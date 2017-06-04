В Литве пройдут масштабные военные учения "Железный волк"

ВИЛЬНЮС, 4 июн — РИА Новости. Масштабные международные военные учения "Железный волк 2017" пройдут в Литве с 12-24 июня, в них примут участие около 5,3 тысячи военнослужащих из Литвы и девяти стран НАТО, сообщает в воскресенье пресс-служба Минобороны балтийской республики.

"В Литве в июне начнутся масштабные международные учения "Железный волк 2017", в которых примут участие около 5,3 тысячи военнослужащих из Литвы и девяти стран НАТО: Бельгии, Великобритании, США, Польши, Люксембурга, Германии, Норвегии, Нидерландов и Португалии", — говорится в сообщении Минобороны.

По данным министерства, учения пройдут с 12-24 июня. "Жители Литвы в июне столкнутся с усиленным движением военнослужащих не только на полигонах, но и на частных территориях и дорогах республики. Литовская армия проинформирует об этом жителей и надеется на их понимание", — добавляет министерство.

Учения "Железный волк 2017" будут проводиться в южной, центральной и восточной частях Литвы. В рамках учений будет оцениваться готовность военнослужащих ранее укомплектованного международного батальона НАТО в Литве. Кроме того, во время маневров будет проверена совместная работа литовских военнослужащих с прибывшими в Литву военными НАТО из Польши, с целью объединить силы на Сувалкском участке.

Учения "Железный волк 2017" являются частью ежегодных маневров, проводимых в странах Балтии и Польше, "Удар сабли" (англ. Saber Strike). Учения организует штаб сухопутных сил США в Европе.