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РИА Новости

Транспортный пилотируемый космический корабль "Союз МС-14"

12:57 24.08.2019 (обновлено: 12:58 24.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14" со стартовой площадки космодрома Байконур
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14 со стартовой площадки космодрома Байконур
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14" со стартовой площадки космодрома Байконур
Транспортный пилотируемый космический корабль "Союз МС-14" относится к семейству российских многоместных космических кораблей для полетов по околоземной орбите "Союз", разработчиком которого с 1962 года и изготовителем является ОКБ-1 (ныне Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С. П. Королева). Корабли "Союз" использовались в 1967–1981 годах.
На базе "Союза" было разработано несколько модификаций космических кораблей. "Союз Т" и "Союз ТМ" использовались для доставки экипажей соответственно на орбитальные станции "Салют" и "Мир" и возвращения космонавтов на Землю. "Союз Т" запускались в 1979-1986 годах, корабли "Союз ТМ" в 1986 -2002 годах.
На базе корабля "Союз ТМ" был создан модифицированный транспортный пилотируемый корабль "Союз ТМА" для доставки экипажей на Международную космическую станцию (МКС). Его дальнейшей модификацией стал корабль "Союз ТМА-М". Полеты на кораблях этой серии осуществлялись с октября 2002 года.
В 2016 году им на смену пришли модифицированные пилотируемые корабли новой серии "Союз МС". В них были замены устаревшие бортовые системы, что в конечном итоге повысило отказоустойчивость, надежность и безопасность. Специалисты "Энергии" заменили бортовую командную радиотехническую систему "Квант-В" на единую командно-телеметрическую систему с дополнительным телеметрическим каналом.
Корабли новой модификации комплектуются современной бортовой радиотехнической системой сближения и стыковки "Курс-НА". По сравнению с более ранней версией "Курс-А" она обладает улучшенными массогабаритными характеристиками и позволяет исключить из оборудования корабля одну из трех радиоантенн. Вместо аналоговой телевизионной системы "Клест" на кораблях используется цифровая телесистема, которая позволяет поддерживать связь между кораблем и станцией с помощью межбортовой радиолинии.
В состав бортовой аппаратуры кораблей "Союз МС" также вошел новый цифровой блок управления резервным контуром разработки РКК "Энергия", модернизированный блок датчиков угловых скоростей БДУС-3А и светодиодная фара СФОК.
Благодаря применению новых наземных и бортовых радиотехнических систем, экипаж смог использовать современные протоколы передачи информации, в результате чего улучшилась стабильность работы системы управления корабля.
Внешняя конфигурация корабля "Союз МС" полностью соответствует кораблям "Союз" предыдущей серии. Он состоит из стыковочного агрегата, спускаемого аппарата, переходного отсека, приборного отсека, агрегатного отсека, бытового отсека, посадочного люка, оптического визира пилота.
"Союз МС-14" отличается от обычного серийного корабля модернизированной системой управления движением и навигации (СУДН) c соответствующей доработкой отдельных бортовых систем. Он предназначен для испытания этой системы, а также для проверки интеграции корабля с ракетой-носителем "Союз-2.1а".
С 2002 года запуски всех российских пилотируемых кораблей осуществляются при помощи ракеты-носителя "Союз-ФГ".
Результаты полетных испытаний модернизированной СУДН могут быть использованы при производстве нового космического транспортного грузовозвращаемого корабля "Союз ГВК", который РКК "Энергия" разрабатывает на базе корабля "Союз".
Так как корабль "Союз МС-14" предназначен для полета в беспилотном режиме, в нем отсутствует часть приборов и агрегатов, необходимых для обеспечения работы экипажа. Это позволило в несколько раз увеличить полезную нагрузку.
Стартовавший 22 августа "Союз МС-14" должен доставить на МКС комплекс целевых нагрузок, оборудование для научных экспериментов, средства медицинского обеспечения, контейнеры с рационами питания, расходное оборудование, посылки для экипажа, а также антропоморфного робота Skybot F-850 ("Федора"), созданного компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований. Робот "Федор" во время своей миссии на МКС должен отрабатывать взаимодействие с человеком, что необходимо для дальнейших разработок модели, которая будет работать за пределами станции в открытом космосе.
Основные характеристики корабля "Союз МС":
длина - 6,98 м,
максимальный диаметр - 2,72 м,
диаметр жилых отсеков – 2,2 м,
размах солнечных батарей – 10,7 м,
масса - 7220 кг.
Масса полезного груза расчетная:
доставляемая – до 200 кг,
возвращаемая – до 65 кг.
Полетный ресурс - 200 суток.
Параметры орбиты:
наклонение – 51,6 градуса,
высота выведения - 200/242 (перигей/апогей) км,
высота при стыковке корабля – до 425 км,
высота при спуске корабля - до 460 км.
22 августа 2019 года ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-14" стартовала с космодрома Байконур в Казахстане. Через 8 минут 49 секунд полета корабль вышел на орбиту и взял курс на Международную космическую станцию.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
Космический полет робота "Федора"
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Робот "Федор" полетел в космос на корабле "Союз МС-14".

Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14 со стартовой площадки космодрома Байконур
1 из 14

Робот "Федор" полетел в космос на корабле "Союз МС-14".

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем стартовала с космодрома Байконур в 06:38 по московскому времени.

Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14 со стартовой площадки космодрома Байконур
2 из 14

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем стартовала с космодрома Байконур в 06:38 по московскому времени.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

В самом начале "Федор" сказал: "Поехали! Поехали!", повторив знаменитую фразу Юрия Гагарина.

Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14 со стартовой площадки космодрома Байконур
3 из 14

В самом начале "Федор" сказал: "Поехали! Поехали!", повторив знаменитую фразу Юрия Гагарина.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Через восемь минут 49 секунд корабль вышел на орбиту и взял курс на Международную космическую станцию.

Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14 со стартовой площадки космодрома Байконур
4 из 14

Через восемь минут 49 секунд корабль вышел на орбиту и взял курс на Международную космическую станцию.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Журналисты наблюдают за запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14" на Байконуре.

Журналисты наблюдают за запуском ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14
5 из 14

Журналисты наблюдают за запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14" на Байконуре.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Союз МС-14" будет лететь к МКС двое суток.

Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14
6 из 14

Союз МС-14" будет лететь к МКС двое суток.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Роскосмос / Перейти в фотобанк

Робот "Федор" поздравляет россиян с борта корабля "Союз МС-14" с Днем Государственного флага Российской Федерации.

Антропоморфный робот Skybot F-850 (робот Федор) поздравляет россиян с борта корабля Союз МС-14 с Днем флага Российской Федерации
7 из 14

Робот "Федор" поздравляет россиян с борта корабля "Союз МС-14" с Днем Государственного флага Российской Федерации.

© РИА Новости / Роскосмос
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© РИА Новости / Роскосмос / Перейти в фотобанк

Робот пробудет на МКС 17 суток.

Робот Федор поздравил россиян с Днем Государственного флага. 22 августа 2019
8 из 14

Робот пробудет на МКС 17 суток.

© РИА Новости / Роскосмос
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© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ / Перейти в фотобанк

За это время "Федор" будет участвовать в нескольких экспериментах.

Робот Skybot F-850 на Байконуре
9 из 14

За это время "Федор" будет участвовать в нескольких экспериментах.

© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
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© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ / Перейти в фотобанк

С роботом можно будет не только работать, но и отдохнуть. По словам разработчиков, они научили "Федора" шутить и философствовать.

Робот Skybot F-850 на Байконуре
10 из 14

С роботом можно будет не только работать, но и отдохнуть. По словам разработчиков, они научили "Федора" шутить и философствовать.

© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ / Перейти в фотобанк

Управлять движениями "Федора" на станции будет космонавт Александр Скворцов с помощью специального костюма.

Подготовка робота Skybot F-850 (робота Федора) на Байконуре к полету к МКС
11 из 14

Управлять движениями "Федора" на станции будет космонавт Александр Скворцов с помощью специального костюма.

© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ / Перейти в фотобанк

Испытания робота в космосе покажут, насколько эффективна его антропоморфная платформа.

Подготовка робота Skybot F-850 (робота Федора) на Байконуре к полету к МКС
12 из 14

Испытания робота в космосе покажут, насколько эффективна его антропоморфная платформа.

© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ / Перейти в фотобанк

Кроме того, запуск "Федора" в космос подстегнет исследования в области робототехники, считают ученые.

Подготовка робота Skybot F-850 на Байконуре
13 из 14

Кроме того, запуск "Федора" в космос подстегнет исследования в области робототехники, считают ученые.

© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
© КЦ "Южный" / ЦЭНКИ / Перейти в фотобанк

Подготовка робота Skybot F-850 ("Федора") к космическому полету.

Подготовка робота Skybot F-850 (робота Федора) на Байконуре к полету к МКС
14 из 14

Подготовка робота Skybot F-850 ("Федора") к космическому полету.

© КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
1 из 14

Робот "Федор" полетел в космос на корабле "Союз МС-14".

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
2 из 14

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем стартовала с космодрома Байконур в 06:38 по московскому времени.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
3 из 14

В самом начале "Федор" сказал: "Поехали! Поехали!", повторив знаменитую фразу Юрия Гагарина.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
4 из 14

Через восемь минут 49 секунд корабль вышел на орбиту и взял курс на Международную космическую станцию.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
5 из 14

Журналисты наблюдают за запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14" на Байконуре.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
6 из 14

Союз МС-14" будет лететь к МКС двое суток.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
7 из 14

Робот "Федор" поздравляет россиян с борта корабля "Союз МС-14" с Днем Государственного флага Российской Федерации.

© РИА Новости / Роскосмос
Перейти в фотобанк
8 из 14

Робот пробудет на МКС 17 суток.

© РИА Новости / Роскосмос
Перейти в фотобанк
9 из 14

За это время "Федор" будет участвовать в нескольких экспериментах.

© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
10 из 14

С роботом можно будет не только работать, но и отдохнуть. По словам разработчиков, они научили "Федора" шутить и философствовать.

© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
11 из 14

Управлять движениями "Федора" на станции будет космонавт Александр Скворцов с помощью специального костюма.

© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
12 из 14

Испытания робота в космосе покажут, насколько эффективна его антропоморфная платформа.

© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
13 из 14

Кроме того, запуск "Федора" в космос подстегнет исследования в области робототехники, считают ученые.

© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
14 из 14

Подготовка робота Skybot F-850 ("Федора") к космическому полету.

© КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
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