Названы регионы с самым высоким уровнем наркомании

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Специалисты "Трезвой России" назвали регионы с самым высоким уровнем наркомании, сообщают " Специалисты "Трезвой России" назвали регионы с самым высоким уровнем наркомании, сообщают " Известия " со ссылкой на данные организации.

Для составления рейтинга использовали официальную статистику Росстата, Минздрава и МВД, в том числе информацию о количестве умерших от передозировки наркотиками и психотропными веществами.

Лидерами антирейтинга стали Московская и Челябинская области, а также Хакасия. По данным "Трезвой России", за год ситуация в этих регионах ухудшилась.

Самыми свободными от наркотиков регионами стали Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.