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РИА Новости

Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2019 году

Вчера, 22:35
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© Фото : ГУ МВД по Краснодарскому краюПоследствия ДТП с участием экскурсионного автобуса и микроавтобуса в Адлерском районе Сочи. 9 июня 2019
Последствия ДТП с участием экскурсионного автобуса и микроавтобуса в Адлерском районе Сочи. 9 июня 2019
© Фото : ГУ МВД по Краснодарскому краю
Последствия ДТП с участием экскурсионного автобуса и микроавтобуса в Адлерском районе Сочи. 9 июня 2019
14 июля в Архангельском районе Башкирии перевернулся автобус, который перевозил 39 пассажиров по маршруту "Миндигулово - Набережные Челны". По предварительной информации, водитель не справился с управлением и машина опрокинулась. Погибли шесть человек, еще, по различным данным, 13 человек пострадали. Возбуждено уголовное дело.
15 июня на автодороге "Воронеж-Луганск" в Хохольском районе Воронежской области Ford Focus, двигавшийся в сторону Воронежа, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Volkswagen Transporter. В результате ДТП погибли восемь человек. Десятилетняя девочка оказалась единственной выжившей в столкновении, ее отправили в больницу.
9 июня в Адлерском районе Сочи на пересечении улиц Старообрядческая и Таврическая столкнулись большой экскурсионный автобус Yutong и микроавтобус марки Mercedes. По данным министерства здравоохранения Краснодарского края, в результате ДТП за медицинской помощью обратились до 26 человек, в том числе трое детей, при этом 23 человека были госпитализированы.
30 апреля автобус вылетел в кювет после столкновения с грузовиком в Орловской области. Авария произошла на 423 километре трассы М-2 "Крым". Автобус Youtong столкнулся с "Камазом", следовавшим в попутном направлении. В ДТП пострадали 20 человек, из них 15 – граждане Украины.
4 апреля на 65 километре трассы М-4 "Дон" в городском округе Домодедово столкнулись микроавтобус и фура. В результате ДТП шесть человек погибли, двое пострадали.
19 февраля на 1000 километре трассы М-4 "Дон" в Ростовской области столкнулись "Камаз", пассажирский микроавтобус и иномарка. В результате крупного ДТП шесть человек погибли, 13 были госпитализированы в медучреждения города Шахты.
8 февраля в Кемеровской области вахтовый автобус, перевозивший работников шахты, перевернулся и упал с высоты 40-45 метров. В результате шесть человек погибли, 16 пострадали.
7 февраля в Нижнем Новгороде на набережной Гребного канала водитель служебного автобуса ПАЗ, в котором находилось 37 человек, не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине грузовик. В результате 24 человека получили травмы, два человека были госпитализированы.
3 февраля в Калужской области опрокинулся автобус с детьми, которые направлялись из города Ярцево Смоленской области в Калугу для выступления в конкурсе. Жертвами трагедии стали семь человек, включая трое детей. Были госпитализированы 35 человек, из них 27 детей.
10 января на четвертом километре автодороги "Сыктывкар-Троицко-Печорск" в республике Коми произошло ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса и лесовоза, в результате которого пострадали более 20 человек.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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