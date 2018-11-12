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Путин назвал хорошим разговор с Трампом в Париже

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Празднование столетия окончания Первой мировой войны (31)
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© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на мемориальной церемонии у Триумфальной арки в Париже по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. 11 ноября 2018Президент РФ Владимир Путин на мемориальной церемонии у Триумфальной арки в Париже по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. 11 ноября 2018
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что ему удалось побеседовать с американским лидером Дональдом Трампом в Париже.

Первая мировая война. Российские войска во Франции в октябре 1916 года. Архивное фото
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"Да", — сказал Путин, отвечая на вопрос журналистов, удалось ли им с Трампом пообщаться. В ответ на вопрос, как прошла беседа, президент РФ ответил: "Хорошо".

На выходе из ворот Елисейского дворца Путин вновь поднял вверх большой палец. Ранее этот жест он продемонстрировал сегодня, приветствуя Трампа при встрече у Триумфальной арки. Когда они обменялись рукопожатием, российский лидер показал американскому коллеге поднятый вверх большой палец, а тот похлопал его по плечу. Путин, похлопав Трампа по плечу в ответ, занял свое место среди лидеров, приехавших во французскую столицу на торжества по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

Празднование столетия окончания Первой мировой войны

Участник торжественных меропритий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны, на кладбище Моранж, Франция
© AP Photo / Francois Mori
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В Париже в воскресенье прошли масштабные торжества по случаю столетия окончания Первой мировой войны с участием более 70 глав государств и правительств, руководителей международных организаций.

Во французскую столицу приехали несколько десятков руководителей стран, в числе которых, помимо Владимира Путина и Дональда Трампа, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Турции Тайип Эрдоган, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Украины Петр Порошенко, премьер Греции Алексис Ципрас.

После утреннего сбора в резиденции французского президента — Елисейском дворце — мировые лидеры направились к Триумфальной арке, где состоялась торжественная церемония. На ней с речью выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

Несмотря на усиленные меры безопасности во французской столице, без инцидентов не обошлось. Активистка движения Femen с обнаженной грудью бросилась наперерез кортежу Трампа, который ехал по Елисейским полям. По информации канала BFMTV, полуодетая девушка прорвалась через кордон жандармов и побежала к машине Трампа, выкрикивая слоган "Ненастоящие миротворцы". Французские правоохранители без промедления задержали активистку. Две другие участницы движения, которые едва успели перелезть через ограждение, также были задержаны полицией.

Во второй половине дня противники Трампа провели митинг на площади Республики в Париже. По информации префектуры полиции, в нем приняли участие около 1,5 тысячи человек, отмечают французские СМИ. Участники акции держали в руках плакаты с лозунгами против политики американского президента и принесли надувную фигуру "малыша-Трампа", изображающую руководителя США в виде ребенка в подгузнике с мобильным телефоном в руке.

Форум мира

Тела погибших германских солдат. 1915 год
© РИА Новости
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Первая мировая война: неусвоенные уроки
Вечером большинство прибывших в Париж мировых лидеров собрались на заседание Форума мира в большом зале парка Ла-Виллет. Мероприятие было инициировано Макроном и призвано "стать ответом на рост напряженности в современном мире".

Президент США решил не ездить на форум и вместо этого отправился в коммуну Сюррен (один из ближайших пригородов Парижа) на американское кладбище, на котором похоронены более 1,5 тысячи погибших во время Первой мировой американских солдат.

Открывая форум, Макрон в своей речи подчеркнул важность мероприятия. "История, без сомнения, сохранит образ, когда 84 руководителя государств и правительств, главы международных организаций мирно объединились у Триумфальной арки, в то время как вчера они представляли воюющие народы", — сказал глава государства.

"Но то, что остается неопределенным для будущего, — это то, каким способом будет интерпретирована эта картинка. Будет ли она ярким символом прочного мира между народами или, наоборот, фотографией последнего момента единства, прежде чем мир погрузится в новый беспорядок?", — продолжил французский президент. "Это зависит только от нас", — подчеркнул он.

Патриотический плакат. Неизвестный художник, 1914
© Фото : Неизвестный художник
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Макрон отметил, что мир ослаблен кризисами, которые дестабилизируют общества. По его словам, общества ослаблены в связи с возращением национализма, расизма, антисемитизма, экстремизма, ставящие под угрозу перспективы, которых ждут народы. "Поэтому мы решили создать Парижский форум мира, который будет проходить каждый год… чтобы продвигать конкретные действия, чтобы работа по миру продвигалась немного ежегодно", — добавил он.

На форуме также выступили Меркель и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Площадка продолжит работу до 13 ноября. Как сообщила пресс-служба Кремля, Россия представит два проекта по линии гражданского общества в рамках работы форума.

Первая мировая война (28 июля 1914 года — 11 ноября 1918 года) была первым военным конфликтом мирового масштаба, в который было вовлечено 38 из существовавших в то время 59 независимых государств. Эта война, охватившая впервые в истории человечества территории двух континентов (Евразия и Африка) и огромные морские акватории, коренным образом перекроила политическую карту мира и стала одной из самых масштабных и кровавых. За время войны в ряды армий было мобилизовано 70 миллионов человек, из них убиты и умерли от ран до 10 миллионов. Наибольшие потери понесли Германия, Россия, Франция и Австро-Венгрия (около 67% всех потерь).

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