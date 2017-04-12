Диверсанты Удии и война миров в Литве

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"
В литовском городке Шальчининкай во вторник начались учения по борьбе с "зелеными человечками".
Около 700 литовских правоохранителей стали участниками этих не объявленных заранее противодиверсионных учений. Застигнутые врасплох пограничники и полицейские особого сопротивления не оказали. Более десяти из них во время вторжения были "убиты".
Неизвестные люди в военной форме без опознавательных знаков не вызвали тревоги у местных жителей, никто не позвонил по телефону 112 в Единый центр помощи. А ведь сколько раз литовцев предупреждали об агрессивных намерениях России. Президент Литвы Даля Грибаускайте недавно заявила, что российско-белорусские учения "Запад-2017" — подготовка к войне с Западом. Соответственно, литовские граждане должны спать вполглаза, но достойно принять на себя первый удар.
Литва активно готовится к гибридным и классическим военным конфликтам, создает собственную ПВО стоимостью более 100 миллионов евро. На учениях "Железный меч" в декабре 2016 года литовская армия (при поддержке эстонских и латвийских коллег) уничтожила целый город, занятый диверсантами условного противника.
И все-таки 11 апреля 30 диверсантов "враждебной Удии" спокойно сошли с поезда на приграничной станции Шальчининкай (в 45 километрах к югу от Вильнюса), нарушили систему связи и фактически взяли под контроль город с населением около 6 тысяч человек.
Возможно, в следующий раз коварные "удийцы" захватят столицу Литвы. Неужели спецслужбы и мирные граждане настолько смирились с грядущей оккупацией?
Местные особенности
По мнению властей, все не так уж плохо. Содержание и ход антитеррористических учений прокомментировал литовский министр внутренних дел Эймутис Мисюнас: "Мы хотели в реальных условиях посмотреть, как на такую экстремальную ситуацию будут реагировать литовские службы. Об учениях заранее было поставлено в известность только руководство полиции, Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) и Службы общественной безопасности (СОБ). Рядовые сотрудники, операторы Единого центра помощи заранее не знали, что это учения".
Полагаю, в подобных условиях действующие строго по инструкции пограничники и полицейские могли задержать или перестрелять "удийцев" еще до выхода из поезда, но никто не попытался обезвредить "диверсантов" даже приемом карате. Это выглядит странно. Будто отрабатывалось не противодействие диверсантам, а предлог для вмешательства США и НАТО (по образцу сирийской "химической атаки").
Подобные трактовки указывают на вполне конкретного противника. Заметим, Белоруссия и Россия не претендуют на территорию Литвы и никогда ей не угрожали.
Демонстративный страх Вильнюса перед российской оккупацией, так называемый "крымский синдром", кому-то приносит неплохой доход. Только на строительство 80-километрового забора на границе Литвы с Калининградской областью из госказны выделено 3,6 миллионов евро. И еще 25 миллионов евро обещает Фонд внутренней безопасности Евросоюза (ISF) для укрепления литовских границ с Россией и Белоруссией. Учения тоже требуют средств, которые может дать Запад.
Типовой сценарийдля НАТО. Подобная милитаризация небольших и небогатых государств вызывает изумление. Очевидно, что безопасность Балтии в большей степени зависит от добрососедских отношений с Россией, а не от вражды с ней, пусть даже за хорошие деньги. Войска НАТО не сделают регион благополучнее. Если вовремя не остановиться, военные игры могут превратиться в ужасающую реальность.
Ежегодные многонациональные учения альянса в Прибалтике подчинены типовому сценарию. Региональный гегемон, государство Ботния, поддерживая этнически близкое население соседней Кальмарии, отправляет на помощь кальмарским коллаборационистам отряды добровольцев. Важные государственные объекты Кальмарии захватывают специальные подразделения Ботнии. При этом коварные ботнийцы обвиняют местное руководство в геноциде национальных меньшинств. Кальмарское правительство обращается к НАТО за хеппи-эндом.
Эстония, Латвия и Литва вошли в НАТО 13 лет назад, невзирая на категорические возражения России, которая рассматривала принятие соседних государств в военный блок под руководством США как недружественный шаг. Для Запада депрессивная территория стран Балтии привлекательна лишь как военный плацдарм на границе с Россией.