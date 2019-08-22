Корабль "Союз" с роботом "Федором" вышел на орбиту

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Российский корабль "Союз МС-14" с первым российским человекоподобным роботом-космонавтом "Федором" выведен на околоземную орбиту, говорится в трансляции на сайте Роскосмоса.

"Есть отделение пилотируемого транспортного корабля "Союз МС-14" от третьей ступени ракеты-носителя "Союз 2.1а", - сообщается в трансляции.

С этого момента робот "Федор" может считаться космонавтом. По международной классификации, космонавтом или астронавтом называется тот, кто преодолел условную границу космоса на высоте 100 километров над Землей. Отделение "Союза" с роботом "Федором" от ракеты произошло на высоте выше 200 километров.

После выхода на орбиту корабль возьмет курс на МКС. Автономный полет продлится двое суток. Сближение корабля "Союз МС-14" со станцией и его причаливание к исследовательскому модулю "Поиск" российского сегмента МКС планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов Центра управления полетами и российских членов экипажа станции. Стыковка корабля с МКС запланирована на 24 августа в 8.30 мск, говорится на сайте Роскосмоса.

Спустя несколько часов после стыковки экипаж станции откроет люк в корабль "Союз" и перенесет робота внутрь МКС. Во время пребывания на борту станции, космонавты проведут ряд экспериментов по управлению роботом с помощью специального костюма, повторяющего движения оператора.

На орбите робот пробудет 17 суток. В 21.13 мск 6 сентября корабль в автоматическом режиме отстыкуется от МКС и начнет возвращение с орбиты. Спускаемый аппарат с "Федором" на борту, как ожидается, приземлится в Казахстане в 00.35 7-го числа.

Ранее было анонсировано, что после этого полета "Федор" может полететь в космос во второй раз, чтобы выйти в открытый космос.

"Федор" станет вторым в мире антропоморфным роботом, полетевшим в космос. В 2011 году США привезли на МКС андроида Robonaut-2, но в связи с частыми поломками в 2018 году вернули его на Землю для ремонта. В новый полет американский робот может отправиться до конца года. В то же время российский "Федор" стал первым андроидом, который полетел в космос в кресле космонавта, а не в грузовом отсеке.

Помимо того, что впервые в космос полетел российский человекоподобный робот, это первый запуск пилотируемого космического корабля "Союз" на новой ракете "Союз-2.1а". Полет корабля проводится в беспилотном режиме для тестирования взаимодействия новой ракеты и системы аварийного спасения. Проверка необходима в преддверии перевода с 2020 года на носитель "Союз-2.1а" всех пилотируемых запусков.

Новая ракета получила российскую цифровую систему управления. Она придет на замену используемой сейчас ракете "Союз-ФГ" с украинской аналоговой системой управления. Последний пуск "Союза-ФГ" планируется в сентябре. Чтобы новую ракету допустили к полетам с космонавтами, ее необходимо было квалифицировать успешным полетом и срабатыванием системы аварийного спасения, что и было проведено на 113-й секунде после старта.