Международный день борьбы со злоупотреблением наркотиками

Согласно данным Всемирного доклада о наркотиках (2018), около 275 миллионов человек, т.е. примерно 5,6% населения мира в возрасте 15-64 лет, употребляли наркотики хотя бы один раз. Приблизительно 31 миллион человек, употребляющих наркотики, страдают от расстройств на почве наркопотребления, т.е. из-за наносимого здоровью вреда им может требоваться лечение.