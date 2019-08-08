Под Новороссийском автобус упал с обрыва

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В результате крупного ДТП под Новороссийском с участием экскурсионного автобуса и легкового автомобиля погибли три человека, пострадали более сорока.

Инцидент произошел в среду в 22.20 мск на 16-м километре автодороги А-146 Новороссийск — Керченский пролив в районе поселка Верхнебаканский. Столкнулись в лоб автомобиль Volkswagen Touareg и автобус Hyundai, после чего упали с тридцатиметрового обрыва.

В обеих машинах были 45 человек. Погибли находившиеся в легковом автомобиле три человека, в том числе двое детей.

Автобус принадлежал санаторию "Эллада" в Анапе — ведомственному лечебно-профилактическому учреждению ФНС.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

По предварительным данным Следственного комитета, водители обеих попавших в ДТП машин были трезвы.

Опасное место

Житель Анапы Валерий Ворошилов рассказал, что оказался на месте ДТП примерно через 20 минут после аварии. Он вместе с семьей ехал по трассе, когда его автомобиль стали обгонять машины скорой помощи и полиции.

По его словам, эта развилка всегда была опасной, по трассе по маршруту Краснодар – Новороссийск идет интенсивный поток машин, много фур.

"Сторону Анапы сложно повернуть и выехать сложно, особенно летом. Бывают, что выскакивают и бьются. Там нерегулируемый перекрёсток получается", — сообщил собеседник агентства.

Состояние пострадавших

После ДТП, по последним данным минздрава по Краснодарскому краю, госпитализированы 44 человека, в том числе 12 детей. Тринадцать человек экстренно прооперированы. Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Трех человек принято решение перевести в краевой НИИ-ККБ1. Они на реанимобилях отправлены в Краснодар. Также в течение дня планируется доставить вертолетом еще одного ребенка в детскую краевую клиническую больницу. Врачи ждут стабилизации его состояния.