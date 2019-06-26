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РИА Новости

Международный день борьбы со злоупотреблением наркотиками

00:46
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Ежегодно 26 июня во многих странах мира отмечается Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Дата была установлена Генеральной Ассамблеей ООН 7 декабря 1987 года в знак выражения своей решимости усиливать деятельность и сотрудничество для достижения цели создания международного общества, свободного от наркомании. Это решение было принято на основе рекомендации Международной конференции по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом 1987 года.
Злоупотребление наркотиками наносит огромный вред здоровью населения и общественной безопасности, ставит под угрозу мирное развитие и стабильное существование общества во многих странах.
Незаконная торговля наркотиками подпитывает деятельность сетей транснациональной организованной преступности, системную коррупцию и широкомасштабное насилие.
Согласно данным Всемирного доклада о наркотиках (2018), около 275 миллионов человек, т.е. примерно 5,6% населения мира в возрасте 15-64 лет, употребляли наркотики хотя бы один раз. Приблизительно 31 миллион человек, употребляющих наркотики, страдают от расстройств на почве наркопотребления, т.е. из-за наносимого здоровью вреда им может требоваться лечение.
По предварительным оценкам, во всем мире хотя бы один раз каннабис (марихуана) употребляли 13,8 миллиона молодых людей в возрасте 15-16 лет.
Как показали обследования по проблеме потребления наркотиков среди населения в целом, процент лиц, употребляющих наркотики, выше среди молодежи, чем среди людей старшего возраста, хотя есть некоторые исключения, связанные с традиционным потреблением таких наркотиков, как опий и кат.
Согласно большинству исследований, критическим периодом в плане приобщения к психоактивным веществам является период начиная с раннего (12-14 лет) до позднего (15-17 лет) подросткового возраста, а наибольшая доля лиц, употребляющих психоактивные вещества, приходится на возраст 18-25 лет.
В России наркомания – одна из наиболее острых проблем здравоохранения и социальной жизни. Эксперты отмечают, что из-за нее Россия ежегодно теряет по 3,6 триллиона рублей – порядка 3,8% ВВП.
По данным главного нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна, потребителями наркотиков в России являются около четырех миллионов человек.
По данным организации "Трезвая Россия" лидерами среди регионов с самым высоким уровнем наркомании являются Московская и Челябинская области, а также Республика Хакасия. Самыми свободными от наркотиков регионами являются Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.
По данным экспертов "Трезвой Россия", за прошедшие пять лет число несовершеннолетних наркоманов возросло более чем на 60%. По итогам исследования минимум раз в жизни пробовали наркотики 5 из 10 учащихся школ в возрасте 13-15 лет, а также 7 из 10 учащихся школ в возрасте 15-17 лет, 8 из 10 учащихся высших учебных заведений минимум раз в год употребляют наркотики. По мнению экспертов, одной из главных причин начала их потребления является легкая доступность наркотиков.
По данным МВД, в 2018 году из незаконного оборота было изъято около 23 тонн подконтрольных и запрещенных веществ. В общем объеме изъятий пятая часть (или 20,3%) – "синтетика". Росту ее оборота способствует относительно низкая стоимость и неограниченность синтеза новых веществ, а также доступность приобретения и оплаты, через интернет.
По информации МВД, наиболее распространены такие синтетические наркотики, как мефедрон, МДМА, аналоги тетрогидроканнабинола.
Острой проблемой остается распространение новых видов психоактивных веществ, вызывающих рост смертельных отравлений. Начальник управления межведомственного взаимодействия главка по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ Виталий Хмельницкий сообщил, что в 2017-2018 годах были введены меры государственного контроля в отношении 100 новых веществ, что позволило изъять свыше 800 килограммов таких веществ, "что эквивалентно 16 миллионам разовых доз".
В МВД отмечают, что основная масса изымаемых высокоактивных и опасных наркотиков поступает в Россию из-за рубежа. В последнее время значительно выросла доля использования каналов почтовой и курьерской связи, служб экспресс-доставки.
По данным МВД, каждое десятое преступление, совершаемое в России, связано с незаконным оборотом наркотиков. При этом ежегодно в стране регистрируется порядка 200 тысяч наркопреступлений, 70% – тяжкие и особо тяжкие.
В июне 2010 года была утверждена Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года.
По данным главы МВД Владимира Колокольцева, за годы реализации антинаркотической стратегии в России правоохранительными органами было изъято более 230 тонн наркотиков.
По словам министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, в РФ внедряются инновационные подходы к лечению наркомании, в частности, внедрены оригинальные лекарственные препараты, используются подходы к лечению на основе молекулярно-генетического анализа. Для проведения медицинской реабилитации в стационарных условиях созданы реабилитационные центры и отделения. При этом вся помощь является бесплатной.
В 2016 году была запущена программа тестирования учащихся на наркотики, в 2017 году – программа по выявлению злоупотребляющих алкоголем и наркотиками среди пациентов обычных соматических больниц.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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