Крупные ДТП с участием туристических автобусов в России в 2015-2019 годах

2019
18 августа в районе Перово в Москве туристический автобус столкнулся с мачтой городского освещения. В результате инцидента пострадали 15 человек. Они получили легкие травмы. По предварительным данным, в автобусе находились 32 гражданина Китая.
7 августа на 16-м километре автодороги А-146 Новороссийск — Керченский пролив в районе поселка Верхнебаканский произошло крупное ДТП с участием экскурсионного автобуса и легкового автомобиля. После столкновения обе машины упали в обрыв. Погибли четыре человека, пострадали более сорока.
14 июля в Архангельском районе Башкирии опрокинулся автобус с 39 пассажирами. Автобус перевозил туристов из Татарстана, которые возвращались домой в Набережные Челны. Погибли шесть человек, более 20 были доставлены в лечебные учреждения. Водитель автобуса не справился с управлением, по факту ДТП возбуждено уголовное дело.
9 июня в Адлерском районе Сочи столкнулись большой экскурсионный автобус Yutong и микроавтобус марки Mercedes. В результате ДТП погибших нет. Пострадали 26 человек. Все они доставлены в больницы города Сочи. Из них трое детей.
28 мая при опрокидывании автобуса с 43 китайскими туристами в Уссурийске погибли два человека, 19 пострадали. Власти региона уточнили, что погибшие - граждане КНР. По результатам медицинского освидетельствования алкоголя в крови водителя не обнаружено. По факту ДТП со смертельным исходом следственным подразделением отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса РФ.
2018
22 мая в Псковской области у деревни Цапелька Струго-Красненского района водитель экскурсионного автобуса Neoplan, следовавшего из Пскова в Санкт-Петербург, не справился с управлением и съехал в кювет. Пострадал 21 человек, среди которых 13 детей.
2017
8 ноября на 188-м километре федеральной автодороги М-8 "Холмогоры" в Ярославской области произошло столкновение экскурсионного автобуса и грузовика. Автобус совершал тур по Золотому кольцу, в нем находились 44 человека, из них 38 детей. Пострадавшие - 16 детей и водитель - были госпитализированы. Шофер автобуса позже скончался.
В ночь на 26 сентября на трассе М-4 "Дон" в Горячеключевском районе Кубани экскурсионный автобус, перевозивший паломников из Абхазии в Нижний Новгород, столкнулся с припаркованным грузовиком. Водитель автобуса King Long, 39-летний житель Нижнего Новгорода, допустил столкновение с грузовиком MAN, после чего машина врезалась в автомобиль Toyota. Погибли шесть человек, 18 были госпитализированы.
16 марта в Ленинградской области, на 5-м километре Сайменского канала, в районе поселка Михайловское экскурсионный автобус, следуя из Санкт-Петербурга в сторону Финляндии, съехал в кювет и опрокинулся. В автобусе находились 32 пассажира. В результате аварии три человека погибли, до 20 получили травмы. Участок дороги, где произошло ДТП, находится в аренде у Финляндии.
2016
6 июля в Петродворцовом районе Петербурга водитель автомобиля Ford Focus при невыясненных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения и столкнулся с экскурсионным автобусом, в котором ехали 18 детей и 13 взрослых. В результате ДТП в автобусе пострадали двое детей и двое взрослых. Водитель Ford Focus и двое его пассажиров скончались на месте.
2015
22 июля туристический автобус съехал в кювет в Башкирии. Авария произошла в на 56 километре автодороги Уфа - Инзер - Белорецк. В салоне автобуса находились 40 пассажиров и два водителя. В результате ДТП пострадал 31 человек, среди них 10 детей.