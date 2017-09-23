На Курилы прилетел первый чартер из Японии с бывшими жителями островов

НАКАСИБЭЦУ (о. Хоккайдо, Япония), 23 сен — РИА Новости. Путь из Японии к южным Курилам, которые до сих пор в Токио считают японскими, стал ближе для большой группы бывших жителей островов, в субботу впервые отправившихся туда на самолете, а не морем, как это было до сих пор.
Такой первый перелет они планировали еще в июне, прождав несколько дней в надежде на улучшение погоды, которая, однако, так и не позволила тогда им отправиться на южные Курилы, чтобы посетить могилы предков.
На этот раз погода оказалась более благосклонной. К рассвету группа участников поездки уже была в сборе на аэродроме в Накасибэцу. Там на взлетно-посадочной полосе стоял со вчерашнего вечера единственный самолет с надписью "Аврора" на борту, чтобы доставить японцев на Кунашир и Итуруп, а вечером вернуться обратно на Хоккайдо.
Таких поездок было уже много, но каждый раз значительное время уходило на путешествие морским транспортом и бюрократические процедуры. Стараясь облегчить это бремя для пожилых участников визитов, в апреле этого года во время поездки японского премьер-министра Синдзо Абэ в Москву правительства двух стран договорились о том, чтобы дать японцам возможности летать на острова без виз на самолете.
Участники поездки и провожавшие их официальные лица открыто радовались, что у них появилась возможность быстрее добираться до мест, которые они считают родными.
Марута была вынуждена уехать с южных Курил, когда ей было всего четыре года. По ее словам, она уже несколько раз раньше ездила посещать могилы предков.
"Я бы хотела, чтобы Япония и Россия были дружественными", — подчеркнула она.
Один из участников полета на южные Курилы, ныне житель Саппоро по имени Мидзуно Кацуо сообщил РИА Новости, что он родился на Итурупе, в местечке, которое называлось раньше Сяна, и учился там до второго класса начальной школы.
"Я хорошо помню свою школу, и здорово было бы вновь там побывать. Рад, что там удастся посетить кладбища", — сказал накануне вылета Мидзуно.
Еще одна участница визита из префектуры Фукуока по имени Мисудзу Ямано летит на Итуруп, чтобы увидеть родину своего отца, который скончался девять лет назад в Японии. Она считает, что от развития отношений между Россией и Японией обе страны только выиграют.
Передачу Японии островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи Токио выдвигает в качестве условия для заключения с Россией мирного договора. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними имеет соответствующее международно-правовое оформление и сомнению не подлежит.