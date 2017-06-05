Литовский забор — не с той стороны

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"
Литва сегодня начала строительство защитного забора на границе с Калининградской областью. Это новый элемент ритуального антироссийского "танца с саблями". Стратегический объект высотой два метра и протяженностью свыше 44 километров Служба охраны госграницы намерена воплотить в металле до конца 2017 года.
Желание Вильнюса угодить старшим партнерам по НАТО порой затмевает разум. Литовские пограничники Кибартайского КПП 2 июня сняли с поезда Калининград — Москва российских военнослужащих, которые намеревались транзитом пересечь территорию республики. Служба защиты госграницы считает, что четверо безоружных представителей Минобороны России (в гражданской одежде) являются "военной командой" и угрозой безопасности Литвы.Железный волк — 2017" пройдут в Литве 12-24 июня с участием около 5300 военнослужащих из Литвы и девяти стран НАТО.
Ранее в литовском городке Шальчининкай искали российских "зеленых человечков", а на железнодорожной станции города Шяштокай разгорелся шпионский скандал с участием российского козлового крана на рельсовом ходу, который закупила Литовская железная дорога.
Невыдуманная опасность
Очевидно, что в одном ряду с Великой китайской стеной или даже стеной Берлинской литовский забор никогда не окажется, а останется лишь памятником мелкотравчатой внешней политики Вильнюса.
Позицию своего президента разделяет министр обороны Раймундас Кароблис, который видит признаки грядущего российского военного вторжения даже в работе российских СМИ.
Литовские спецслужбы прогнозируют нападение России на страны Балтии уже в нынешнем 2017 году, причем для реализации всех агрессивных планов Москве понадобится от 24 до 48 часов.
Расходы на оборону в Литве в 2017 году составляют 1,8% ВВП, а в следующем — возрастут до 2,1% ВВП. На литовской территории вблизи российской границы дислоцированы батальоны НАТО, в составе которых в 2017-2018 годах будут служить более 1,2 тысячи иностранных военных. Кроме того, альянс регулярно проводит в Прибалтике маневры. Для участия в крупнейших морских учениях Baltops-2017 — на пороге России — американцы направили стратегические бомбардировщики B-52, способные нести ядерное оружие. Ранее один из бомбардировщиков B-52 потерпел крушение на Гуаме в совершенно безобидной ситуации. А если нечто подобное произойдет в Литве?может потревожить захоронения германских химических боеприпасов времен Второй мировой войны, и тогда человечеству придется прощаться не только со шпротами.
Милитаризация маленькой аграрной республики — вот настоящая угроза для 2,85 миллиона литовских граждан. Между тем до 2020 года Служба охраны госграницы планирует построить забор и на литовско-белорусской границе. Литва с упоением превращает себя в индейскую резервацию.
Балтийский тупик
Правительство Литвы планирует ежегодно увеличивать финансирование обороны на 150 миллионов евро с целью выйти из аутсайдеров (по расходам такого рода) в первую десятку стран — членов НАТО.
В 2008 году Литва перешла к профессиональной армии, однако в 2016-м президент Даля Грибаускайте подписала декрет о введении всеобщей воинской повинности.
Эстония, Латвия и Литва вошли в НАТО 13 лет назад. Цели альянса очевидны: территория Балтии привлекательна как военный плацдарм на границе с Россией, и это основа интеграции Эстонии, Латвии и Литвы в ЕС.жизненно важным для глобальной безопасности".
На Западе и в странах Балтии объясняют свои военные приготовления существованием "российской угрозы" — без доказательств ее существования. Глава МИД Сергей Лавров не раз называл такие заявления абсурдными и сегодня на пресс-конференции в Минске еще раз отметил дестабилизирующую роль НАТО в Европе.
Очевидно, безопасность стран Балтии (и Европы в целом) в большей степени зависит от добрососедских отношений с Россией, которая в зоне своих национальных интересов наверняка окажется значительно жестче и последовательнее стратегов Пентагона.