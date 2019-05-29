В Приморье возбудили дело после ДТП с китайскими туристами

ВЛАДИВОСТОК, 29 мая - РИА Новости. Дело возбудили после ДТП с автобусом с китайскими туристами в Приморье, водитель заключен под стражу, сообщает региональное УМВД РФ.
"По результатам медицинского освидетельствования алкоголя в крови водителя не обнаружено. По факту ДТП со смертельным исходом следственным подразделением отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.
УМВД отмечает, что в отношении водителя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Во вторник при опрокидывании автобуса с 43 китайскими туристами в Уссурийске погибли два человека, 19 пострадали. Власти региона уточнили, что погибшие - граждане КНР, водитель жив, ему, по предварительной информации, стало плохо за рулем. Всех пострадавших отвезли в больницу, значительную часть отпустили после оказания помощи. Четверых оставили в медучреждении, один из них - гражданин КНР - был в реанимации, 38 туристов размещены в одной из гостиниц Уссурийска.