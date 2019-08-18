Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-18T09:11Z
https://ria.ru/20190818/1557606394.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/147521/99/1475219974_0:0:2880:1620_1036x0_80_0_0_acf32fc4979c961c957ec65d4c7b99cb.jpg
РИА Новости

В Афганистане более десяти человек погибли в результате взрыва

09:11 18.08.2019
553
© AP Photo / Rahmat GulСкорая помощь в Афганистане
Скорая помощь в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
Скорая помощь в Афганистане. Архивное фото
КАБУЛ, 18 авг - РИА Новости. По меньшей мере 11 человек погибли в воскресенье в результате взрыва придорожной бомбы в округе Даулат Абад в провинции Балх на севере Афганистана, заявил РИА Новости глава округа Мухаммад Юсуф.
"Транспортное средство было поражено мощной бомбой, мы даже не можем опознать жертв. Одиннадцать мирных жителей, пятеро из которых являются членами одной семьи, погибли, когда их автомобиль был поражен сегодня придорожной бомбой в округе Даулат Абад в провинции Балх", - сообщил Юсуф.
Автомобили полиции и скорой помощи на месте взрыва в Кабуле
Вчера, 04:03РИА Новости
При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли не менее 40 человек, сообщают СМИ
000300
Обсудить 0
АфганистанВ мире
Рекомендуем
Хасан Роухани
Военное присутствие США не идет Афганистану на пользу, считает Роухани
РИА
Новости
Последствия ракетного удара Израиля по территории сектора Газа
На границе сектора Газа трое палестинцев погибли в результате обстрела
Израильский военный с разведывательным беспилотником Skylark
Израиль открыл огонь по палестинцам на границе сектора Газа
Последствия палестинского ракетного обстрела города Ашкелона на юге Израиля
На юге Израиля второй день звучат сирены тревоги
Лента
новостей
Полицейский в Кабуле
ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле
На месте взрыва в одном из свадебных залов в Кабуле, Афганистан. 17 августа 2019
Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле возросло до 63 человек
На месте крушения легкомоторного самолета в аэропорту Нового Орлеана. 16 августа 2019
Американская телеведущая погибла в авиакатастрофе
Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани
Президент Афганистана осудил атаку в Кабуле
Лосось
На Аляске из-за жары массово гибнет лосось
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи в Сочи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Помпео встретится с генсеком ООН во вторник
Вид на Дамаск с горы Касьюн
В промышленной выставке в Дамаске участвовали несколько десятков компаний
Военнослужащие на палубе пограничного сторожевого корабля Смерч во время службы в Амурской области
National Interest оценил развитие российского флота
Нефтяной танкер Grace 1 в Гибралтарском проливе
Суд в США выдал ордер на задержание иранского танкера Grace 1
Нефтяной танкер Grace 1 в Гибралтарском проливе
Гибралтар отказался задерживать иранский танкер по требованию США
Поезд с пассажирами в Дакке, Бангладеш
Пожар в столице Бангладеш оставил без крова десять тысяч человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:51На Азорских островах Boeing 757-200 совершил жесткую посадку
00:48Трамп призвал конгресс ратифицировать торговую сделку с Канадой и Мексикой
00:45Трамп подтвердил, что пойдет на выборы в 2020 году в тандеме с Пенсом
00:43Трамп считает, что рецессии в американской экономике не будет
00:41Источник: Сирийские военные взяли под контроль КПП на окраине Хан-Шейхуна
00:30Трамп пообещал принять решение об исключениях для Huawei в понедельник
00:29Трамп предостерег Иран от нападения на американские суда
00:19Трамп рассказал об "очень хороших" переговорах США с талибами
00:17Названы регионы с самым доступным бензином для населения
00:10Трамп: насилие в Гонконге может повредить торговым переговорам с Китаем
00:09В Приморье почти 170 человек эвакуировали из-за паводка после тайфуна
00:08Сирийская армия вошла в город Хан-Шейшун, ликвидировав нескольких боевиков
00:03Трамп заявил, что "стратегически" интересовался покупкой Гренландии
23:41В Йемене нашли мумии возрастом около трех тысяч лет
23:34Кадыров назвал поставленное его отцом условие по будущему Чечни
23:12Директор школы рассказал об убившем семью ученике
23:11Число погибших при аварии с бензовозом в Танзании возросло до 95 человек
22:32Британия лишила паспорта плененного в Сирии боевика
22:22ЦОДД предупредил о затруднениях из-за закрытия участка красной ветки метро
22:18Кличко прокомментировал свое высказывание о "завтрашнем дне"
Лента новостейМолния