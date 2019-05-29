В Приморье возбудили дело после ДТП с китайскими туристами

© Фото : Управление МВД России по Приморскому краю ДТП с автобусом в Приморье. 28 мая 2019

ВЛАДИВОСТОК, 29 мая - РИА Новости. Дело возбудили после ДТП с автобусом с китайскими туристами в Приморье, водитель заключен под стражу, сообщает региональное УМВД РФ.

"По результатам медицинского освидетельствования алкоголя в крови водителя не обнаружено. По факту ДТП со смертельным исходом следственным подразделением отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.

УМВД отмечает, что в отношении водителя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.