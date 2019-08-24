Транспортный пилотируемый космический корабль "Союз МС-14"

Робот "Федор" полетел в космос на корабле "Союз МС-14".
Робот "Федор" полетел в космос на корабле "Союз МС-14".
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем стартовала с космодрома Байконур в 06:38 по московскому времени.
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем стартовала с космодрома Байконур в 06:38 по московскому времени.
В самом начале "Федор" сказал: "Поехали! Поехали!", повторив знаменитую фразу Юрия Гагарина.
В самом начале "Федор" сказал: "Поехали! Поехали!", повторив знаменитую фразу Юрия Гагарина.
Через восемь минут 49 секунд корабль вышел на орбиту и взял курс на Международную космическую станцию.
Через восемь минут 49 секунд корабль вышел на орбиту и взял курс на Международную космическую станцию.
Журналисты наблюдают за запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14" на Байконуре.
Журналисты наблюдают за запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14" на Байконуре.
Робот "Федор" поздравляет россиян с борта корабля "Союз МС-14" с Днем Государственного флага Российской Федерации.
Робот "Федор" поздравляет россиян с борта корабля "Союз МС-14" с Днем Государственного флага Российской Федерации.
За это время "Федор" будет участвовать в нескольких экспериментах.
За это время "Федор" будет участвовать в нескольких экспериментах.
С роботом можно будет не только работать, но и отдохнуть. По словам разработчиков, они научили "Федора" шутить и философствовать.
С роботом можно будет не только работать, но и отдохнуть. По словам разработчиков, они научили "Федора" шутить и философствовать.
Управлять движениями "Федора" на станции будет космонавт Александр Скворцов с помощью специального костюма.
Управлять движениями "Федора" на станции будет космонавт Александр Скворцов с помощью специального костюма.
Испытания робота в космосе покажут, насколько эффективна его антропоморфная платформа.
Испытания робота в космосе покажут, насколько эффективна его антропоморфная платформа.
Кроме того, запуск "Федора" в космос подстегнет исследования в области робототехники, считают ученые.
Кроме того, запуск "Федора" в космос подстегнет исследования в области робототехники, считают ученые.
Подготовка робота Skybot F-850 ("Федора") к космическому полету.
Подготовка робота Skybot F-850 ("Федора") к космическому полету.
Робот "Федор" полетел в космос на корабле "Союз МС-14".
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем стартовала с космодрома Байконур в 06:38 по московскому времени.
В самом начале "Федор" сказал: "Поехали! Поехали!", повторив знаменитую фразу Юрия Гагарина.
Через восемь минут 49 секунд корабль вышел на орбиту и взял курс на Международную космическую станцию.
Журналисты наблюдают за запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14" на Байконуре.
Робот "Федор" поздравляет россиян с борта корабля "Союз МС-14" с Днем Государственного флага Российской Федерации.
За это время "Федор" будет участвовать в нескольких экспериментах.
С роботом можно будет не только работать, но и отдохнуть. По словам разработчиков, они научили "Федора" шутить и философствовать.
Управлять движениями "Федора" на станции будет космонавт Александр Скворцов с помощью специального костюма.
Испытания робота в космосе покажут, насколько эффективна его антропоморфная платформа.
Кроме того, запуск "Федора" в космос подстегнет исследования в области робототехники, считают ученые.
Подготовка робота Skybot F-850 ("Федора") к космическому полету.