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РИА Новости

Названы регионы с самым высоким уровнем наркомании

08:56
34721
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Специалисты "Трезвой России" назвали регионы с самым высоким уровнем наркомании, сообщают "Известия" со ссылкой на данные организации.
Для составления рейтинга использовали официальную статистику Росстата, Минздрава и МВД, в том числе информацию о количестве умерших от передозировки наркотиками и психотропными веществами.
Лидерами антирейтинга стали Московская и Челябинская области, а также Хакасия. По данным "Трезвой России", за год ситуация в этих регионах ухудшилась.
Самыми свободными от наркотиков регионами стали Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.
Как подчеркивается в документе, цель рейтинга — предложить правительству и Совфеду разработать комплексную систему защиты здоровья граждан от наркотической угрозы.
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Общество
Популярные комментарии
Сам то понял, что написал? При большевиках была такая цензура, что тебе и не снилась.Курили, нюхали, кололись не меньше чем сейчас и все - золотая молодежь. Так что не бубни лишнего.
24 июня, 09:52
SSSerega SERG
4010125
Та ну, в те времена люди в основном были реально идейными. Квартиры не закрывались, можно было спокойно заходить к соседям. Цецзура была потому, что государство строилось с нуля и надо было догонять страны империализма, потому что царское кумовство рогом в этом направлении вообще не шевелило.
24 июня, 10:05
Шурик Байнейм
1120007
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