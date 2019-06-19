Эксперты рассказали, сколько учеников 7-9-х классов пробовали наркотики

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Каждый второй школьник в возрасте 13-15 лет минимум раз в жизни пробовал наркотики, полагают эксперты общественного движения "Трезвая Россия", которое провело анкетирование более 20 тысяч молодых людей по всей стране, сообщил РИА Новости руководитель организации Султан Хамзаев.

"Федеральным проектом "Трезвая Россия" в 2018-2019 годах проведено глубинное социологическое исследование об уровне распространенности потребления наркотиков среди учащихся учебных заведений. <...> По итогам исследования отмечается следующее: пять из десяти учащихся школ в возрасте 13-15 лет минимум раз в жизни пробовали наркотики (30 процентов — девочки, 70 процентов — мальчики); семь из десяти учащихся школ в возрасте 15-17 лет минимум раз в жизни пробовали наркотики (30 процентов — девушки, 70 процентов — юноши)", — говорится в результатах исследования, которое есть в распоряжении РИА Новости.

По данным общественного движения, пять из десяти учащихся средних учебных заведений употребляют наркотики чаще одного раза в квартал (40 процентов — девушки, 60 процентов — юноши). Восемь из десяти учащихся высших учебных заведений минимум раз в год употребляют наркотики (40 процентов женщин, 60 процентов мужчин). Вместе с тем девять из десяти учащихся всех видов учебных заведений назвали легкую доступность наркотиков одной из главных причин начала потребления.

Эксперты "Трезвой России" пришли к выводу, что основными причинами начала потребления учащимися наркотиков является недостаток информации о реальных последствиях этого, среди учащихся широко развито мнение о существовании якобы "легких" и "безобидных" наркотиков, не причиняющих существенный или вообще никакой вред здоровью.

Как рассказал РИА Новости Хамзаев, исследование проводилось во всех федеральных округах методом анкетирования, работа заняла полтора года. "Сейчас мы получили подтверждение проблемы. И хотим теперь обратить на нее внимание. Необходимо разрабатывать серьезные профилактические меры, чтобы детям не хотелось пробовать наркотики, даже те, которые они считают "легкими", — отметил общественник, пояснив, что он ожидал получить такие цифры.

Динамику вовлечения молодежи в потребление наркотиков за последние пять лет эксперты "Трезвой России" характеризуют как в целом негативную: по их данным, за минувшие пять лет число несовершеннолетних наркоманов возросло более чем на 60 процентов.