В Минздраве оценили число потребителей наркотиков в России

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. В России около четырех миллионов человек являются потребителями наркотиков, сообщил главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн на пресс-конференции.

"По нашим оценкам их порядка 4 миллионов, потребителей наркотиков, это не больные. Нужно четко разделять: есть больные, они поступают к нам и лечатся, есть потребители, которые хотя бы один раз употребили наркотик", — сказал он.

Брюн добавил, что к потребителям относятся люди, которые пробовали наркотики хотя бы один раз.

"Тенденция наметилась… (число) стоящих на учете примерно на 2-3% в год снижается, но снижается за счет героиновых наркоманов", — сказал Брюн.

Он отметил, что в целом наблюдается вымывание героина из структуры потребления наркотиков. "На замену ему приходят синтетические наркотики, которые поступают из Европы или из Китая. Насколько я знаю, российского производства этих препаратов не существует", — добавил нарколог.