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В мире

На Курилы прилетел первый чартер из Японии с бывшими жителями островов

04:0723.09.2017
(обновлено: 04:14 23.09.2017)
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© РИА Новости / Иван ЗахарченкоПервый чартерный рейс из Японии отправился на южные КурилыПервый чартерный рейс из Японии отправился на южные Курилы
© РИА Новости / Иван Захарченко

НАКАСИБЭЦУ (о. Хоккайдо, Япония), 23 сен — РИА Новости. Путь из Японии к южным Курилам, которые до сих пор в Токио считают японскими, стал ближе для большой группы бывших жителей островов, в субботу впервые отправившихся туда на самолете, а не морем, как это было до сих пор.

Пассажиры первого чартерного рейса из Японии на южные Курилы
© РИА Новости / Иван Захарченко
Первый чартерный рейс из Японии прибыл на южные Курилы
Небольшой городок Накасибэцу на северном японском острове Хоккайдо располагает аэродромом, который ближе всего находится от южнокурильского острова Кунашир, куда группу из 70 японцев доставил чартерный самолет российской авиакомпании "Аврора".

Такой первый перелет они планировали еще в июне, прождав несколько дней в надежде на улучшение погоды, которая, однако, так и не позволила тогда им отправиться на южные Курилы, чтобы посетить могилы предков.

На этот раз погода оказалась более благосклонной. К рассвету группа участников поездки уже была в сборе на аэродроме в Накасибэцу. Там на взлетно-посадочной полосе стоял со вчерашнего вечера единственный самолет с надписью "Аврора" на борту, чтобы доставить японцев на Кунашир и Итуруп, а вечером вернуться обратно на Хоккайдо.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время совместного заявления для прессы по итогам встречи на Восточном экономическом форуме. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Эксперт: Япония выступит против инвестиций Южной Кореи или КНР на Курилах
Безвизовый обмен между жителями российских южных Курил и Японией проводится с 1992 года на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран, решения вопроса о заключении мирного договора между Россией и Японией.

Таких поездок было уже много, но каждый раз значительное время уходило на путешествие морским транспортом и бюрократические процедуры. Стараясь облегчить это бремя для пожилых участников визитов, в апреле этого года во время поездки японского премьер-министра Синдзо Абэ в Москву правительства двух стран договорились о том, чтобы дать японцам возможности летать на острова без виз на самолете.

Участники поездки и провожавшие их официальные лица открыто радовались, что у них появилась возможность быстрее добираться до мест, которые они считают родными.

© РИА Новости / Иван ЗахарченкоПервый чартерный рейс из Японии отправился на южные Курилы
© РИА Новости / Иван Захарченко
Первый чартерный рейс из Японии отправился на южные Курилы

Курильские острова. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Японский бизнес ждет договоренностей с Россией по южным Курилам
Как сообщила РИА Новости бывшая жительница Кунашира Кацуко Марута (76 лет), которая собиралась полететь еще в июне, она искренне рада, что ее мечта сбылась.

Марута была вынуждена уехать с южных Курил, когда ей было всего четыре года. По ее словам, она уже несколько раз раньше ездила посещать могилы предков.

"Я бы хотела, чтобы Япония и Россия были дружественными", — подчеркнула она.

Один из участников полета на южные Курилы, ныне житель Саппоро по имени Мидзуно Кацуо сообщил РИА Новости, что он родился на Итурупе, в местечке, которое называлось раньше Сяна, и учился там до второго класса начальной школы.

"Я хорошо помню свою школу, и здорово было бы вновь там побывать. Рад, что там удастся посетить кладбища", — сказал накануне вылета Мидзуно.

Еще одна участница визита из префектуры Фукуока по имени Мисудзу Ямано летит на Итуруп, чтобы увидеть родину своего отца, который скончался девять лет назад в Японии. Она считает, что от развития отношений между Россией и Японией обе страны только выиграют.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на торжественном собрании, посвященном Дню северных территорий в Токио. 7 февраля 2017 года
© REUTERS / Issei Kato
Чем Россия и Япония будут промышлять на Курилах
Участников визита на южные Курилы сопровождает заместитель министра иностранных дел Японии Кадзуюки Наканэ. Выступая у самолета с краткой речью, он выразил радость по поводу возможности авиарейса и сказал, что нынешняя поездка самолетов на Кунашир и Итуруп бывших их жителей "открывает путь к активизации визитов" на южнокурильские острова. "Кроме того, она имеет важное значение для продвижения к цели заключения мирного договора, масштабного развития японо-российских отношений", — подчеркнул Наканэ.

Передачу Японии островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи Токио выдвигает в качестве условия для заключения с Россией мирного договора. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними имеет соответствующее международно-правовое оформление и сомнению не подлежит.

© РИА Новости / Иван ЗахарченкоПервый чартерный рейс из Японии отправился на южные Курилы
© РИА Новости / Иван Захарченко
Первый чартерный рейс из Японии отправился на южные Курилы
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