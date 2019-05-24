Япония отправила первый транзитный контейнер в Польшу по Транссибу

"Вчера запустили первый транзитный контейнер, который идет из Японии до Польши в Европу. Это первый постоянный, не тестовый контейнер. Надеюсь, что мы сможем заинтересовать японский бизнес и он увидит, что Транссиб является конкурентоспособным и возить по нему грузы – это гораздо быстрее, дешевле, комфортнее и безопаснее", - сказал чиновник.