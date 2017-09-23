Первый чартерный рейс из Японии отправился на южные Курилы

НАКАСИБЭЦУ (о. Хоккайдо, Япония), 23 сен — РИА Новости. Самолет российской авиакомпании "Аврора" вылетел в субботу чартерным рейсом с японского острова Хоккайдо на южные Курилы с группой из 70 их бывших жителей для посещения родных мест и могил предков.
До сих пор для визитов на южные Курилы их бывших жителей использовался морской транспорт, но в апреле этого года во время поездки японского премьер-министра Синдзо Абэ в Москву была достигнута договоренность о предоставлении им возможности посещать острова без виз самолетом.
Безвизовый обмен между жителями российских южных Курил и Японией начался в 1992 году на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран, решения вопроса о заключении мирного договора между Россией и Японией. Поездки осуществляются по национальному паспорту со специальным вкладышем, без виз.
Передачу Японии островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи Токио выдвигает в качестве условия для заключения с Россией мирного договора. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними имеет соответствующее международно-правовое оформление и сомнению не подлежит.