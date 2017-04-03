Guardian рассказала о фобиях литовского министра обороны

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис опасается, что работа российских СМИ, особенно агентства Sputnik, направлена на дестабилизацию в регионе и может предшествовать вторжению.

"Россия – это угроза", — заявил министр в интервью газете Guardian . "Они говорят, что наша столица Вильнюс не должна принадлежать Литве, потому что в период между первой и второй мировой войной она была оккупирована Польшей", — сказал он. Газета не уточняет, о чьих именно высказываниях говорил Кароблис.

Министр также упомянул "сообщения" о том, что Клайпеда (третий по величине литовский город) никогда не принадлежал Литве, а был "подарком" Сталина после Второй мировой войны. Он выразил мнение, что речь идет об угрозе территориальной целостности Литвы. Конкретных примеров "российских дезинформационных сообщений" в статье не приводится.

При этом материал проиллюстрирован фотографией американских военных на учениях в Литве в ноябре 2016 года. Батальоны НАТО были дислоцированы в трех балтийских республиках вблизи границы с Россией. Альянс регулярно проводит маневры в регионе. По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, группировка НАТО у западных границ нашей страны за десять лет увеличилась в восемь раз.

Британская газета также приводит рассказ сотрудника Департамента стратегической коммуникации литовской армии сержанта Томаса Чепониса о том, что его команда отслеживает "дезинформирующие" сообщения из России. В качестве примера он вспоминает лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который якобы говорил, что восточная часть Литвы должна отойти к Белоруссии, а западная – к России. Чепонис также рассуждает о сходстве информационной политики России в отношении Украины и Литвы и о том, что термин "Новороссия" возвращался в обиход с 2003 года. "Мы живем в демократии, поэтому каждый наш гражданин является целью враждебной пропаганды", — резюмировал сержант.

Власти балтийских стран под предлогом борьбы с пропагандой неоднократно препятствовали работе российских журналистов. Так, весной 2016 года сайт Sputnik Латвия был заблокирован в доменной зоне.lv из-за якобы нарушения постановления Совета ЕС об ограничительных мерах "в связи с угрозой территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины". В феврале этого года стало известно, что эстонские спецслужбы рекомендовали государственным чиновникам отказаться от общения с сотрудниками Sputnik.