нефтяного месторождения в Иркутской области.
Расширяется взаимодействие в ядерной сфере. В рамках ликвидации последствий аварии на АЭС "Фукусима-1" российские специалисты разрабатывают детекторы для поиска и идентификации поврежденного топлива.
Динамично продвигается совместная деятельность в сфере энергосбережения и возобновляемых источников энергии. Японские компании подключаются к созданию в России современной транспортной инфраструктуры.
РЖД вместе с коллегами из Японии приступили к контейнерным перевозкам по Транссибу.
Особую роль в продвижении двусторонних отношений играют культурные обмены. В 2018-2019 годах Россия и Япония провели перекрестные года. В течение Года Японии в России прошло более 600 мероприятий, среди них гастроли театра кабуки, показательные выступления по искусству стрельбы из лука верхом на коне, обмены по боевому искусству и др. В Японии, в частности, прошли выставка живописи из собрания Пушкинского музея и гастроли Мариинского театра.
Россия и Япония являются соорганизаторами международной Театральной олимпиады, которая проходит в Санкт-Петербурге и Тояме. В мероприятии участвуют творческие коллективы из многих стран.
Театральная олимпиада в Санкт-Петербурге открылась в июне 2019 года и продлится пять месяцев. В Японии Театральная олимпиада открылась 23 августа и продлится месяц.
Развивается практика поездок японских граждан на южные Курилы на безвизовой основе, начавшаяся после заключения 2 июля 1986 года Соглашения (в форме обмена нотами) о взаимных посещениях японских и русских захоронений на территории СССР и Японии.
Безвизовый обмен между жителями российских южных Курил и Японией начался в 1992 году на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран, решения вопроса о заключении мирного договора между Россией и Японией. Поездки осуществляются по национальному паспорту со специальным вкладышем.
23 сентября 2017 года на Курилы прилетел первый чартер из Японии с бывшими жителями островов. Ранее для визитов на южные Курилы их бывших жителей использовался морской транспорт. В обменах участвуют не только рядовые граждане, но и ученые-экологи, работники музеев, медики и другие.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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