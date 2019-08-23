Конструктор "Федора" рассказал о целях миссии робота на МКС

ПЕКИН, 23 авг - РИА Новости. Робот "Федор" во время своей миссии на МКС будет прежде всего отрабатывать взаимодействие с человеком, что необходимо для дальнейших разработок модели, которая будет работать за пределами станции в открытом космосе, заявил РИА Новости главный конструктор НПО "Андроидная техника" Алексей Богданов.

"Мы рады, что произошел штатный пуск, робот в данное время по своему направлению тоже штатно выполнил все действия, которые от него требовались. Теперь мы ждем стыковку с МКС и вход "Федора" в российский сегмент для продолжения экспериментов", - сказал Богданов.

Отвечая на вопрос о том, какие именно задачи робот будет выполнять, Богданов сказал, что "это маленькие секреты".

"Главная задача, для которой он будет там находиться – это отработка человеко-машинного взаимодействия для того, чтобы уже в следующих полетах робот был выведен за пределы станции, плюс он будет специально готовиться для работы в вакууме, ведь именно там начнется его основная работа, основная деятельность, то есть там, где для человека есть опасность и где робот может человека заменить", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, "по факту получается, что в будущем робот будет играть роль аватара, "заселившись" в которого космонавт изнутри станции будет работать в открытом космосе". "И наша задача состоит в том, чтобы сделать максимум для того, чтобы между космонавтом и роботом не было никакой перегородки, сделать максимально легкое и комфортное управление для выполнения определенного спектра задач", - отметил конструктор.

Он добавил, что все задачи многократно отрабатывались на Земле, но испытания на МКС необходимы для дальнейших разработок, так как при работе на станции робот столкнется с совершенно иными условиями, включая невесомость.

"Все это будет отрабатываться и готовиться для следующих более весомых, более интересных экспериментов, которые пройдут уже на внешней оболочке", - отметил он.

Как ранее РИА Новости рассказал источник в ракетно-космической отрасли, "Федору" во время пребывания на МКС поручат протереть иллюминаторы от пыли, подержать фонарик, перекусить провод и соединить штекеры.

Робот "Федор" полетел на МКС 22 августа на беспилотном корабле "Союз МС-14". После стыковки 24-го числа его перенесут из корабля в российский сегмент станции. На орбите робот пробудет до 7 сентября. Управлять движениями робота на станции будет российский космонавт Александр Скворцов с помощью специального костюма.