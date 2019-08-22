Россия впервые запустила в космос робота "Федора"

Журналисты наблюдают за запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14"

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Российский человекоподобный робот "Федор" впервые полетел в космос на корабле "Союз МС-14".

С космодрома Байконур в Казахстане в 06:38 по московскому времени стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а", трансляцию запуска вел "Роскосмос".

В самом начале "Федор" сказал: "Поехали! Поехали!", повторив знаменитую фразу Юрия Гагарина.

Через восемь минут 49 секунд корабль вышел на орбиту и взял курс на МКС. С этого момента робот "Федор" может считаться космонавтом, потому что преодолел условную границу на высоте сто километров над Землей.

LIFTOFF! 🚀 At 11:38pm ET, an uncrewed Soyuz spacecraft launched to the @Space_Station. This test flight will validate the spacecraft's compatibility with an upgraded booster rocket, before it's used to fly crew to the station next year. Watch: https://t.co/ZuxLDtzW9c pic.twitter.com/OOxhi8ySK1 — NASA (@NASA) August 22, 2019

"Союз МС-14" будет лететь к МКС двое суток. Сближение корабля со станцией и его стыковка с модулем "Поиск" российского сегмента станции должна пройти в автоматическом режиме в 08:30 по московскому времени 24 августа.

Во время пребывания робота на МКС с ним проведут ряд экспериментов по управлению с помощью специального костюма, повторяющего движения оператора.

На орбите "Федор" пробудет 17 суток. В 21:13 по московскому времени 6 сентября корабль в автоматическом режиме отстыкуется от МКС и начнет возвращение с орбиты. Спускаемый аппарат с "Федором" на борту, как ожидается, приземлится в Казахстане в 00:35 7-го числа.

Ранее было анонсировано, что после этого полета "Федор" может отправиться на орбиту во второй раз, чтобы выйти в открытый космос.