Guardian рассказала о фобиях литовского министра обороны

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис опасается, что работа российских СМИ, особенно агентства Sputnik, направлена на дестабилизацию в регионе и может предшествовать вторжению.
Министр также упомянул "сообщения" о том, что Клайпеда (третий по величине литовский город) никогда не принадлежал Литве, а был "подарком" Сталина после Второй мировой войны. Он выразил мнение, что речь идет об угрозе территориальной целостности Литвы. Конкретных примеров "российских дезинформационных сообщений" в статье не приводится.
При этом материал проиллюстрирован фотографией американских военных на учениях в Литве в ноябре 2016 года. Батальоны НАТО были дислоцированы в трех балтийских республиках вблизи границы с Россией. Альянс регулярно проводит маневры в регионе. По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, группировка НАТО у западных границ нашей страны за десять лет увеличилась в восемь раз.
Британская газета также приводит рассказ сотрудника Департамента стратегической коммуникации литовской армии сержанта Томаса Чепониса о том, что его команда отслеживает "дезинформирующие" сообщения из России. В качестве примера он вспоминает лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который якобы говорил, что восточная часть Литвы должна отойти к Белоруссии, а западная – к России. Чепонис также рассуждает о сходстве информационной политики России в отношении Украины и Литвы и о том, что термин "Новороссия" возвращался в обиход с 2003 года. "Мы живем в демократии, поэтому каждый наш гражданин является целью враждебной пропаганды", — резюмировал сержант.