Крупные теракты в Афганистане в 2019 году

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Одиннадцать человек погибли в воскресенье результате взрыва придорожной бомбы в округе Даулат Абад в афганской провинции Балх. В субботу в результате взрыва в свадебном зале в Кабуле погибли 63 человека, более 180 ранены.
Ниже приводится справочная информация о крупных терактах в Афганистане в 2019 году.
18 августа прогремел взрыв придорожной бомбы в округе Даулат Абад в провинции Балх. Транспортное средство было поражено бомбой. Погибли 11 человек.
17 августа взрыв прогремел в одном из свадебных залов Кабула. Погибли 63 человека, более 180 пострадали. По предварительным данным, взрывное устройство привел в действие смертник. Радикальное движение "Талибан" свою причастность к атаке отрицает.
7 августа мощный взрыв прогремел на западе Кабула. Погибли 18 человек, более 100 пострадали. По предварительным данным, целью взрыва стало управление полиции одного из столичных районов.
31 июля взрыв произошел на автомагистрали Кандагар - Герат в афганской провинции Фарах. Жертвами взрыва стали 34 человека, еще 17 пострадали. Среди погибших есть женщины и дети. Граждан РФ среди пострадавших нет.
28 июля было совершено нападение на офис кандидата в премьер-министры Афганистана Амруллы Салеха в Кабуле. В результате погибли 20 человек, пострадали 50 человек. Телеканал Tolo News сообщал, что во время атаки в офисе Салеха находились его помощники. В атаке принимали участие четыре человека.
24 июля боевики атаковали пункты досмотра в провинции Тахар на севере Афганистана. В результате нападения 37 сотрудников безопасности были убиты.
7 июля в городе Газни смертник подорвал грузовик со взрывчаткой возле частной школы. Сообщалось о 12 погибших, 179 человек пострадали. Движение "Талибан" взяло на себя ответственность за взрыв.
1 июля в полицейском округе №16 недалеко от логистического центра министерства обороны в Кабуле произошел сильный взрыв. По данным властей, после взрыва двое нападавших продолжали оказывать сопротивление сотрудникам сил безопасности из строящегося здания напротив. В результате взрыва погиб один человек и 105 пострадали, среди них глава Футбольной федерации Афганистана Юсуф Каргар. МВД Афганистана сообщило о ликвидации пяти нападавших.
29 июня боевики движения "Талибан" напали на контрольно-пропускные пункты военных в районе Нахрин провинции Баглан на северо-востоке Афганистана. В результате нападения погибли 24 военных, девять получили ранения.
5 мая была совершена атака на полицейское управление на севере провинции Баглан. В результате нападения погибли 13 полицейских, еще 55 человек, включая 20 мирных жителей, получили ранения. В атаке на управление полиции участвовали по меньшей мере восемь боевиков. Все они были ликвидированы.
23 марта утром два взрыва прогремели на стадионе в городе Лашкаргах в провинции Гильменд во время празднование национального Дня фермера. Погибли три человека, 31 получил ранения, в том числе замгубернатора по финансовым и административным вопросам, замглавы провинциального совета, глава департамента информации и культуры провинции, а также глава департамента сельского хозяйства провинции и его заместитель. В результате взрывов погиб глава управления экономики провинции Мохаммад Хан Насрат.
21 января боевики движения "Талибан" напали на базу афганских спецслужб в городе Майданшахр к юго-западу от Кабула. Жертвами взрыва стали 126 афганских силовиков.
14 января в Кабуле в районе комплекса Green Village взорвалось транспортное средство, начиненное взрывчаткой. По информации местных СМИ, комплекс действует в основном для иностранцев и является, согласно описанию на его официальном сайте, защищенной и охраняемой территорией, расположенной в непосредственной близости от аэропорта столицы. МВД Афганистана расценило взрыв как теракт. В результате взрыва четыре человека погибли, более 100 человек пострадали.