При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли не менее 40 человек, сообщают СМИ

Автомобили полиции и скорой помощи на месте взрыва в Кабуле

© AP Photo / Uncredited Автомобили полиции и скорой помощи на месте взрыва в Кабуле

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. По меньшей мере 40 человек погибли, более ста пострадали в результате взрыва во время празднования свадьбы на западе Кабула, сообщает телеканал По меньшей мере 40 человек погибли, более ста пострадали в результате взрыва во время празднования свадьбы на западе Кабула, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источники.

Ранее МВД Афганистана сообщило, что взрыв произошел в субботу в 22.40 по местному времени (21.10 мск) в одном из свадебных залов Кабула.

По словам очевидцев, в это время в помещении находились десятки человек.

Пострадавших доставили в больницу.

По данным МВД, взрывное устройство привел в действие смертник. Радикальное движение "Талибан" свою причастность к атаке отрицает.