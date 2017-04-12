Диверсанты Удии и война миров в Литве

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

В литовском городке Шальчининкай во вторник начались учения по борьбе с "зелеными человечками".

По легенде, группа диверсантов недружественного государства Удия нелегально пересекла границу Литвы, захватила пограничный пост и полицейский комиссариат райцентра.

Около 700 литовских правоохранителей стали участниками этих не объявленных заранее противодиверсионных учений. Застигнутые врасплох пограничники и полицейские особого сопротивления не оказали. Более десяти из них во время вторжения были "убиты".

Неизвестные люди в военной форме без опознавательных знаков не вызвали тревоги у местных жителей, никто не позвонил по телефону 112 в Единый центр помощи. А ведь сколько раз литовцев предупреждали об агрессивных намерениях России. Президент Литвы Даля Грибаускайте недавно заявила, что российско-белорусские учения "Запад-2017" — подготовка к войне с Западом. Соответственно, литовские граждане должны спать вполглаза, но достойно принять на себя первый удар.

Литва активно готовится к гибридным и классическим военным конфликтам, создает собственную ПВО стоимостью более 100 миллионов евро. На учениях "Железный меч" в декабре 2016 года литовская армия (при поддержке эстонских и латвийских коллег) уничтожила целый город, занятый диверсантами условного противника.

Параллельно мирных жителей учат выживать в зимнем лесу, где руководитель "Гражданской обороны" Римвидас Матузонис делится традициями литовской " послевоенной партизанской культуры ": "Придет весна, кукушка будет петь, и мы проложим дорогу по трупам русских воинов".

И все-таки 11 апреля 30 диверсантов "враждебной Удии" спокойно сошли с поезда на приграничной станции Шальчининкай (в 45 километрах к югу от Вильнюса), нарушили систему связи и фактически взяли под контроль город с населением около 6 тысяч человек.

Возможно, в следующий раз коварные "удийцы" захватят столицу Литвы. Неужели спецслужбы и мирные граждане настолько смирились с грядущей оккупацией?

Местные особенности

По мнению властей, все не так уж плохо. Содержание и ход антитеррористических учений прокомментировал литовский министр внутренних дел Эймутис Мисюнас: "Мы хотели в реальных условиях посмотреть, как на такую экстремальную ситуацию будут реагировать литовские службы. Об учениях заранее было поставлено в известность только руководство полиции, Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) и Службы общественной безопасности (СОБ). Рядовые сотрудники, операторы Единого центра помощи заранее не знали, что это учения".

Окончательная оценка будет дана после докладов руководителей всех подразделений и анализа обстановки на местах, но уже первый день учений показал, что не все службы способны взаимодействовать между собой в условно экстремальных условиях.

Полагаю, в подобных условиях действующие строго по инструкции пограничники и полицейские могли задержать или перестрелять "удийцев" еще до выхода из поезда, но никто не попытался обезвредить "диверсантов" даже приемом карате. Это выглядит странно. Будто отрабатывалось не противодействие диверсантам, а предлог для вмешательства США и НАТО (по образцу сирийской "химической атаки").

Географическая привязка не случайна. "Удийцы" появились вблизи литовско-белорусской границы (в 150 километрах от Минска). И глава парламентского комитета по иностранным делам Литвы Аудронюс Ажубалис подтвердил реальность " Удии ": "Я не готов сказать обо всех официальных документах, но между собой депутаты говорят "Балторусия" по-литовски, иногда — "Гудия". Вы не знали? Это старое называние Беларуси, еще до начала XX века. А белорусов называют "гуды". Потом, после оккупации Советского Союза, начали чаще говорить "Балторусия", но и название "Гудия" осталось в разговорной речи, в литературе".

Подобные трактовки указывают на вполне конкретного противника. Заметим, Белоруссия и Россия не претендуют на территорию Литвы и никогда ей не угрожали.

Демонстративный страх Вильнюса перед российской оккупацией, так называемый "крымский синдром", кому-то приносит неплохой доход. Только на строительство 80-километрового забора на границе Литвы с Калининградской областью из госказны выделено 3,6 миллионов евро. И еще 25 миллионов евро обещает Фонд внутренней безопасности Евросоюза (ISF) для укрепления литовских границ с Россией и Белоруссией. Учения тоже требуют средств, которые может дать Запад.

Типовой сценарий

Литва не первый год служит полигоном для НАТО . Подобная милитаризация небольших и небогатых государств вызывает изумление. Очевидно, что безопасность Балтии в большей степени зависит от добрососедских отношений с Россией, а не от вражды с ней, пусть даже за хорошие деньги. Войска НАТО не сделают регион благополучнее. Если вовремя не остановиться, военные игры могут превратиться в ужасающую реальность.

Ежегодные многонациональные учения альянса в Прибалтике подчинены типовому сценарию. Региональный гегемон, государство Ботния, поддерживая этнически близкое население соседней Кальмарии, отправляет на помощь кальмарским коллаборационистам отряды добровольцев. Важные государственные объекты Кальмарии захватывают специальные подразделения Ботнии. При этом коварные ботнийцы обвиняют местное руководство в геноциде национальных меньшинств. Кальмарское правительство обращается к НАТО за хеппи-эндом.

Разумеется, победа альянса над агрессивной Ботнией (в которой угадывается Россия) безальтернативна. И это было бы смешно, если бы не выглядело циничным пренебрежением Запада к безопасности и жизням шестимиллионного населения трех стран Балтии.

Эстония, Латвия и Литва вошли в НАТО 13 лет назад, невзирая на категорические возражения России, которая рассматривала принятие соседних государств в военный блок под руководством США как недружественный шаг. Для Запада депрессивная территория стран Балтии привлекательна лишь как военный плацдарм на границе с Россией.