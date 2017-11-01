Японская делегация осмотрела на Курилах 57 мест под совместные проекты

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Японская бизнес-миссия под руководством советника премьер-министра Японии Эйити Хасэгавы в ходе визита на Курильские острова осмотрела 57 мест, где планируется вести совместные проекты, сообщило посольство Японии в России.

"Данное посещение было крайне плодотворным с точки зрения дальнейшей конкретизации пяти проектов. Совместная хозяйственная деятельность внесет большой вклад в заключение мирного договора. Правительство Японии намерено конкретизировать проекты в форме, не причиняющей ущерба правовым позициям сторон", — сообщили РИА Новости в посольстве Японии.

В общей сложности в состав бизнес-миссии входили 54 представителя правительства и частного сектора. Они посетили острова Кунашир, Итуруп и Шикотан.

"Мы делились на группы и благодаря этому смогли осмотреть много мест — 57 точек… Цель данного посещения заключалась в том, чтобы определить места и способ дальнейшего проведения технико-экономического обоснования пяти проектов, согласованных на встрече лидеров двух стран. При содействии российской стороны, а также благодаря тому, что члены группы являются экспертами в каждой сфере, мы смогли провести плодотворный осмотр с точки зрения определения мест и способа проведения технико-экономического обоснования", — процитировало посольство слова Хасэгавы.

Первая группа представителей правительства и бизнеса Японии посетила Курилы с 27 июня по 1 июля 2017 года и ознакомилась с территориями и инфраструктурой, связанными с планируемыми японо-российскими проектами в области рыболовства, туризма, медицины, экологии.

Договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах была достигнута на российско-японском саммите во время визита в Японию президента России Владимира Путина в декабре 2016 года. В феврале 2017 года японский министр иностранных дел Фумио Кисида на первом заседании специально созданного при МИД совета по совместной экономической деятельности назвал ее основные направления: рыболовство, туризм, здравоохранение и экология.

Япония, претендуя на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, надеется содействовать решению территориальной проблемы с Россией путем развития экономических отношений двух стран. Возвращение четырех островов Токио ранее поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.