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РИА Новости

Под Новороссийском автобус упал с обрыва

06:43, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
ДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В результате крупного ДТП под Новороссийском с участием экскурсионного автобуса и легкового автомобиля погибли три человека, пострадали более сорока.
Инцидент произошел в среду в 22.20 мск на 16-м километре автодороги А-146 Новороссийск — Керченский пролив в районе поселка Верхнебаканский. Столкнулись в лоб автомобиль Volkswagen Touareg и автобус Hyundai, после чего упали с тридцатиметрового обрыва.
В обеих машинах были 45 человек. Погибли находившиеся в легковом автомобиле три человека, в том числе двое детей.
Автобус принадлежал санаторию "Эллада" в Анапе — ведомственному лечебно-профилактическому учреждению ФНС.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
По предварительным данным Следственного комитета, водители обеих попавших в ДТП машин были трезвы.
ДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
Вчера, 02:57
Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП под Новороссийском

Опасное место

Житель Анапы Валерий Ворошилов рассказал, что оказался на месте ДТП примерно через 20 минут после аварии. Он вместе с семьей ехал по трассе, когда его автомобиль стали обгонять машины скорой помощи и полиции.
По его словам, эта развилка всегда была опасной, по трассе по маршруту Краснодар – Новороссийск идет интенсивный поток машин, много фур.
"Сторону Анапы сложно повернуть и выехать сложно, особенно летом. Бывают, что выскакивают и бьются. Там нерегулируемый перекрёсток получается", — сообщил собеседник агентства.

Состояние пострадавших

После ДТП, по последним данным минздрава по Краснодарскому краю, госпитализированы 44 человека, в том числе 12 детей. Тринадцать человек экстренно прооперированы. Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Трех человек принято решение перевести в краевой НИИ-ККБ1. Они на реанимобилях отправлены в Краснодар. Также в течение дня планируется доставить вертолетом еще одного ребенка в детскую краевую клиническую больницу. Врачи ждут стабилизации его состояния.
Работает телефон горячей линии 8 (8617) 64-66-27. По нему родственники пострадавших могут узнать всю информацию о происшествии.
ДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
Вчера, 02:11
Спасатели начали подъем автобуса, сорвавшегося с обрыва под Новороссийском
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Спасатели начали подъем автобуса, сорвавшегося с обрыва под Новороссийском
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ДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП под Новороссийском
ДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
После ДТП под Новороссийском госпитализированы 44 человека
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