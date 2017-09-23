Первый чартерный рейс из Японии отправился на южные Курилы

Первый чартерный рейс из Японии отправился на южные Курилы

Первый чартерный рейс из Японии отправился на южные Курилы

НАКАСИБЭЦУ (о. Хоккайдо, Япония), 23 сен — РИА Новости. Самолет российской авиакомпании "Аврора" вылетел в субботу чартерным рейсом с японского острова Хоккайдо на южные Курилы с группой из 70 их бывших жителей для посещения родных мест и могил предков.

Этот рейс из аэропорта Накасибэцу дал первую возможность для них по безвизовому обмену отправиться самолетом на южные Курилы, которые которые в Токио называют "северными территориями". Вылет готовился еще в июне, но был отменен из-за густого тумана. Теперь погода оказалась более благосклонной.

До сих пор для визитов на южные Курилы их бывших жителей использовался морской транспорт, но в апреле этого года во время поездки японского премьер-министра Синдзо Абэ в Москву была достигнута договоренность о предоставлении им возможности посещать острова без виз самолетом.

© РИА Новости / Иван Захарченко Первый чартерный рейс из Японии отправился на южные Курилы © РИА Новости / Иван Захарченко Первый чартерный рейс из Японии отправился на южные Курилы

Группа японцев в течение одного дня посетит Кунашир, который отделяют от Хоккайдо примерно 45 километров, а затем сразу Итуруп. На двух островах участники визита планируют посещения могил бывших японских жителей. К вечеру чартерный самолет вернется обратно в Накасибэцу.

Безвизовый обмен между жителями российских южных Курил и Японией начался в 1992 году на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран, решения вопроса о заключении мирного договора между Россией и Японией. Поездки осуществляются по национальному паспорту со специальным вкладышем, без виз.

Передачу Японии островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи Токио выдвигает в качестве условия для заключения с Россией мирного договора. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними имеет соответствующее международно-правовое оформление и сомнению не подлежит.