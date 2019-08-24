Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14" со стартовой площадки космодрома Байконур

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14" со стартовой площадки космодрома Байконур

Транспортный пилотируемый космический корабль "Союз МС-14" относится к семейству российских многоместных космических кораблей для полетов по околоземной орбите "Союз", разработчиком которого с 1962 года и изготовителем является ОКБ-1 (ныне Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С. П. Королева). Корабли "Союз" использовались в 1967–1981 годах.

На базе "Союза" было разработано несколько модификаций космических кораблей. "Союз Т" и "Союз ТМ" использовались для доставки экипажей соответственно на орбитальные станции "Салют" и "Мир" и возвращения космонавтов на Землю. "Союз Т" запускались в 1979-1986 годах, корабли "Союз ТМ" в 1986 -2002 годах.

На базе корабля "Союз ТМ" был создан модифицированный транспортный пилотируемый корабль "Союз ТМА" для доставки экипажей на Международную космическую станцию (МКС). Его дальнейшей модификацией стал корабль "Союз ТМА-М". Полеты на кораблях этой серии осуществлялись с октября 2002 года.

В 2016 году им на смену пришли модифицированные пилотируемые корабли новой серии "Союз МС". В них были замены устаревшие бортовые системы, что в конечном итоге повысило отказоустойчивость, надежность и безопасность. Специалисты "Энергии" заменили бортовую командную радиотехническую систему "Квант-В" на единую командно-телеметрическую систему с дополнительным телеметрическим каналом.

Корабли новой модификации комплектуются современной бортовой радиотехнической системой сближения и стыковки "Курс-НА". По сравнению с более ранней версией "Курс-А" она обладает улучшенными массогабаритными характеристиками и позволяет исключить из оборудования корабля одну из трех радиоантенн. Вместо аналоговой телевизионной системы "Клест" на кораблях используется цифровая телесистема, которая позволяет поддерживать связь между кораблем и станцией с помощью межбортовой радиолинии.

В состав бортовой аппаратуры кораблей "Союз МС" также вошел новый цифровой блок управления резервным контуром разработки РКК "Энергия", модернизированный блок датчиков угловых скоростей БДУС-3А и светодиодная фара СФОК.

Благодаря применению новых наземных и бортовых радиотехнических систем, экипаж смог использовать современные протоколы передачи информации, в результате чего улучшилась стабильность работы системы управления корабля.

Внешняя конфигурация корабля "Союз МС" полностью соответствует кораблям "Союз" предыдущей серии. Он состоит из стыковочного агрегата, спускаемого аппарата, переходного отсека, приборного отсека, агрегатного отсека, бытового отсека, посадочного люка, оптического визира пилота.

"Союз МС-14" отличается от обычного серийного корабля модернизированной системой управления движением и навигации (СУДН) c соответствующей доработкой отдельных бортовых систем. Он предназначен для испытания этой системы, а также для проверки интеграции корабля с ракетой-носителем "Союз-2.1а".

Результаты полетных испытаний модернизированной СУДН могут быть использованы при производстве нового космического транспортного грузовозвращаемого корабля "Союз ГВК", который РКК "Энергия" разрабатывает на базе корабля "Союз".

Так как корабль "Союз МС-14" предназначен для полета в беспилотном режиме, в нем отсутствует часть приборов и агрегатов, необходимых для обеспечения работы экипажа. Это позволило в несколько раз увеличить полезную нагрузку.

Стартовавший 22 августа "Союз МС-14" должен доставить на МКС комплекс целевых нагрузок, оборудование для научных экспериментов, средства медицинского обеспечения, контейнеры с рационами питания, расходное оборудование, посылки для экипажа, а также антропоморфного робота Skybot F-850 ("Федора"), созданного компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований. Робот "Федор" во время своей миссии на МКС должен отрабатывать взаимодействие с человеком, что необходимо для дальнейших разработок модели, которая будет работать за пределами станции в открытом космосе.

Основные характеристики корабля "Союз МС":

длина - 6,98 м,

максимальный диаметр - 2,72 м,

диаметр жилых отсеков – 2,2 м,

размах солнечных батарей – 10,7 м,

масса - 7220 кг.

Масса полезного груза расчетная:

доставляемая – до 200 кг,

возвращаемая – до 65 кг.

Полетный ресурс - 200 суток.

Параметры орбиты:

наклонение – 51,6 градуса,

высота выведения - 200/242 (перигей/апогей) км,

высота при стыковке корабля – до 425 км,

высота при спуске корабля - до 460 км.

22 августа 2019 года ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-14" стартовала с космодрома Байконур в Казахстане. Через 8 минут 49 секунд полета корабль вышел на орбиту и взял курс на Международную космическую станцию.