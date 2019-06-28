Межгосударственные отношения России и США

Дипломатические отношения между Россией и США были установлены 5 ноября (24 октября по старому стилю) 1809 года. После революции 1917 года Соединенные Штаты отказались признавать Советское правительство. Дипломатические отношения между СССР и США были установлены 16 ноября 1933 года

Российско-американские отношения за сравнительно короткий срок прошли сложную эволюцию – от готовности России и США к сотрудничеству до взаимных разочарований и постепенного дистанцирования стран друг от друга.

Первый президент России Борис Ельцин впервые посетил США 31 января - 1 февраля 1992 года.

В Кэмп-Дэвиде прошел саммит с участием российского лидера и американского президента Джорджа Буша-старшего. Стороны договорились продолжать процесс сокращения стратегических ядерных вооружений, сотрудничать в области торговли оружием, сфере нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ) и пр. По итогам встречи принята Кэмп-Дэвидская декларация, зафиксировавшая новую формулу российско-американских отношений, впервые было официально провозглашено окончание холодной войны

7-16 ноября 2001 года президент России Владимир Путин совершил первый государственный визит в США . Главной темой российско-американских консультаций стала координация совместных усилий в борьбе с терроризмом. Обсуждалась общая международная обстановка и ситуация в отдельных регионах мира – в Центральной Азии, в Ираке, в зоне арабо-израильского конфликта и на Балканах. По итогам переговоров Владимир Путин и Джордж Буш-младший приняли совместные заявления по положению в Афганистане и ситуации на Ближнем Востоке, борьбе с биотерроризмом, противодействию незаконному обороту наркотиков, новым отношениям между США и Россией, экономическим вопросам.

В последние годы отношения России и США, являющиеся системообразующим фактором обеспечения глобальной безопасности и стабильности, серьезно деградировали из-за различных подходов к урегулированию ряда международных проблем.

В 2016 году президент России Владимир Путин и президент США Барак Обама провели шесть телефонных разговоров, а также встречу 5 сентября "на полях" заседания "двадцатки" в Ханчжоу (Китай). Кроме того, 20 ноября состоялась их краткая беседа по ходу саммита АТЭС в Лиме (Перу).

9 ноября 2016 года Владимир Путин направил Дональду Трампу телеграмму, поздравив с победой на президентских выборах, а также пообщался с ним по телефону 14 ноября.

Первый телефонный разговор после вступления Трампа в должность главы государств провели 28 января 2017 года . В ночь на 4 апреля Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину, чтобы выразить соболезнования в связи с терактом в Санкт-Петербурге. Президенты также провели телефонный разговор 2 мая, обсудив актуальные международные темы.

7 июля 2017 года "на полях" саммита "Группы двадцати" в Гамбурге (Германия) состоялась первая личная встреча президентов продолжительностью более двух часов. Главы государств обсудили широкий спектр вопросов, включая общую ситуацию в российско-американских-отношениях и актуальные международные темы.

11 ноября 2017 года Владимир Путин и Дональд Трамп пообщались "на полях" саммита АТЭС в Дананге (Вьетнам). Лидеры двух стран одобрили совместное заявление по Сирии.

27 июня 2018 года Владимир Путин принял в Кремле советника президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джона Болтона. Обсуждались перспективы развития российско-американских отношений, тема разоружения, сирийский и украинский кризисы, ситуация на Корейском полуострове. Кроме того, была достигнута договоренность о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Джон Болтон также встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

16 июля в Хельсинки (Финляндия) состоялась первая полноформатная встреча президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Беседа президентов России и США началась в формате "один на один", затем переговоры продолжились с участием членов делегаций. Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили пути нормализации и развития двусторонних отношений, актуальные вопросы международной повестки дня.

23 октября Владимир Путин принял в Кремле помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Ранее с Джоном Болтоном встретился министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. Переговоры с помощником президента США также провели министр иностранных дел Сергей Лавров и секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев.

11 ноября 2018 года Владимир Путин посетил Францию , где принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. В Париже состоялась беседа Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Интенсивные контакты поддерживали руководители внешнеполитических ведомств Сергей Лавров и Джон Керри. В 2015-2016 годах они провели более 30 встреч и 130 телефонных разговоров.

Первая встреча Сергея Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном состоялась 16 февраля 2017 года "на полях" совещания министров иностранных дел "Группы двадцати" в Бонне (Германия). Переговоры были продолжены в Москве 12 апреля, где американца также принял Владимир Путин. Сергей Лавров 10 мая посетил с ответным визитом Вашингтон, в том числе встретившись с президентом США. Очередные контакты министров состоялись в сентябре "на полях" сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, в ноябре "на полях" форума АТЭС в Дананге (Вьетнам) и в декабре "на полях" заседания Совета министров иностранных дел государств-участников ОБСЕ в Вене

16 июля 2018 года глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с госсекретарем США Майком Помпео "на полях" саммита в Хельсинки. Это была первая личная встреча Лаврова и Помпео.

6 мая 2019 года Сергей Лавров и Майк Помпео провели встречу в финском Рованиеми.

14 мая госсекретарь США Майк Помпео впервые посетил с визитом Россию в качестве главы внешнеполитического ведомства. В Сочи состоялись переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

В июле 2017 года Конгресс США подавляющим большинством голосов принял "Акт о противодействии противникам Америки посредством санкций". В январе 2018 года США начали вводить санкции в рамках нового закона.

31 августа 2017 года американская сторона объявила о мерах по ограничению деятельности российских дипломатических и консульских представительств в США.

Было закрыто генконсульство в Сан-Франциско, прекращена деятельность торгпредства в Вашингтоне и его филиала в Нью-Йорке.

В конце марта 2018 года власти США потребовали, чтобы 60 российских дипломатов, в том числе 12 сотрудников миссии при ООН, покинули страну. Вашингтон также объявил о закрытии генконсульства в Сиэтле. Недружественную акцию объяснили тем, что Москва якобы причастна к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

8 августа 2018 года в привязке к "делу Скрипалей" администрация США объявила о применении в отношении России Закона США 1991 года "О контроле над химическим и биологическим оружием и запрете на его военное применение". Санкции разделяются на два блока. Первый включает такие меры, как прекращение программ технического содействия и запрет на продажу товаров военного назначения. Дополнительные меры, вплоть до снижения уровня дипломатических отношений, предполагалось ввести, если в течение трех месяцев Россия "не убедит США" , что "больше не применяет химическое и биологическое оружие". Однако второй пакет ограничительных мер так и не был введен . В мае 2019 года заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон сообщила, что второй пакет санкций США против России в связи с так называемым "делом Скрипалей" подготовлен и направлен госсекретарю и президенту страны, решение будет приниматься на основе общей "российской стратегии" американской администрации.

Российской стороной были предприняты необходимые контрмеры, как зеркальные, так и асимметричные.

Специальный прокурор министерства юстиции США Роберт Мюллер на протяжении двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва отрицает. В апреле 2019 года Мюллер в апреле завершил расследование, подтвердив обвинения во "вмешательстве" в выборы. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.

Расследования предположительного вмешательства РФ в президентские выборы США также проводят комитеты по разведке палаты представителей и сената США.

Антироссийский курс администрации США пагубно сказался на двустороннем диалоге по актуальным международным проблемам.

Интенсивность обсуждения тематики контроля над вооружениями и нераспространения была резко снижена Вашингтоном в 2014 году наряду со свертыванием им контактов между военными.

В начале 2019 года Соединенные Штаты объявили об одностороннем выходе из Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в длительном нарушении договора. Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД. 4 марта 2019 года Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД.

Также одним из наиболее проблемных в военно-политической сфере остается вопрос развертывания ПРО США. Диалог по нему приостановлен американцами, не желающими учитывать российские озабоченности, еще до событий на Украине.

Вместе с тем, продолжается реализация Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанного 8 апреля 2010 года в Праге (вступил в силу 5 февраля 2011 года, срок действия – 10 лет с возможностью продления).

В последние несколько лет динамика межпарламентских связей существенно снизилась из-за негативного отношения к сотрудничеству с российскими парламентариями со стороны членов Конгресса. После введения американцами санкций против многих представителей Федерального Собрания имеют место только эпизодические контакты.

Объем взаимной торговли между России и США по итогам 2018 года составил 25,021 миллиарда долларов (в 2017 году – 23,2 миллиарда долларов), в том числе российского экспорта – 12,505 миллиарда долларов и импорта – 12,516 миллиарда долларов.

За январь-апрель 2019 года внешнеторговый оборот России и США составил 8,412 миллиарда долларов (в 2017 году за аналогичный период – 6,895 миллиарда долларов), в том числе российский экспорт – 3,866 миллиарда долларов и импорт – 4,546 миллиарда долларов.

Российский экспорт представлен минеральными продуктами, металлами и изделиями из них, продукцией химической промышленности, драгоценными металлами и камнями и другими товарами.

Основу российского импорта составляют машины, оборудование и транспортные средства и продукция химической промышленности.

В сфере двусторонних отношений действует несколько десятков межправительственных и межведомственных договоренностей по различным вопросам, включая транспорт, реагирование на чрезвычайные ситуации и т.п.

В области культурных связей с большим успехом в США проходят гастроли российских исполнителей классической музыки, театра и балета. Значительные усилия предпринимаются для сохранения и популяризации российского культурно-исторического наследия в США.