Названы регионы с самым высоким уровнем наркомании

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Специалисты "Трезвой России" назвали регионы с самым высоким уровнем наркомании, сообщают "Известия" со ссылкой на данные организации.
Для составления рейтинга использовали официальную статистику Росстата, Минздрава и МВД, в том числе информацию о количестве умерших от передозировки наркотиками и психотропными веществами.
Лидерами антирейтинга стали Московская и Челябинская области, а также Хакасия. По данным "Трезвой России", за год ситуация в этих регионах ухудшилась.
Самыми свободными от наркотиков регионами стали Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.
Как подчеркивается в документе, цель рейтинга — предложить правительству и Совфеду разработать комплексную систему защиты здоровья граждан от наркотической угрозы.