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В мире

Литовский забор — не с той стороны

18:5905.06.2017
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© Фото : Valstybės sienos apsaugos tarnybaНачало строительство защитного забора на границе России и ЛитвыНачало строительство защитного забора на границе России и Литвы
© Фото : Valstybės sienos apsaugos tarnyba

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Литва сегодня начала строительство защитного забора на границе с Калининградской областью. Это новый элемент ритуального антироссийского "танца с саблями". Стратегический объект высотой два метра и протяженностью свыше 44 километров Служба охраны госграницы намерена воплотить в металле до конца 2017 года.

Граница России и Литвы. Архивное фото
© Фото : Valstybės sienos apsaugos tarnyba
Литва начала строить забор на границе с Россией
Деньги в количестве 1,3 миллиона евро из государственного бюджета Литвы выделены. Первый металлический столбик забит в Шакяйском районе. Вероятно, там же будут натянуты первые метры сетки-рабицы, непреодолимой, по задумке заборостроителей, для российских "Искандеров" и танков.

Желание Вильнюса угодить старшим партнерам по НАТО порой затмевает разум. Литовские пограничники Кибартайского КПП 2 июня сняли с поезда Калининград — Москва российских военнослужащих, которые намеревались транзитом пересечь территорию республики. Служба защиты госграницы считает, что четверо безоружных представителей Минобороны России (в гражданской одежде) являются "военной командой" и угрозой безопасности Литвы.

Военные учения НАТО. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Степанов
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В Литве пьяные военные НАТО устроили драку
А вот пьяная драка представителей НАТО в литовском в городке Йонава, в которой пострадали четверо военнослужащих Германии, республике, видимо, ничем не угрожает. И, возможно, "продолжение банкета" — международные военные учения "Железный волк — 2017" пройдут в Литве 12-24 июня с участием около 5300 военнослужащих из Литвы и девяти стран НАТО.

Ранее в литовском городке Шальчининкай искали российских "зеленых человечков", а на железнодорожной станции города Шяштокай разгорелся шпионский скандал с участием российского козлового крана на рельсовом ходу, который закупила Литовская железная дорога.

Невыдуманная опасность

Очевидно, что в одном ряду с Великой китайской стеной или даже стеной Берлинской литовский забор никогда не окажется, а останется лишь памятником мелкотравчатой внешней политики Вильнюса. 

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПрезидент Литвы Даля Грибаускайте
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Литвы Даля Грибаускайте

Президент Литвы Дали Грибаускайте. Архивное фото
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Литвы назвала Россию угрозой для всей Европы
И если кому-то происходящее в республике кажется забавным недоразумением или болезнью роста "младоевропейцев", то литовский президент Даля Грибаускайте прямо заявляет: Россия представляет угрозу для Балтийского региона и для всей Европы.

Позицию своего президента разделяет министр обороны Раймундас Кароблис, который видит признаки грядущего российского военного вторжения даже в работе российских СМИ.

Литовские спецслужбы прогнозируют нападение России на страны Балтии уже в нынешнем 2017 году, причем для реализации всех агрессивных планов Москве понадобится от 24 до 48 часов.

Расходы на оборону в Литве в 2017 году составляют 1,8% ВВП, а в следующем — возрастут до 2,1% ВВП. На литовской территории вблизи российской границы дислоцированы батальоны НАТО, в составе которых в 2017-2018 годах будут служить более 1,2 тысячи иностранных военных. Кроме того, альянс регулярно проводит в Прибалтике маневры. Для участия в крупнейших морских учениях Baltops-2017 — на пороге России — американцы направили стратегические бомбардировщики B-52, способные нести ядерное оружие. Ранее один из бомбардировщиков B-52 потерпел крушение на Гуаме в совершенно безобидной ситуации. А если нечто подобное произойдет в Литве?

Американский многофункциональный стратегический бомбардировщик-ракетоносец B-52. Архивное фото
© Фото : Public domain
CNN: США выделили бомбардировщики B-52 для учений НАТО у границ России
В регионе достаточно опасностей реальных. К примеру, активная возня натовских кораблей на Балтике может потревожить захоронения германских химических боеприпасов времен Второй мировой войны, и тогда человечеству придется прощаться не только со шпротами.

Милитаризация маленькой аграрной республики — вот настоящая угроза для 2,85 миллиона литовских граждан. Между тем до 2020 года Служба охраны госграницы планирует построить забор и на литовско-белорусской границе. Литва с упоением превращает себя в индейскую резервацию.

Балтийский тупик

Правительство Литвы планирует ежегодно увеличивать финансирование обороны на 150 миллионов евро с целью выйти из аутсайдеров (по расходам такого рода) в первую десятку стран  — членов НАТО. 

© Sputnik / Сергей МелконовПерейти в фотобанкВоеннослужащие во время парада в рамках военных учений "Удар короля 2017" в Литве
© Sputnik / Сергей Мелконов
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Военнослужащие во время парада в рамках военных учений "Удар короля 2017" в Литве

В 2008 году Литва перешла к профессиональной армии, однако в 2016-м президент Даля Грибаускайте подписала декрет о введении всеобщей воинской повинности.

Эстония, Латвия и Литва вошли в НАТО 13 лет назад. Цели альянса очевидны: территория Балтии привлекательна как военный плацдарм на границе с Россией, и это основа интеграции Эстонии, Латвии и Литвы в ЕС.

Стопка журналов
© Fotolia / Federico Rostagno
Столько стараний, а все зря: европейцы не верят в российскую угрозу
В Прибалтике ежегодно проводятся крупномасштабные международные учения Spring Storm (с 2004 года), Sabre Strike (с 2011 года), Iron Sword и SilverArrow с участием военнослужащих стран — членов и партнеров альянса. На этом фоне с мая 2014 года НАТО в формате операции Atlantic Resolve осуществляет непрерывное ротационное, а фактически постоянное присутствие до 30 боевых самолетов на авиабазах Эмари в Эстонии и Зокняй в Литве. В Пентагоне считают развертывание войск в Европе "жизненно важным для глобальной безопасности".

На Западе и в странах Балтии объясняют свои военные приготовления существованием "российской угрозы" — без доказательств ее существования. Глава МИД Сергей Лавров не раз называл такие заявления абсурдными и сегодня на пресс-конференции в Минске еще раз отметил дестабилизирующую роль НАТО в Европе.

Ракетный комплекс Искандер-М во время демонстрационного показа военной техники на полигоне Алабино на Международном военно-техническом форуме Армия-2016
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Землянки НАТО в Прибалтике и коварные российские "Искандеры"
По словам министра обороны России Сергея Шойгу, группировка НАТО у западных границ России за десять лет увеличилась в восемь раз. Приходится реагировать. Итогом деструктивных усилий альянса может стать лишь жертвоприношение Европы, как это уже случалось в истории.

Очевидно, безопасность стран Балтии (и Европы в целом) в большей степени зависит от добрососедских отношений с Россией, которая в зоне своих национальных интересов наверняка окажется значительно жестче и последовательнее стратегов Пентагона.

 

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