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РИА Новости

Россия впервые запустила в космос робота "Федора"

06:41 22.08.2019 (обновлено: 18:44 22.08.2019)
21198
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЖурналисты наблюдают за запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14"
Журналисты наблюдают за запуском ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Российский человекоподобный робот "Федор" впервые полетел в космос на корабле "Союз МС-14".
С космодрома Байконур в Казахстане в 06:38 по московскому времени стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а", трансляцию запуска вел "Роскосмос".
В самом начале "Федор" сказал: "Поехали! Поехали!", повторив знаменитую фразу Юрия Гагарина.
Через восемь минут 49 секунд корабль вышел на орбиту и взял курс на МКС. С этого момента робот "Федор" может считаться космонавтом, потому что преодолел условную границу на высоте сто километров над Землей.
Антропоморфный робот Skybot F-850, помощник экипажа Международной космической станции
Вчера, 03:24РИА Новости
В НАСА заявили, что роботы помогут увеличить производительность в космосе
"Союз МС-14" будет лететь к МКС двое суток. Сближение корабля со станцией и его стыковка с модулем "Поиск" российского сегмента станции должна пройти в автоматическом режиме в 08:30 по московскому времени 24 августа.
Во время пребывания робота на МКС с ним проведут ряд экспериментов по управлению с помощью специального костюма, повторяющего движения оператора.
На орбите "Федор" пробудет 17 суток. В 21:13 по московскому времени 6 сентября корабль в автоматическом режиме отстыкуется от МКС и начнет возвращение с орбиты. Спускаемый аппарат с "Федором" на борту, как ожидается, приземлится в Казахстане в 00:35 7-го числа.
Робот Федор
21 августа, 03:30РИА Новости
Экс-астронавт НАСА рассказал о недостатках робота "Федора"
Ранее было анонсировано, что после этого полета "Федор" может отправиться на орбиту во второй раз, чтобы выйти в открытый космос.
Это первый полет в космос российского человекоподобного робота, а также первый запуск с использованием новой ракеты "Союз-2.1а", которая получила российскую цифровую систему управления и должна заменить используемую сейчас ракету "Союз-ФГ" с украинской аналоговой системой управления.
Космический полет робота "Федора"
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Робот "Федор" полетел в космос на корабле "Союз МС-14".

Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14 со стартовой площадки космодрома Байконур
1 из 14

Робот "Федор" полетел в космос на корабле "Союз МС-14".

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем стартовала с космодрома Байконур в 06:38 по московскому времени.

Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14 со стартовой площадки космодрома Байконур
2 из 14

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем стартовала с космодрома Байконур в 06:38 по московскому времени.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

В самом начале "Федор" сказал: "Поехали! Поехали!", повторив знаменитую фразу Юрия Гагарина.

Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14 со стартовой площадки космодрома Байконур
3 из 14

В самом начале "Федор" сказал: "Поехали! Поехали!", повторив знаменитую фразу Юрия Гагарина.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Через восемь минут 49 секунд корабль вышел на орбиту и взял курс на Международную космическую станцию.

Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14 со стартовой площадки космодрома Байконур
4 из 14

Через восемь минут 49 секунд корабль вышел на орбиту и взял курс на Международную космическую станцию.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Журналисты наблюдают за запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14" на Байконуре.

Журналисты наблюдают за запуском ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14
5 из 14

Журналисты наблюдают за запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14" на Байконуре.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Союз МС-14" будет лететь к МКС двое суток.

Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14
6 из 14

Союз МС-14" будет лететь к МКС двое суток.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Роскосмос / Перейти в фотобанк

Робот "Федор" поздравляет россиян с борта корабля "Союз МС-14" с Днем Государственного флага Российской Федерации.

Антропоморфный робот Skybot F-850 (робот Федор) поздравляет россиян с борта корабля Союз МС-14 с Днем флага Российской Федерации
7 из 14

Робот "Федор" поздравляет россиян с борта корабля "Союз МС-14" с Днем Государственного флага Российской Федерации.

© РИА Новости / Роскосмос
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© РИА Новости / Роскосмос / Перейти в фотобанк

Робот пробудет на МКС 17 суток.

Робот Федор поздравил россиян с Днем Государственного флага. 22 августа 2019
8 из 14

Робот пробудет на МКС 17 суток.

© РИА Новости / Роскосмос
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© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ / Перейти в фотобанк

За это время "Федор" будет участвовать в нескольких экспериментах.

Робот Skybot F-850 на Байконуре
9 из 14

За это время "Федор" будет участвовать в нескольких экспериментах.

© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
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© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ / Перейти в фотобанк

С роботом можно будет не только работать, но и отдохнуть. По словам разработчиков, они научили "Федора" шутить и философствовать.

Робот Skybot F-850 на Байконуре
10 из 14

С роботом можно будет не только работать, но и отдохнуть. По словам разработчиков, они научили "Федора" шутить и философствовать.

© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
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© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ / Перейти в фотобанк

Управлять движениями "Федора" на станции будет космонавт Александр Скворцов с помощью специального костюма.

Подготовка робота Skybot F-850 (робота Федора) на Байконуре к полету к МКС
11 из 14

Управлять движениями "Федора" на станции будет космонавт Александр Скворцов с помощью специального костюма.

© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
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© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ / Перейти в фотобанк

Испытания робота в космосе покажут, насколько эффективна его антропоморфная платформа.

Подготовка робота Skybot F-850 (робота Федора) на Байконуре к полету к МКС
12 из 14

Испытания робота в космосе покажут, насколько эффективна его антропоморфная платформа.

© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ / Перейти в фотобанк

Кроме того, запуск "Федора" в космос подстегнет исследования в области робототехники, считают ученые.

Подготовка робота Skybot F-850 на Байконуре
13 из 14

Кроме того, запуск "Федора" в космос подстегнет исследования в области робототехники, считают ученые.

© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
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© КЦ "Южный" / ЦЭНКИ / Перейти в фотобанк

Подготовка робота Skybot F-850 ("Федора") к космическому полету.

Подготовка робота Skybot F-850 (робота Федора) на Байконуре к полету к МКС
14 из 14

Подготовка робота Skybot F-850 ("Федора") к космическому полету.

© КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
1 из 14

Робот "Федор" полетел в космос на корабле "Союз МС-14".

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
2 из 14

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем стартовала с космодрома Байконур в 06:38 по московскому времени.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
3 из 14

В самом начале "Федор" сказал: "Поехали! Поехали!", повторив знаменитую фразу Юрия Гагарина.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
4 из 14

Через восемь минут 49 секунд корабль вышел на орбиту и взял курс на Международную космическую станцию.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
5 из 14

Журналисты наблюдают за запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14" на Байконуре.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
6 из 14

Союз МС-14" будет лететь к МКС двое суток.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
7 из 14

Робот "Федор" поздравляет россиян с борта корабля "Союз МС-14" с Днем Государственного флага Российской Федерации.

© РИА Новости / Роскосмос
Перейти в фотобанк
8 из 14

Робот пробудет на МКС 17 суток.

© РИА Новости / Роскосмос
Перейти в фотобанк
9 из 14

За это время "Федор" будет участвовать в нескольких экспериментах.

© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
10 из 14

С роботом можно будет не только работать, но и отдохнуть. По словам разработчиков, они научили "Федора" шутить и философствовать.

© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
11 из 14

Управлять движениями "Федора" на станции будет космонавт Александр Скворцов с помощью специального костюма.

© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
12 из 14

Испытания робота в космосе покажут, насколько эффективна его антропоморфная платформа.

© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
13 из 14

Кроме того, запуск "Федора" в космос подстегнет исследования в области робототехники, считают ученые.

© РИА Новости / КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
14 из 14

Подготовка робота Skybot F-850 ("Федора") к космическому полету.

© КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Перейти в фотобанк
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РоскомосРоскосмосРоссияРИА Наука
Популярные комментарии
Делают они. а стыдно мне.
22 августа, 07:38
Nerp
17311161
Те, кто пищал от восторга, когда лучезарный Илон Муск запустил в космос свою кибитку, ожидаемо надувают пухлые щечки и натужно топают ножками.
22 августа, 09:12
ПСПоручик Сами знаете
3341004
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