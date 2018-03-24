Москва и Токио обсуждают поездку японского бизнеса на Курилы

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Российская и японская стороны пока не решили, когда будет проведена очередная поездка японской бизнес-миссии на южные Курилы, заявил РИА Новости чрезвычайный посланник и полномочный министр посольства Японии в РФ Хитоси Одзава.

"Пока не решено. Уже определены проекты в пяти сферах. Для того, чтобы решить, где конкретно и что реализовывать, нужно еще раз побывать на месте", — сказал Одзава, отвечая на вопрос о том, когда ожидается следующая поездка японских бизнесменов на острова Хабомаи, Шикотан, Итуруп и Кунашир.

По его словам, правительства России и Японии "обсуждают это, но конкретного решения пока нет".

Договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах была достигнута на российско-японском саммите во время визита в Японию президента России Владимира Путина в декабре 2016 года. Речь идет о совместном разведении морепродуктов, выращивании овощей в теплицах, развитии туризма в соответствии с особенностями островов, внедрении ветряных электростанций и о мерах по сокращению объемов мусора. В конце октября 2017 года для конкретизации пяти проектов совместной хозяйственной деятельности состоялась вторая поездка японской делегации на оспариваемые Токио острова. Более 50 специалистов правительства и бизнеса Японии осмотрели различные объекты вместе с местными жителями.

Япония, претендуя на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, надеется содействовать решению территориальной проблемы с Россией путем развития экономических отношений двух стран, в том числе путем совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Возвращение четырех островов Токио ранее поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.