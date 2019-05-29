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РИА Новости

Мюллер отказался давать показания в конгрессе по "российскому делу"

Вчера, 18:15
2029
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЮрист Роберт Мюллер
Юрист Роберт Мюллер
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Юрист Роберт Мюллер . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 мая – РИА Новости. Спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил, что не будет давать показания в конгрессе по "российскому расследованию".
Мюллер на протяжении двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва отрицает. Мюллер в апреле завершил расследование, подтвердив обвинения во "вмешательстве" в выборы. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.
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Тихое повмешательство. Помпео увидел руку Москвы в "выборах 1974-го года"Зрение госсекретаря резко обострилось. Вот он и рассмотрел нашу руку, когда она еще рукой Брежнева была. А самому Майку не было и одиннадцати. Но с тех пор он много читал. Так и сказал, что о российской угрозе в те времена узнал из книг. Жаль, не уточнил, из каких.
"Были обсуждения насчет того, чтобы выступить в конгрессе. Любые выступления этого офиса (спецпрокурора - ред.) не будут выходить за рамки нашего доклада, который содержит факты, анализ и причины, по которым были приняты наши решения. Мы тщательно подбирали слова, и они сами за себя говорят. Этот доклад и есть мои показания. Никакой другой информации в конгрессе я не предоставлю, помимо уже опубликованной", - сказал Мюллер, выступая со специальным заявлением.
"В связи с этим я не считаю, что мне уместно говорить далее о расследовании или комментировать действия минюста или конгресса. По этой же причине я не буду сегодня отвечать на вопросы", - добавил спецпрокурор, обращаясь к журналистам.
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Дональд ТрампРоберт МюллерРоссияСШАВ мире
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