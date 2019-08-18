В ДТП с туристическим автобусом на востоке Москвы пострадали 15 человек

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В районе Перово туристический автобус столкнулся с мачтой городского освещения, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб Москвы.
Видео с места ДТП на шоссе Энтузиастов, где автобус врезался в столб на мокрой дороге. Автобус туристический, пострадавшие предварительно туристы из Китая. Ранено до 14 человек. pic.twitter.com/geP7qBKaFy— Московские новости (@moskow_vk) 18 августа 2019 г.
В результате инцидента пострадали 15 человек. Они получили легкие травмы.
По предварительным данным, в автобусе находились 32 гражданина Китая.
Как уточнил собеседник агентства, ЧП произошло возле дома номер 60, корпус 1, на шоссе Энтузиастов. Обстоятельства происшествия выясняются.